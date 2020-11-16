Двое столичных правоохранителей заключали договоры на охрану, но не передавали деньги в кассу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Действующему и бывшему работникам столичного Управления полиции охраны (УПО) инкриминируется присвоение средств, полученных ими путем злоупотребления служебным положением. За финансовые махинации фигурантам грозит уголовная ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ в марте 2020 года установили причастность отдельных сотрудников Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве к противоправным действиям. 35-летний и 33-летний полицейские, которые в то время занимали должность заместителя начальника УПО и командира одной из рот соответственно, по предварительному сговору заключали с заказчиками договоры оказания услуг охраны. Однако получении деньги они не передавали в кассу подразделения, а использовали на собственные нужды.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Недополучение средств за осуществление хозяйственной деятельности подтверждено после проверки специалистами Управления внутреннего аудита НПУ. Один из заговорщиков был уволен со службы, другой - понижен в должности.

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В настоящее время действующему полицейскому и его бывшему коллеге вручены подозрению в совершении уголовного преступления. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.









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