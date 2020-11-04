Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов. ФОТОрепортаж
Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра на случай беспорядков, в связи с проходящими в стране выборами.
Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.
Строители работали круглые сутки, чтобы возвести заградительные конструкции на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.
Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где, как напоминает телеканал, проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.
В частности, к беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.
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Хотя вроде одно то шо Хельсинки он засекретил - значит шо чет не чисто. Смешно будет если и у нас Зеля потом снова победит и о5 будет на встрече с Трампом сидеть как если бы ему "Порох" в памперс наложил и растер ногой, левой.
Гордись молча.
Слідкуйте не за співідношенням виборців на останній момент, а за перспективами.
В Байдена перспективи немає.
Це факт і не залежить від вашого, моєго бажання.
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158876027398953?__xts__%5B0%5D=68.ARDLC5f-BuP-YwAjIDAkXVA7ygoGBwt04lyxS98QJJUNj05RZx171-4fhJTIKxQfC4G3dmTdsnyXaRvgNoyZXXcz3OurZZYI7Sp4CjKVjvApuF52Keem7WnnJffWGkTVFBPYrutZGPyGcZXATmRbSPl4N7Q-sbqRLRJgY94rAQZzoCfSbGeqHPzX2C-d8klUyCRIPVbuNtwDoFZu8og3iyoHWYUA9qBpgKzEvZ-L1TjQJRLbjjgW7-yRNSgEOzyN5Wh7ELFcHTxhuhKvwlBxKJ19ioSV2T7UHl1skDV2xDM2TwPuPiafaOQlwVbMNs9mwhlh7mzTkzm2NQ&__tn__=-R 20 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
Странно шо сейчас такого не случилось, дабы Рыжик возопил -
А вообще, шутки шутками, это какой то сюр...
антифа, я хочу услышать и увидеть ор и паданье на колени фемок/про-лайферов и прочей ******* ))))
Это будет эпик!