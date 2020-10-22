Полиция Одесчины задержала мужчину, застрелившего 16-летнего брата своей сожительницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
16-летний житель Ширяевского района Одесской области скончался в реанимационном отделении больницы от огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости, нанесенных сожителем его сестры.
Об этом сообщает местное отделение полиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, 36-летний мужчина с охотничьим ружьем пришел домой к своей сожительнице, с которой накануне поссорился, и во дворе начал стрелять. Первым на выстрелы прибежал ее несовершеннолетний брат и получил ранения в грудь и живот. Остановился правонарушитель только тогда, когда отец подростка бросился к нему и выхватил оружие. Пострадавшего немедленно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Отмечается, что пока родственники занимались госпитализацией парня, стрелок скрылся. Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, правоохранители разыскали на окраине села: мужчина скрыл его в овраге, а сам отправился в поля. Через несколько часов оперативно-розыскных мероприятий правонарушителя обнаружили в райцентре у знакомых.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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І це не сарказм.