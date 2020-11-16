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Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Мины, гранаты, гранатомет, запалы к гранатам находились на втором этаже заброшенного кинотеатра. Из изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации.

Теперь правоохранители устанавливают владельцев опасной находки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 01
Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 02
Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 03
Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 04

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Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 05
Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 06
Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном кинотеатре в Авдеевке 07

Схрон боеприпасов был обнаружен полицейскими Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТГ "Восток", нарядами ВСП полка "Киев".

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Автор: 

боеприпасы (2336) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Авдеевка (2444)


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Натюрморт в стиле милитари...
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16.11.2020 23:01 Ответить
Малый набор начинающего террориста.
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16.11.2020 23:04 Ответить
Может это на случай массового касапо-даунбасского суицида??
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16.11.2020 23:08 Ответить
Армянские солдаты обстреляли российских миротворцев. Это случилось на территории Нагорного Карабаха, в районе Агдама. Видеодоказательство появилось в сети.

https://news.24tv.ua/ru/armjanskie-soldaty-obstreljali-rossijskih-mirotvorcev-novosti-rossii_n1461185
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16.11.2020 23:15 Ответить
Гарний портвейн, моцний. 19 градусів.
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці - Цензор.НЕТ 2844
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17.11.2020 00:11 Ответить
В Авдіївці теж бандерівці? Це ж тільки у них були схрони як переконували мене дамбасюри.
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17.11.2020 00:06 Ответить
Слово "схрон" найчастіше вживалося в протоколах НКВД, а не в документах УПА. Повстанці же свої криївки називали іншими словами, наприклад: "бункер", або й просто "землянка". Так що "схрон" більше належить до ворожого лексикону.
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17.11.2020 02:32 Ответить
криiвка, не?
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17.11.2020 20:09 Ответить
криївка
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17.11.2020 21:33 Ответить
 
 