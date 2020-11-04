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Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов. ФОТОрепортаж

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра на случай беспорядков, в связи с проходящими в стране выборами.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести заградительные конструкции на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где, как напоминает телеканал, проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 01
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 02
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 03
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 04
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 05
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 06
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 07

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К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 08
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 09

В частности, к беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.

выборы (24728) США (26620)


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Топ комментарии
+6
Значит, Трамп побеждает.
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04.11.2020 10:01
+4
Мила, а разве на фото ВР?
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04.11.2020 10:07
+3
Что то это мне напоминает! Аааааааааааааа, януковича. Неужто трампушка в Ростов собрался?
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04.11.2020 10:05
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Значит, Трамп побеждает.
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04.11.2020 10:01 Ответить
Не факт)именно Трамп обещал власть не отдавать
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04.11.2020 10:03 Ответить
И правильно. Педобобирам место не во власти.
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04.11.2020 10:07 Ответить
Ты думаешь перед смертью надышаться ,зебобик?)
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04.11.2020 10:11 Ответить
Крась мордашку и дети в США, там скоро БЛМ, ЛГБТ, Антифа и прочие полудурки неофашистские будут нуждаться в твоей помощи. И сможешь под флагом Байдена ограбить пару магазинов.
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04.11.2020 10:14 Ответить
Зачем? И детей в США у меня нет )в моей помощи вот вот будешь нуждаться ты,но марно
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04.11.2020 10:17 Ответить
психиатрия чтоле?
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04.11.2020 10:30 Ответить
Психиатрия ничем вам ,ублюдкам зеленым ,уже не поможет)теперь даже наши дети детей ваших утырков в школе гнобят))))
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04.11.2020 10:34 Ответить
Такие страсти рассказываешь. Это в какой стране школьный терроризм? Не в Украине - точно. Мо, сайтом ошиблась.
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04.11.2020 10:39 Ответить
У дочки лысого из квартала,что теперь в школу ходить не хочет,спроси)
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04.11.2020 10:42 Ответить
так это ты специалистка по лысым кварталам. водишься с ними - спрашивай.
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04.11.2020 10:48 Ответить
Обосралась,кацапка-обтекай.Лысого ,из квартала,которого все время зеля нацеловывает,оно не знает
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04.11.2020 10:57 Ответить
Нет, не знаю лысого. Лерка, ты должна понять, что это ты феномен в палате n6. И остальным до тебя далекооо.
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04.11.2020 11:14 Ответить
ленка не знает лысого?кацапка ты гребаная
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04.11.2020 11:17 Ответить
Увеличиваешь популярность и рейтинг Зе! Брава. А то фсё под соевую косила.
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04.11.2020 12:07 Ответить
Да все )рейтинг зе в дупе)и я тоже это сделала -обтекай
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04.11.2020 12:15 Ответить
лысый*** не понравился?
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04.11.2020 12:19 Ответить
Тебе понравился?)
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04.11.2020 12:22 Ответить
Вы и ваши дети всю жизнь украинцев гнобите. И наслаждаетесь этим.
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04.11.2020 11:38 Ответить
Ибо нех,малорос)
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04.11.2020 12:17 Ответить
Смешно это мусолят у Антиколорадоса - парочка трамповцев зайдет = заклевали.
Хотя вроде одно то шо Хельсинки он засекретил - значит шо чет не чисто. Смешно будет если и у нас Зеля потом снова победит и о5 будет на встрече с Трампом сидеть как если бы ему "Порох" в памперс наложил и растер ногой, левой.
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 636
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04.11.2020 10:08 Ответить
Холоп, не упоминай всуе имя срущего хохяина твоего.
Гордись молча.
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04.11.2020 10:19 Ответить
прими лекарство, а то совсем п.лох то
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04.11.2020 10:27 Ответить
То, что ты своего хозяина защищаешь и заботишься - это правильно! Холопу без хозяина нельзя никака. Сдохнешь...
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04.11.2020 10:30 Ответить
То что, в США сплошные холопы?
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04.11.2020 10:32 Ответить
Писатель?
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04.11.2020 10:35 Ответить
вопросом на вопрос...
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04.11.2020 10:37 Ответить
Беда....
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04.11.2020 10:43 Ответить
Вполне возможно, что и в США есть поклонники вездесрущего "Пороха"...
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04.11.2020 10:43 Ответить
не смешите! у них свои мачо.
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04.11.2020 10:48 Ответить
Ой.... Ситуация хуже, чем показалось... Большая беда...
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04.11.2020 10:50 Ответить
с пэпой?
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04.11.2020 10:56 Ответить
Ты очень реалистично прикидываешься тупым. Я даже повелся.
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04.11.2020 11:01 Ответить
такой наивный?
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04.11.2020 11:02 Ответить
Трамп окапывается!
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04.11.2020 10:01 Ответить
Трамп побеждает практически уже 99%, у Байдена остается только оспорить в суде или силовой захват.
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04.11.2020 10:03 Ответить
Таки везде побеждает?
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04.11.2020 10:06 Ответить
Может я не сильно разбираюсь ,но Трамп как раз просырает по цифрам
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04.11.2020 10:06 Ответить
Трамп виграє, штати з великою кількосю виборців за Трампа, хіба що голоси по пошті щось змінять.
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04.11.2020 10:13 Ответить
На пошту надії ВЖЕ немає, підрахунки майже закінчені.
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04.11.2020 10:17 Ответить
Як мені пояснили на іншій гілці, то в Кароліні і Джорджії відрив менше 2 відсотків, а виборці Байдена більше голосують по пошті.
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04.11.2020 10:19 Ответить
На ваш жаль, чт навпаки, Трамп перемагає.
Слідкуйте не за співідношенням виборців на останній момент, а за перспективами.
В Байдена перспективи немає.

Це факт і не залежить від вашого, моєго бажання.
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04.11.2020 10:14 Ответить
хай краще поліцаїв по місту пустять зі знанням російської...

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSdO6e7To0pDqcFfyilmze7OXKeVxIbe8H7a50qfVrQDvAooMQ6lOQ9HVhwYflyeoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDLC5f-BuP-YwAjIDAkXVA7ygoGBwt04lyxS98QJJUNj05RZx171-4fhJTIKxQfC4G3dmTdsnyXaRvgNoyZXXcz3OurZZYI7Sp4CjKVjvApuF52Keem7WnnJffWGkTVFBPYrutZGPyGcZXATmRbSPl4N7Q-sbqRLRJgY94rAQZzoCfSbGeqHPzX2C-d8klUyCRIPVbuNtwDoFZu8og3iyoHWYUA9qBpgKzEvZ-L1TjQJRLbjjgW7-yRNSgEOzyN5Wh7ELFcHTxhuhKvwlBxKJ19ioSV2T7UHl1skDV2xDM2TwPuPiafaOQlwVbMNs9mwhlh7mzTkzm2NQ&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158876027398953?__xts__%5B0%5D=68.ARDLC5f-BuP-YwAjIDAkXVA7ygoGBwt04lyxS98QJJUNj05RZx171-4fhJTIKxQfC4G3dmTdsnyXaRvgNoyZXXcz3OurZZYI7Sp4CjKVjvApuF52Keem7WnnJffWGkTVFBPYrutZGPyGcZXATmRbSPl4N7Q-sbqRLRJgY94rAQZzoCfSbGeqHPzX2C-d8klUyCRIPVbuNtwDoFZu8og3iyoHWYUA9qBpgKzEvZ-L1TjQJRLbjjgW7-yRNSgEOzyN5Wh7ELFcHTxhuhKvwlBxKJ19ioSV2T7UHl1skDV2xDM2TwPuPiafaOQlwVbMNs9mwhlh7mzTkzm2NQ&__tn__=-R 20 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
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04.11.2020 10:03 Ответить
Там вроде когда-то шмальнули Шмелем(,ну, РПГ-7 вроде на самом деле, пофиг, зато в рифму) по домику то)
Странно шо сейчас такого не случилось, дабы Рыжик возопил -

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 2482
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04.11.2020 10:04 Ответить
Что то это мне напоминает! Аааааааааааааа, януковича. Неужто трампушка в Ростов собрался?
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04.11.2020 10:05 Ответить
Тема заборов вокруг ВР не раскрыта уже 29 лет.
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4724
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04.11.2020 10:05 Ответить
Мила, а разве на фото ВР?
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04.11.2020 10:07 Ответить
Скоро БЛМ-ЛГБТ-АнтиФа и прочие неофашисты начнут выть как бешенные собаки. Ну и местным шизикам будет везде ***** мерещится.
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04.11.2020 10:09 Ответить
Результати по Брайтан Бічь вже відомі?
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04.11.2020 10:10 Ответить
С чего беспорядки?
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04.11.2020 10:14 Ответить
Значит таки Трумпуша побеждает, но видать на грани.
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04.11.2020 10:17 Ответить
Там на территории БД полно боевых енотов, прямо по крышам лазиют, охрана то что надо
А вообще, шутки шутками, это какой то сюр...
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04.11.2020 10:19 Ответить
Пенс взял на себя смелость объявить победу Трампа
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04.11.2020 10:22 Ответить
Это как стена на границе с парашей
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04.11.2020 10:23 Ответить
щас трамп прилетит на вертолёте в белый дом в бронике и с калашниковым без рожка. а сзади будет семенить одолженный на время рожконосец коленька ))
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04.11.2020 10:25 Ответить
это вам не Беларусь, если захотят, никакой забор не поможет
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04.11.2020 10:25 Ответить
Белорусский ОМОН уже приехал в Вашингтон помогать Трампу?
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04.11.2020 10:38 Ответить
нет, белоруский омон может противостоять только безоружным гражданам
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04.11.2020 10:39 Ответить
Це для того щоб Трамп не втік ?? .
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04.11.2020 11:03 Ответить
Я хочу услышать вой лгбтни, я хочу увидеть глаза жирного негра с 10 детьми который кормится на пособие, а хочу увидеть как пердолят антифа, я хочу услышать и увидеть ор и паданье на колени фемок/про-лайферов и прочей ******* ))))
Это будет эпик!
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04.11.2020 11:15 Ответить
Трамп = Лукашенко ?
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04.11.2020 12:57 Ответить
правильно. байденовская блм-антифа - это же дикари.
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04.11.2020 14:04 Ответить
 
 