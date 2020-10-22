В Обухове ликвидирован пожар на предприятии по утилизации химвеществ и медпрепаратов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В г. Обухов (Киевская область) произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре в г. Обухов на ул. Промышленная поступил в ГСЧС в 13:45. По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание возникло на территории предприятия "Парком Экосервис", которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов. В металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусор возник пожар на площади 150 кв.
Был объявлен второй ранг пожара, к месту происшествия были направлены 9 единиц техники.
В 14:36 пожар локализован, в 15-32 - ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на пристроенный склад площадью 600 м кв. В результате пожара ожоги получили 4 работника предприятия.
В тушении участвовали 42 чел. личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.
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