В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция. ФОТО
Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта. Полиция проводит проверку.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова.
"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.
В ходе осмотра правоохранители выяснили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
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Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта.Источник: https://censor.net/ru/p3231408
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
А ведь НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
Я не собираюсь Вам приводить ссылки на источники. Не справочная.
Раз, умеете нажимать клавиши на "клаве", так найдёте самостоятельно РАСЦВЕТКИ адамсита.
кто мусорам настоящее ОВ отдаст ?
А в 70-х в катакомбах Аркадии в Одессе пионеры нашли капсулы с радиоактивными элементами...и облучились.. ...
Так даже в школах учителя просили если кто знает где и кто взял просто скажите и верните...но по СМИ ********** нигугу