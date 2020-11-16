В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция. ФОТО

Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова.

"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.

В ходе осмотра правоохранители выяснили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

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