В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси в понедельник пенсионеры в седьмой раз вышли на демонстрацию против насилия и беззакония. На акцию собралось около тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что демонстрантам мешали силовики, которые перекрыли Майдан Независимости, заблокировали некоторые улицы, а администрация метро закрыла близлежащую станцию.

Отмечается, что силовики не позволяли пенсионерам собраться на Майдане Независимости и предупреждали их о несанкционированности акции, сопровождали колонну во время марша, но о задержаниях ничего не известно.

Как пишет TUT.by, люди скандировали "Трибунал" и "За что убили Рому (Бондаренко - Ред.)?".















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