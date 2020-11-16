В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ. ФОТО
В 75 лет профессора медицинского университета, академика международной академии пульмунологии Вадима Березовского даже судили за избиение титушки застройщика.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Байковом кладбище прощался с Вадимом Акимовичем Березовским. Человеком, который бросил вызов старости и смерти, и остался молодым до последнего своего вздоха.
Еще будучи 75-летним, с нами вместе защищал Александровскую больницу, блокировал технику застройщиков.
И как защищал, как блокировал! Видите, вылез со стулом на Камаз, но это цветочки.
Представьте, его судили за нанесение легких телесных повреждений какому-то титушке застройщиков. Тогда у нас бывало немало физических противостояний с разрушителями и милицией.
Судебный процесс был смешным - 75-летнего седобородого профессора медицинского университета, академика международной академии пульмунологии судят за избиение какого-то безымянного быка.
Так я вам скажу - думаю, он все-таки его действительно избил, и правильно сделал.
И конечно, он в своем возрасте ездил на мотоцикле.
За что я люблю активизм, так за то, что там встречаешь таких людей.
Вечная ему память и царство небесное!" - рассказал Луценко.
Вадим Березовский – профессор медицины и отец экс-нардепа Ольги Богомолец. Родился 29 августа 1932 года в столице. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете. В течение долгих лет его врачебной практики он создал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии. В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротининым первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях. Был лауреатом премии Президиума АН УССР за наработки и внедрение в промышленное производство оксинтензометра – первого в СССР прибора для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей. Вместе с сотрудниками отдела кардиологии создал и запатентовал устройство дискретного измерения систолического и диастолического напряжения кислорода в миокарде. Также создал генераторы искусственного горного воздуха, которые способны обеспечить индивидуальное дозирование нормобарической саногенной гипоксии – приборы "Борей" и "Оротон". Березовский активно выступал против застройки Александровской больницы.
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RIP
достойно прожил жизнь
А до доченьки Ольги Богмолец божий свет не дошел - она один из стовпов украинской медико-фармакологическйо мафии, бездушная жадная бабенка.
Співчуття.
І бабла можуть дати від "застройщика", і правоохоронці вроді ж... десь так...