Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и "гонки" с полицией на Львовщине. ФОТО

Молодой человек на "Тойоте" въехал в забор, столкнулся по очереди с двумя автомобилями, а когда его попытались остановить полицейские - отказался выполнять их требования.

Катался и устраивал ДТП юноша в г. Сокаль. Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" въехал в металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомобилем "Ауди". Двигаясь дальше, на улице Шептицкого он совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", но и после этого не остановился и продолжил движение. К счастью, во время автозиткнень никто не пострадал", - сказано в сообщение.

На требования полицейских водитель не реагировал, но стражи порядка начали преследование и вскоре остановили "Тойоту".

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"Личность водителя установлена ​​- им оказался 17-летний житель города Червоноград, который, как в дальнейшем установили медики, находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Правоохранители составили на него 6 админпротоколов - за повреждение забора, пьяное вождение, нарушение ПДД, отказ остановиться по требованию полицейского, вождение без прав и попытку сбежать с места ДТП.

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"Санкции статей предусматривают наложение штрафа до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года, общественные работы на срок до сорока часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - сказано в сообщении.





