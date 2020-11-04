Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку. ФОТО
Народные депутаты принесли в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС с просьбой уйти в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
срамантию.
Це б з клопотанням звернулися.
туди [в KC] треба йти з вимогами та кулемметом (масовкою зі зброєю).
В КСУ их не пустили. Хохот судей наверное было слышно даже Богдану на 25-том этаже Chicago
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1323716253656240131 11 ч
Маркива отпустил итальянский суд.
Зато в Украине ДБР вызывает Турчинова в связи с внимание! МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДККАМИ 2013-14 годов в Киеве.
Майдана не было. Были массовые беспорядки.
Но это ещё не реванш.
Ещё КСУ не захвачен
Претензії потрібно висувати не суддям Конституційного Суду, а хибнокомпетентним псевдореформаторам, котрі в силу своєї безграмотності приймають закони низької якості!
Сам "напад" на КСУ здійснений з метою чинення тиску на суддів напередодні розгляду закону "Про викрадення Української Землі політико-економічними методами". Також, причиною є мета чергової узурпації влади Зеленським через незаконний антиконституційний розпуск Конституційного Суду.
Читайте та глибоко аналізуйте рішення КСУ, розглядайте все в комплексі! Ворогами України розігрується багатоходова операція!
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Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.
http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
КС вустами свого голови, агента кремля і кончаного виродка, на весь світ послав на три букви всю країну разом з її народонаселенням, зауважу - без найменших для себе наслідків, а тепер це з радістю повторить і якимось 200 депутатам, обранцям того самого народу.
в якій країні ще таке можливо? правильно, дуже рідкий випадок. ми українці особливий нарід.