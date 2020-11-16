Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Мины, гранаты, гранатомет, запалы к гранатам находились на втором этаже заброшенного кинотеатра. Из изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации.

Теперь правоохранители устанавливают владельцев опасной находки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Схрон боеприпасов был обнаружен полицейскими Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТГ "Восток", нарядами ВСП полка "Киев".

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