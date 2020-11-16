5 522 27
В Минске пенсионеры снова вышли на марш против насилия и беззакония. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Беларуси в понедельник пенсионеры в седьмой раз вышли на демонстрацию против насилия и беззакония. На акцию собралось около тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что демонстрантам мешали силовики, которые перекрыли Майдан Независимости, заблокировали некоторые улицы, а администрация метро закрыла близлежащую станцию.
Отмечается, что силовики не позволяли пенсионерам собраться на Майдане Независимости и предупреждали их о несанкционированности акции, сопровождали колонну во время марша, но о задержаниях ничего не известно.
Как пишет TUT.by, люди скандировали "Трибунал" и "За что убили Рому (Бондаренко - Ред.)?".
Топ комментарии
+6 Kucher
показать весь комментарий16.11.2020 16:50
+5 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий16.11.2020 16:50
+4 шуліка степовий
показать весь комментарий16.11.2020 16:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал.
#маразм