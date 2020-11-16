РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
5 522 27

В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси в понедельник пенсионеры в седьмой раз вышли на демонстрацию против насилия и беззакония. На акцию собралось около тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что демонстрантам мешали силовики, которые перекрыли Майдан Независимости, заблокировали некоторые улицы, а администрация метро закрыла близлежащую станцию.

Отмечается, что силовики не позволяли пенсионерам собраться на Майдане Независимости и предупреждали их о несанкционированности акции, сопровождали колонну во время марша, но о задержаниях ничего не известно.

Как пишет TUT.by, люди скандировали "Трибунал" и "За что убили Рому (Бондаренко - Ред.)?".

В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 01
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 02
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 03
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 04
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 05
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 06
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift"

Автор: 

Беларусь (7891) пенсионеры (837) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
В Білорусі продовжується національна забава: "Б'є - отже любить"
Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:50
+5
Корпорация Амбрелла приступила к реализации проэкта "Немезида"...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:50
+4
Бачив на протестах в Білорусі білоруських пенсіонерів, бачив білоруських людей з інвалідністю, бачив білоруських жіночок та студентів. Не бачив лише білоруських чоловіків на цих протестах. Немає в Білорусі чоловіків.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть и молодые(красивые) пенсионерки.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:47 Ответить
Вот токо не говори, что тыбывдул.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:51 Ответить
Внучкам же потрібно супроводжувати бабусь. Куди їм до наших внучок, які дідусів влаштовують на роботу.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:10 Ответить
Красавицам лет этак под 90
показать весь комментарий
16.11.2020 17:22 Ответить
Капля в совковом море...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:47 Ответить
Корпорация Амбрелла приступила к реализации проэкта "Немезида"...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:50 Ответить
В Білорусі продовжується національна забава: "Б'є - отже любить"
Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:50 Ответить
В БССР форма протеста всегда одна - отсосать у Лукашенко и его псов.
показать весь комментарий
16.11.2020 19:47 Ответить
Бачив на протестах в Білорусі білоруських пенсіонерів, бачив білоруських людей з інвалідністю, бачив білоруських жіночок та студентів. Не бачив лише білоруських чоловіків на цих протестах. Немає в Білорусі чоловіків.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:55 Ответить
укр. чоловік - біл. чалавек, укр. людина - біл. чалавек...не кажу, Google перекладач каже.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:25 Ответить
Им касманавты сразу,при появлении на улице,предлагают проехаться на ихнем лукаходе
показать весь комментарий
16.11.2020 17:27 Ответить
ну так "мужики" и гоняют пенсионеров, женщин,студентов!
показать весь комментарий
16.11.2020 18:30 Ответить
Остальные мужчины женщины студенты что вчера были на митинге дружно поехали на работу кто на учёбу,и целую неделю будут ждать воскресенье чтоб получить от омона свою порцию пи...ей в воскресенье,белорусы удивляют своим мазохизмом,этот народ наверное занял бы первое место в мире по мазохизму,ну не знаю я ещё народа которого убивают унижают,калечат,насилуют, а он идёт на работу вместо того чтоб обьявить бойкот власти всей страной
показать весь комментарий
16.11.2020 16:56 Ответить
в бульбе не много полезных веществ...
показать весь комментарий
16.11.2020 17:10 Ответить
Один український блогер приїхав із цікавості, і в центрі Мінська спостерігав з вікна, як починається марш протестувальників, як із района, де дуже дорогі модерні квартири, потроху вилазять і збираються добре вдягнені люди, соціально забезпечені, і зробив висновок: "Зажралися".
показать весь комментарий
17.11.2020 06:59 Ответить
Pensionerov rezim poka netrogujet.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:08 Ответить
Вот і вір Луці, казав ж, що протестувати виходить криміналітет і наркомани.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:12 Ответить
Дивне явище оті білоруські протести...Це єдина країна,де протестувальники проти одного явища розділені на касти...Окремо виходять пенсіонери,окремо інваліди,окремо студенти,окремо жінки...А потім це може далі дробитись і будуть виходити на протести окремо лисі,пузаті,блондини,брюнети і потроху то все перетвориться на клоунаду...Але тільки під протестами проллється кров,як все стане дуже серйозним...У нас це розуміли,але і бацька це усвідомлює в повній мірі...Він знає,що кров можна залити лишень ще більшою кров"ю...і в протилежному таборі знають,що він знає...Тому і такі протести клоунські,подібно як в "Кварталі" Зєля показував - ніби і вклонився,і ніби нахрєн послав...
показать весь комментарий
16.11.2020 17:13 Ответить
Молодці дівчата. Захистили власним тілом своїх чоловіків. Ось так іноді буває необхідно, якщо на них влада відкрила полювання. Тримайтесь сябри!
показать весь комментарий
16.11.2020 17:44 Ответить
Свободная Беларусь, [06.11.20 08:36]

Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал.
#маразм
показать весь комментарий
16.11.2020 18:03 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2020 19:10 Ответить
Побачили і їхніх інвалідів, і пенсіонерів -- не зрівняти з нашими. У них розвинутий соціалізм, майже як у ЄС, а порядок ще кращий. А у нас розвинутий дикий капіталізм, тільки без правосуддя.
показать весь комментарий
17.11.2020 07:08 Ответить
Чоловіки для них заробляють.
показать весь комментарий
17.11.2020 07:15 Ответить
Смішні вони ці білоруси...
показать весь комментарий
16.11.2020 17:49 Ответить
бяларуский цирк продолжается.....
показать весь комментарий
16.11.2020 18:11 Ответить
Кули выходить группками кучками это не есть решение мучений страданий от картофельного идиота. Нужно подымать весь Белорусский народ и не одним выходом , противостоять массовым движением сносить нечисть на пути своем , сегодня завтра каждый день, пока мразь не сдохнет.
показать весь комментарий
16.11.2020 18:24 Ответить
А ще прройдуть маршем трактористи , ветерінари , проктологи і тд. коротше на років 30-40 є ресурси хороводи водити
показать весь комментарий
16.11.2020 19:09 Ответить
 
 