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Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку. ФОТО

Народные депутаты принесли в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС с просьбой уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.

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Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку 01
Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку 02

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: 

КС (2248) отставка (3153) судья (2646)


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Топ комментарии
+10
Вообще-то называть этих подонков и мерзавцев судьями-себя не уважать.
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04.11.2020 09:33
+8
Ага,они уже разбежались прямо,бегут-спотыкаются заявления писать...
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04.11.2020 09:32
+7
ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТЗОВЁТЕСЬ - МЫ НАПИШЕМ В СПОРТЛОТО!!!
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04.11.2020 09:33
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Надеюсь судьи используют эту писульку по назначению.
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04.11.2020 09:31 Ответить
Вообще-то называть этих подонков и мерзавцев судьями-себя не уважать.
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04.11.2020 09:33 Ответить
Суспільству України слід врешті покласти край, сказавши й своє слово (на референдумі), що має означати хитро-мудра дефініція "незалежність суддів". При чому -незалежність суддів на всіх рівнях судової системи.

Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:

1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ

Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."

- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
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04.11.2020 11:22 Ответить
Ага,они уже разбежались прямо,бегут-спотыкаются заявления писать...
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04.11.2020 09:32 Ответить
Лучше бы вызвали расстрельную команду.
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04.11.2020 09:34 Ответить
Да этот КС от такого прибыльного корыта , не то что за уши, бульдозером не оттащишь !
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04.11.2020 09:37 Ответить
ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТЗОВЁТЕСЬ - МЫ НАПИШЕМ В СПОРТЛОТО!!!
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04.11.2020 09:33 Ответить
Пускай "Слуги урода" вместе з найвеличнішим поцелуют этих зажравшихся уродов из КС в сра мантию.
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04.11.2020 09:34 Ответить
вот неряхи...разве так челобитную подают.
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04.11.2020 09:35 Ответить
ржунімагу. Це ж треба бути такими дурними - "заявление с обращением "
Це б з клопотанням звернулися.
туди [в KC] треба йти з вимогами та кулемметом (масовкою зі зброєю).
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04.11.2020 09:40 Ответить
говорящая сухумская макака с прихвостнями...)
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04.11.2020 09:43 Ответить
А где вы видели жирную свинью которая сама отойдёт от лохани с помоями? Особенно если это ЗЕлёная региАнальная свинья?
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04.11.2020 09:45 Ответить
цуко, почему без маски??? Авакян, ату его!
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04.11.2020 09:46 Ответить
а они не захотят, тогда что? Пусть подают в отставку те кто проголосовал.
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04.11.2020 09:47 Ответить
Депутаты "СН" во главе с Арахамией принесли в КСУ требования отставки судей.
В КСУ их не пустили. Хохот судей наверное было слышно даже Богдану на 25-том этаже Chicago
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04.11.2020 09:52 Ответить
Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку - Цензор.НЕТ 3803
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04.11.2020 09:52 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1323716253656240131 11 ч

Маркива отпустил итальянский суд.
Зато в Украине ДБР вызывает Турчинова в связи с внимание! МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДККАМИ 2013-14 годов в Киеве.
Майдана не было. Были массовые беспорядки.
Но это ещё не реванш.
Ещё КСУ не захвачен
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04.11.2020 09:55 Ответить
Віктор Шишкін: "Інформаційні хвилі навколо Конституційного Суду створені абсолютно штучно! Рішення КСУ є правовим!

Претензії потрібно висувати не суддям Конституційного Суду, а хибнокомпетентним псевдореформаторам, котрі в силу своєї безграмотності приймають закони низької якості!

Сам "напад" на КСУ здійснений з метою чинення тиску на суддів напередодні розгляду закону "Про викрадення Української Землі політико-економічними методами". Також, причиною є мета чергової узурпації влади Зеленським через незаконний антиконституційний розпуск Конституційного Суду.

Читайте та глибоко аналізуйте рішення КСУ, розглядайте все в комплексі! Ворогами України розігрується багатоходова операція!

**

Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.

http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку - Цензор.НЕТ 8761
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04.11.2020 10:00 Ответить
ой "ржу-немагу"......... .
КС вустами свого голови, агента кремля і кончаного виродка, на весь світ послав на три букви всю країну разом з її народонаселенням, зауважу - без найменших для себе наслідків, а тепер це з радістю повторить і якимось 200 депутатам, обранцям того самого народу.
в якій країні ще таке можливо? правильно, дуже рідкий випадок. ми українці особливий нарід.
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04.11.2020 10:02 Ответить
Судьи Конституционного Суда скрупулёзно изучили обращение народных депутатов Верховной Рады и под общий ржач задрали мантии, показали жопы и постановили им (депутатам) их (судейские жопы) конституционально облобызать.
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04.11.2020 10:08 Ответить
вот что происходит когда во власть попадают клоуны, причем клоуны не по профессии, а по натуре
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04.11.2020 10:09 Ответить
Все больше и больше убеждаюсь, что нас используют как массовку в шоу-95 квартал.
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04.11.2020 10:13 Ответить
Згоден. Не могла ця арахамія сама прийняти якесь рішення. Розігнати суд явно не виходить, так вирішили своїх на 100% завести в такий спосіб
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04.11.2020 10:30 Ответить
Они сами-то понимают всю никчемность своего обращения? Клоуны.
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04.11.2020 10:22 Ответить
Допустимо, що совість у бариг в мантіях заговорить і вони підуть у відставку. Як і коли будуть призначатися нові судді? так як призначалася тупа ватниця Венедіктова чи керівництво ДБР. Віри цим зелено-кривавим клоунам немає
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04.11.2020 10:27 Ответить
Хай би спочатку розігнали Київський окружний суд з Вовком. Потім ще питання як будуть призначати нових суддів. Так, як проводили конкурси на прокурорів, -за одну суботу- кращим суд не стане. Може стати значно гірше. Портнов уже на низькому старті.
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04.11.2020 10:25 Ответить
Треба не просити, а створювати умови щоб утримання під вартою вони вважали за щастя! Імпотенти!
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04.11.2020 10:26 Ответить
хе-хе-хе. Вы лучше к ермаку с челобитной идите. Он готовит новую коалицию(довіра, батьківщина, за майбутнє). В дураках ведь оставят.
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04.11.2020 10:30 Ответить
https://biz.ligazakon.net/ua/news/191955_z-yako-sumi-kradzhki-nasta-krimnalna-vdpovdalnst-v-2020-rots Оскільки з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатної особи з розрахунку на місяць складає 2102 грн, то в 2020 році для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень застосовується сума в 1051 грн. Любого судью из любого суда можно брать за жопу, так как ним украдено несоизмеримо больше чем 1051 грн..
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04.11.2020 12:08 Ответить
 
 