В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж
Утром в субботу, 28 ноября, в Дарницком районе столицы возле одной из многоэтажек был обнаружен обстрелянный автомобиль Mercedes-Benz.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Было установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю Бондаренко (2000 г. р.). Также на месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова с глушителем. Номера на оружии уничтожены.
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+16 Михаил Медведев #372095
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+14 Степан Иванов #323211
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Бутусов видно малолеток набрал, что бы зп меньше платить.
НА ПЕЧЕРСКЕ , на Совках , на Соломенке , на Корчеватом
Но в Дарнице .
закрой рот и не позорся всезнайка...
фамилия зачем то?
номера не замазали
странно фото с автоматом
я бы автомат не бросил(откусывает маленький кусочек мацы)
какая-то стр. новость
А если его украли со склада, то вообще ничего не подскажет.
Це так, константація факта, до речі Донбас був і є кримінальною "кузніцею кадрів" в Україні.