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В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция. ФОТО

Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова.

"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.

В ходе осмотра правоохранители выяснили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: Три человека погибли в результате отравления угарным газом на Львовщине, - Нацполиция

В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция 01

Автор: 

Нацполиция (16459) Харьков (7479) яд (56)


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Топ комментарии
+15
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
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16.11.2020 19:45
+13
а дебил Баканов не хочет проверить все остальные школьные дымоходы по всей стране?!..
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16.11.2020 19:38
+10
Адамсит - вещество, выпускавшееся в СССР после подписания им Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Помните песню "Мы за мир и песню эту..." Лицемерная страна СССР, такая же, как современная РФ.
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16.11.2020 20:11
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а дебил Баканов не хочет проверить все остальные школьные дымоходы по всей стране?!..
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16.11.2020 19:38 Ответить
вот именно все дымоходы во всей вселенной.
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16.11.2020 21:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/470316 какашка, і у нього кондрашка, бо лазив в димоход і жер адамсит.
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17.11.2020 21:10 Ответить
да. алох лохтон это "https://censor.net/ru/user/470316 какашка, і у нього кондрашка, бо лазив в димоход і жер адамсит."
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17.11.2020 21:34 Ответить
LCt50 - концентрация в воздухе, при отсутствии средств защиты вызывающая в течение 1 минуты смертельное отравление 50 % поражённых.
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16.11.2020 19:39 Ответить
Адамсит - вещество, выпускавшееся в СССР после подписания им Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Помните песню "Мы за мир и песню эту..." Лицемерная страна СССР, такая же, как современная РФ.
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16.11.2020 20:11 Ответить
діти диявола
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17.11.2020 09:31 Ответить
В харьковских школах есть дымоходы? Их что, до сих пор дровами топят?
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16.11.2020 19:42 Ответить
скорей всего вентиляционный канал
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16.11.2020 19:44 Ответить
А текст читать не пробовал? Или ты читатель только заголовков?
Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта.Источник: https://censor.net/ru/p3231408
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16.11.2020 21:27 Ответить
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
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16.11.2020 19:45 Ответить
Интересно, а шо они в колбочку учебную ложили, какой образовательный толк от колбочки с надписью. Я понимаю, ещё макет снаряда или гранаты.. Можно так было и на банке трехлитровой написать)
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16.11.2020 20:12 Ответить
Вот Вы прочитали про колбочку.
А ведь НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
Я не собираюсь Вам приводить ссылки на источники. Не справочная.
Раз, умеете нажимать клавиши на "клаве", так найдёте самостоятельно РАСЦВЕТКИ адамсита.
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16.11.2020 20:24 Ответить
Не ну тогда другое дело, когда я найду на дороге бутылку с расцветкой похожей на адамсит, то вызову МЧС.
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16.11.2020 20:36 Ответить
Толык, в Харькове и без ***** полно прокацапленных гандонов, которые за кацапсчую пайку готовы любую пакость сделать в собственной стране.
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16.11.2020 20:13 Ответить
А Руслан Боширов и Александр Петров, спокойно продолжают трудится в данной школе на должности физрука и трудовика и в ус не дуют.
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16.11.2020 19:50 Ответить
у них усов нету )
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16.11.2020 19:52 Ответить
Муляжи. Не запаяны. На бутылке из-под пива напишите - Новичек.
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16.11.2020 20:10 Ответить
Правильно Новичок, если чЁ
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16.11.2020 20:14 Ответить
Сейчас надо для будущих поколений прятать в дымоходах пузырьки с надписью Ковид.
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16.11.2020 20:15 Ответить
..идиоты свой статьей на хер провоцировать отморозков с ложными сообщениями о минировании. кроме дебилов у власти есть они и у журналистов
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16.11.2020 20:22 Ответить
Чесно кажучи не кожна людина буде перевіряти в інтернеті свою знахідку, потрібно повчитися у їх. У будівельників дуже хороші ангели охоронці.
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16.11.2020 21:04 Ответить
скорее всего это учебное пособие , макет ,
кто мусорам настоящее ОВ отдаст ?
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16.11.2020 21:27 Ответить
Ухты...а в 90 детишки нашли концентрат прививки от оспы в мусорке...и рассыпали его После пионеры слегка покрылись пузырями....Показывали сюжет по тв
А в 70-х в катакомбах Аркадии в Одессе пионеры нашли капсулы с радиоактивными элементами...и облучились.. ...
Так даже в школах учителя просили если кто знает где и кто взял просто скажите и верните...но по СМИ ********** нигугу
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16.11.2020 21:41 Ответить
Кто знает что за школа?
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17.11.2020 00:52 Ответить
Невже розкрита причина запаморочень учнів на лінійках?
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17.11.2020 09:28 Ответить
 
 