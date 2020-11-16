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Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и "гонки" с полицией на Львовщине. ФОТО

Молодой человек на "Тойоте" въехал в забор, столкнулся по очереди с двумя автомобилями, а когда его попытались остановить полицейские - отказался выполнять их требования.

Катался и устраивал ДТП юноша в г. Сокаль. Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" въехал в металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомобилем "Ауди". Двигаясь дальше, на улице Шептицкого он совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", но и после этого не остановился и продолжил движение. К счастью, во время автозиткнень никто не пострадал", - сказано в сообщение.

На требования полицейских водитель не реагировал, но стражи порядка начали преследование и вскоре остановили "Тойоту".

Читайте на Цензор.НЕТ: Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО

"Личность водителя установлена ​​- им оказался 17-летний житель города Червоноград, который, как в дальнейшем установили медики, находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Правоохранители составили на него 6 админпротоколов - за повреждение забора, пьяное вождение, нарушение ПДД, отказ остановиться по требованию полицейского, вождение без прав и попытку сбежать с места ДТП.

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"Санкции статей предусматривают наложение штрафа до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года, общественные работы на срок до сорока часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - сказано в сообщении.

Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и гонки с полицией на Львовщине 01
Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и гонки с полицией на Львовщине 02
Пьяный 17-летний парень без прав устроил 2 ДТП и гонки с полицией на Львовщине 03

Автор: 

ДТП (7673) пьянство (867) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+18
Не понял. Пьяный дебил без прав устроил несколько аварий, просто по случайности не закончившихся жертвами, удирал от полиции, и за все это полагается штраф и административный арест, да еще лишение прав (которых все равно нет) "до года"?!! Ни хрена себе у нас либеральное законодательство.
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16.11.2020 17:39
+13
Така ми країна - в Польщі за такі "витівки" світило б до 6 років ув'язнення крім відшкодування матеріальних збитків!
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16.11.2020 17:44
+10
Добре, що малолітній дебіл нікого не вбив
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16.11.2020 17:33
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Хоть весело было?
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16.11.2020 17:32 Ответить
папка даст ремня сегодня хорошо
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16.11.2020 17:33 Ответить
Добре, що малолітній дебіл нікого не вбив
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16.11.2020 17:33 Ответить
Мамина радость.
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16.11.2020 17:36 Ответить
Не понял. Пьяный дебил без прав устроил несколько аварий, просто по случайности не закончившихся жертвами, удирал от полиции, и за все это полагается штраф и административный арест, да еще лишение прав (которых все равно нет) "до года"?!! Ни хрена себе у нас либеральное законодательство.
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16.11.2020 17:39 Ответить
Така ми країна - в Польщі за такі "витівки" світило б до 6 років ув'язнення крім відшкодування матеріальних збитків!
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16.11.2020 17:44 Ответить
Да наверное какой-то мажорчик, вот и наказание такое смешное.
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16.11.2020 19:28 Ответить
Былбы на более дешëвой машине, - далиб больше. А на "крузере" Не положено...
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16.11.2020 22:40 Ответить
Цього ушльопка разом з його маміком і папіком треба за грати садити років на 3 і право керувати машинами років на 10 позбавляти.
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16.11.2020 17:47 Ответить
У него нет прав, значит он не водитель!
Он и не обязанан соблюдать ПДД.
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16.11.2020 17:49 Ответить
Відосік хоч зробив для тук-тьіка?
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16.11.2020 18:00 Ответить
" с лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года"
Очень интересно, как можно лишить права управления траспортом того, у кого их нету?
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16.11.2020 18:01 Ответить
Ще рік пройде і зможе за сизоносого Гетьмана голос віддати.
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16.11.2020 19:13 Ответить
На нары эту малолетку - пьяницу, а иначе толку с него никакого не будет. Строже надо наказывать, а не чтоб отделался лёгким испугом.
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16.11.2020 19:36 Ответить
Отделается общественным порицанием,вот если бы на москвиче,то совсем другое дело.
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16.11.2020 20:02 Ответить
Такое наказание только тем кто на "крузаке", если машина была "попроще", - далибы больше...
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16.11.2020 22:38 Ответить
 
 