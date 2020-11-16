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Новости Фото Коронавирус и карантин
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В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19. ФОТОрепортаж

Автобусы будут перевозить заболевших, требующих госпитализации.

Автобусное управление Варшавы приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с COVID-19, требующих госпитализации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В автобусах была установлена ​​плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона. Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.

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Также демонтировали валидаторы и билетный автомат. К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.

В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19 01
В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19 02
В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19 03
В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19 04
В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19 05

Готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).

Автор: 

карантин (16729) Польша (8409) Варшава (183) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
От дурні поляки. А могли попилять бабло на великому крадівництві а на здачу зняти відосік.
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16.11.2020 16:53
+7
"Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро)." Всего. Карл...Представляю, сколько обошлось бы аналогичное переоборудование одного автобуса в Киеве...
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16.11.2020 17:06
+3
И тут преЗедент вспомнил про велосипед...с баллонами кислорода!
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16.11.2020 16:53
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И тут преЗедент вспомнил про велосипед...с баллонами кислорода!
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16.11.2020 16:53 Ответить
От дурні поляки. А могли попилять бабло на великому крадівництві а на здачу зняти відосік.
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16.11.2020 16:53 Ответить
простогрип
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16.11.2020 16:54 Ответить
а ехать будет в больницу или дальше?
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16.11.2020 17:03 Ответить
"Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро)." Всего. Карл...Представляю, сколько обошлось бы аналогичное переоборудование одного автобуса в Киеве...
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16.11.2020 17:06 Ответить
У нас они появились,еще при совке.
Катафалками зовутся
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16.11.2020 17:10 Ответить
А в Казахстане договорились с рфией о строительстве завода для производства рассейской вакцины. Очень похож на случай,-купил пан жучку,а гавкать будет сам! Куда они ее будут девать? Или по разнарядке распределять? Не понять-с...
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16.11.2020 17:11 Ответить
вакцина от короны это флюиды от леса. И не дайте себя обдурить.
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16.11.2020 17:21 Ответить
Флюиды,это вот эти,которые из глаз?
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16.11.2020 17:35 Ответить
Если хорошо разбавить соль из Кара-Богаз-Гола, она станет физраствором "Спутник-5" 😂
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16.11.2020 17:34 Ответить
Бредовая идея. Скорых что-ли не хватает.
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16.11.2020 17:26 Ответить
Так зразу цілий автобус напхають,а не по одному возити.
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16.11.2020 19:07 Ответить
У них 24000 на день, а поляків менше населення, як в Україні.
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16.11.2020 19:08 Ответить
На сдачу теста на Ковид отправляют практически всех кто обращается в больницы с характерными симптомами (достаточно долгого кашля или проблемы с дыханием). Сам здавал тест уже два раза за 10 дней. Бесплатно и без проблем.
ИМХО. Отсюда и такое количество подтвержденных случаев.

А как сейчас в Украине обстоят дела со сдачей тестов на Ковид?
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16.11.2020 20:56 Ответить
Никак,очереди пздц.тебе повезло что сейчас в Польше.
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16.11.2020 22:05 Ответить
Сочувствую. Зато на дороги выделили деньги (сарказм, если-что).
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16.11.2020 22:50 Ответить
Всему свое время. Сейчас время бороться с эпидемией, а дороги- это даже не вторичное, а где-то в конце списка. И ковид - это реально неприятно. Переболел в средней форме и могу смело утверждать, что даже после излечения самого вируса остается куча побочных эффектов. Особенно много проблем с легкими.
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16.11.2020 23:14 Ответить
Перехворіла легко, до легень вірус не добрався, нюху не було 4дні. Але часом вранці таке враження, що починається по новому - дере горло,сухий кашель і болить голова. Встану, вип'ю чаю і здорова.
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19.11.2020 22:51 Ответить
 
 