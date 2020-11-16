В Варшаве появились автобусы для перевозки пациентов с COVID-19. ФОТОрепортаж
Автобусы будут перевозить заболевших, требующих госпитализации.
Автобусное управление Варшавы приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с COVID-19, требующих госпитализации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В автобусах была установлена плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона. Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.
Также демонтировали валидаторы и билетный автомат. К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.
Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.
Готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).
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ИМХО. Отсюда и такое количество подтвержденных случаев.
А как сейчас в Украине обстоят дела со сдачей тестов на Ковид?