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В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ. ФОТО

В 75 лет профессора медицинского университета, академика международной академии пульмунологии Вадима Березовского даже судили за избиение титушки застройщика.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Байковом кладбище прощался с Вадимом Акимовичем Березовским. Человеком, который бросил вызов старости и смерти, и остался молодым до последнего своего вздоха.

Еще будучи 75-летним, с нами вместе защищал Александровскую больницу, блокировал технику застройщиков.

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И как защищал, как блокировал! Видите, вылез со стулом на Камаз, но это цветочки.

Представьте, его судили за нанесение легких телесных повреждений какому-то титушке застройщиков. Тогда у нас бывало немало физических противостояний с разрушителями и милицией.

Судебный процесс был смешным - 75-летнего седобородого профессора медицинского университета, академика международной академии пульмунологии судят за избиение какого-то безымянного быка.

Так я вам скажу - думаю, он все-таки его действительно избил, и правильно сделал.

И конечно, он в своем возрасте ездил на мотоцикле.

За что я люблю активизм, так за то, что там встречаешь таких людей.

Вечная ему память и царство небесное!" - рассказал Луценко.

В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ 01
В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ 02
В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ 03

Вадим Березовский – профессор медицины и отец экс-нардепа Ольги Богомолец. Родился 29 августа 1932 года в столице. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете. В течение долгих лет его врачебной практики он создал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии. В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротининым первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях. Был лауреатом премии Президиума АН УССР за наработки и внедрение в промышленное производство оксинтензометра – первого в СССР прибора для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей. Вместе с сотрудниками отдела кардиологии создал и запатентовал устройство дискретного измерения систолического и диастолического напряжения кислорода в миокарде. Также создал генераторы искусственного горного воздуха, которые способны обеспечить индивидуальное дозирование нормобарической саногенной гипоксии – приборы "Борей" и "Оротон". Березовский активно выступал против застройки Александровской больницы.


В Киеве простились с 88-летним активистом Вадимом Березовским, который, защищая Александровскую больницу, вылез со стулом на КаМАЗ 04

Автор: 

Киев (25518) похороны (1528) протест (5858) смерть (9222) застройка (711) активист (630) Луценко Игорь (231)


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Топ комментарии
+21
Соболезную. Пусть земля будет ему пухом!
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16.11.2020 16:37
+15
88-ми летний активист...
RIP
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16.11.2020 16:16
+15
RIP
достойно прожил жизнь
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16.11.2020 16:45
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The spirit !
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16.11.2020 16:15 Ответить
88-ми летний активист...
RIP
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16.11.2020 16:16 Ответить
ну да в отличие от некоторых диванистов
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16.11.2020 16:51 Ответить
Ps Так я этот термин патентую. При использование все ссылки на меня обовязково.
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16.11.2020 16:53 Ответить
Соболезную. Пусть земля будет ему пухом!
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16.11.2020 16:37 Ответить
RIP
достойно прожил жизнь
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16.11.2020 16:45 Ответить
Мощный человек! Ученый, изобретатель, преподаватель, борец - такие люди в нынешнее компьютерное время не появляются, книгочеи и эрудиты потихоньку уходят в прошлое. ПОвезло Луценко, что знал лично такого Человека.
А до доченьки Ольги Богмолец божий свет не дошел - она один из стовпов украинской медико-фармакологическйо мафии, бездушная жадная бабенка.
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16.11.2020 17:19 Ответить
Колоритний дідусь.. Шкода що помер.
Співчуття.
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16.11.2020 17:33 Ответить
Мусорня з тітухами на фото лупає очима...
І бабла можуть дати від "застройщика", і правоохоронці вроді ж... десь так...
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16.11.2020 18:02 Ответить
земля пухом
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16.11.2020 18:35 Ответить
 
 