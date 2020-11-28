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В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж

В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж

Утром в субботу, 28 ноября, в Дарницком районе столицы возле одной из многоэтажек был обнаружен обстрелянный автомобиль Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Было установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю Бондаренко (2000 г. р.). Также на месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова с глушителем. Номера на оружии уничтожены.

В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz 01
В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz 02
В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz 03

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Автор: 

Киев (25521) Нацполиция (16463) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+16
очень легко отличить киевлянина от приезжего ))) на Дарнице , на Нивках , на Подоле это киевское выражение , а в Дарнице , в Нивках и в Подоле живут в основном новоприбывшие киевляне ))) так что на расийа ту ни при чем ))) ну типо такой приподнос , кагбэ модерам не слабо ))
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28.11.2020 11:48
+14
У стрелявшего в глазах зеля увидит прагнення миру)))
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28.11.2020 11:34
+13
"в подолі" хіба що байстрюків приносили...
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28.11.2020 12:12
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У стрелявшего в глазах зеля увидит прагнення миру)))
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28.11.2020 11:34 Ответить
Авакова потрібно знімати, починається розгул бандитизму!
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28.11.2020 12:36 Ответить
Продолжается. Мудрый нарИд так возжелал
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28.11.2020 15:19 Ответить
То були "мирні дискусії"..
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28.11.2020 14:09 Ответить
Модеры интересный преподнос на Дарнице мы ти по уже на раисе живем,а слабо в Дарницком районе
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28.11.2020 11:40 Ответить
ваще охренели. они бы еще написали "на Подоле" или "на Печерске" или "на Виноградаре". берегов не видят. понаехи 100%
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28.11.2020 11:51 Ответить
На Подолі завжди казали, ще Москви не було.
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28.11.2020 12:03 Ответить
"в подолі" хіба що байстрюків приносили...
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28.11.2020 12:12 Ответить
Подольские хлопцы - вообще редкий вид . ЭТО ЖЕ КУСОК ОДЕССЫ 😀😀😀
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28.11.2020 12:26 Ответить
ага ,как же , каждый день их вижу в подземном переходе на метро Контрактовая пьяных и обоссаных твоих хлопцев подольских .... Одессу там только праздно шатающиеся туда сюда хасиды напоминают.... самый у.бищный и позорный район Киева твой Подол!!!
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28.11.2020 13:04 Ответить
Вы с дуба грохнулся, ранты путать . Не можете аабо.цу отличить от бравого хлопця?
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28.11.2020 15:13 Ответить
во-первых не ранты а рамсы (на фене это масть и достоинство игральной карты). во-вторых на твоём Подоле уже и молодёжи не осталось (кроме как из могилянки и раки и те пришлые отовсюду, отучились и вечером домой) . одних старых евреев и вижу. улицы занедбаные и грязные. а на спасской бедную трубу канализационную латают уже лет 5 причем в одном и том же месте.... ну нету там бравых хлопцев как не крути.
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28.11.2020 15:23 Ответить
культуры нет. люди без образования статьи пишут.
Бутусов видно малолеток набрал, что бы зп меньше платить.
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28.11.2020 17:50 Ответить
очень легко отличить киевлянина от приезжего ))) на Дарнице , на Нивках , на Подоле это киевское выражение , а в Дарнице , в Нивках и в Подоле живут в основном новоприбывшие киевляне ))) так что на расийа ту ни при чем ))) ну типо такой приподнос , кагбэ модерам не слабо ))
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28.11.2020 11:48 Ответить
На оболоне...
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28.11.2020 12:15 Ответить
Киевляне знают как правильно :
НА ПЕЧЕРСКЕ , на Совках , на Соломенке , на Корчеватом
Но в Дарнице .
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28.11.2020 12:22 Ответить
особено такие "коренные " троли как ты знают...
закрой рот и не позорся всезнайка...
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28.11.2020 12:56 Ответить
😂
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28.11.2020 13:04 Ответить
Російською вона правильно написала - так в більшості і казали кияне.
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28.11.2020 13:14 Ответить
Але на оболонЕ - це шедевр останньої декади...
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28.11.2020 13:17 Ответить
написала бо воно троль, а чи кацапьскою чи якою буде "на Дарниці" , бо для таких як вона пояснюю -Дарниця -це річка з давніх давен і скільки себе пам"ятаю завжди казали "їду на Дарницю" або "купив хату на Дарниці", а от вже "понаєхалі" перекрутили "в Дарницю" бо поняття не мають шо то таке та "дарніца" особливо такі як оте під словацьким проксі..
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28.11.2020 13:52 Ответить
Согласен, киевляне всегда говорят "НА Дарнице"
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28.11.2020 19:13 Ответить
На Троещине, на Воскресенке, на Чоколовке, на Дарнице, на Оболони, на Печерске, на Быковне и т.п.!
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28.11.2020 19:16 Ответить
Наверное молодежь говорит: на Быковне. При мне Быковня была отдельным от Киева поселком и мы всегда говорили: в Быковне
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28.11.2020 21:34 Ответить
В Дарниці і в Биківні
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28.11.2020 23:18 Ответить
О , ещё одна "коренная" "бычка" выскочила...
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30.11.2020 15:57 Ответить
ти хоч поняття якесь маєш шо воно то є та Биківня...
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30.11.2020 16:04 Ответить
Киевляне всегда говорили: на ОболонИ
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28.11.2020 21:28 Ответить
На Нивках, на Оболоні, на Березняках, але - "В" Дарниці
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28.11.2020 23:17 Ответить
ніт. Так відрізняються не грамотні. По правилах укр мови говориться на дарниці, на нивках, на оболоні і тд. Так як це є райони міста. От якби це були окремі міста, то правильно було б в Дарниці як в Києві, в Харкові і тд.
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29.11.2020 15:15 Ответить
Нога Парасюка тренируется.
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28.11.2020 11:51 Ответить
Гм. У пацанчика в 20 років вже власний мерс...
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28.11.2020 11:52 Ответить
Это легко объясняется - пацанчик имеет папика. Или строит карьеру по стопам Олежки Ляшко.
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28.11.2020 12:05 Ответить
Или папик имеет пацанчика... О времена, о нравы...
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28.11.2020 12:09 Ответить
Журналисты бы лучше рассказали, кто его папа, которому так оригинально привет передают.
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28.11.2020 12:14 Ответить
номер хозяина ПОПУТАЛ ......а вообще то становится веселее ((((( у влащенко обещали из РПГ -22 по бобкину , ждемс ......
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28.11.2020 12:16 Ответить
вораст совсем не сочитаеться с автомобилем. бандит, голубец или сынок
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28.11.2020 12:17 Ответить
Більше всього ..чийсь вишкребок .
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28.11.2020 12:25 Ответить
какое-то мелкое хулиганство.
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28.11.2020 12:24 Ответить
Хлопцю 20 років і вже новенький Мерседес? Синок корупціонера або бандюка. Якісь конкуренти вирішили трошки налякати.
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28.11.2020 12:39 Ответить
дайте ему этот автомат и в окопы под широкино там такие боевые как раз сгодятся....
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28.11.2020 12:57 Ответить
это мусоров работа, украинцы оружием так не разбрасываются, я с таким автоматом во сне в обнимку сплю
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28.11.2020 13:01 Ответить
Хлопцю зробили пропозицію.
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28.11.2020 13:04 Ответить
Было установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю Бондаренко (2000 г. р.). Также на месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова с глушителем. Номера на оружии уничтожены. Источник: https://censor.net/ru/p3233808\\\\\\

фамилия зачем то?
номера не замазали
странно фото с автоматом
я бы автомат не бросил(откусывает маленький кусочек мацы)
какая-то стр. новость
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28.11.2020 13:04 Ответить
это где улица какая
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28.11.2020 13:50 Ответить
Какая такая?
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28.11.2020 19:19 Ответить
номер не фартовый
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28.11.2020 14:26 Ответить
Это Украина или Зимбабве? Откуда у 20-летнего отрока элитный автомобиль? Куда мы идем сами и куда нас ведут? И по этим стрельбам заводят уголовные дела по хулиганству и потом их просто разваливают, боясь тех же безнаказанных автоматов.

У Києві на Дарниці вночі з автомата Калашникова обстріляли Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 3296
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28.11.2020 14:40 Ответить
Лучше так: на Печерке из шведской охотничьей винтовки VO Falcon Edition (820'000 $) расстреляли ЗАЗ-968М. После расстрела стоимость «Запорожца» выросла в 10 раз.
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28.11.2020 14:44 Ответить
собрание тролей - аж до рвоты, одна мерзость. надо Зеленского В.А. на второй срок выбрать, а то у обсирателей работы не будет и за эти пороха и всякие йули будут тогдп платить.
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28.11.2020 14:59 Ответить
Скрупулезно подмечено , зебуин потянет несколько сроков... Не гоните лошадей, мож еще на один поднатужится... От на кого не посмотришь , все хотят досрочных... Хе-е, хе-хе-е, хе-хе-хе-е.
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28.11.2020 15:21 Ответить
Цікаве життя у людини 2000 року народження.
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28.11.2020 15:14 Ответить
Покоцали дорогую машину,выбросили дорогой автомат,деньги чужие,а все равно жалко.Вот ездил бы чувак на Славуте,ее бы просто ломом проткнули,дешево и сердито.
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28.11.2020 15:44 Ответить
Номер на армейском автомате, может подсказать только из какой военной части автомат украли.
А если его украли со склада, то вообще ничего не подскажет.
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28.11.2020 16:34 Ответить
Покажет с какого склада... Вот если с завода, то не покажет
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28.11.2020 18:35 Ответить
А если автомат из Сирии или Армении, то.....! А самое простое - полиция вообще ничего искать не будет, а если ещё и полиция сама причастна, то комменты излишни!
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28.11.2020 19:52 Ответить
Новенький, не царапаный, с глушителем... Сомневаюсь. Только со склада
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28.11.2020 22:42 Ответить
Багато ватних донбасян гуляє по Україні....
Це так, константація факта, до речі Донбас був і є кримінальною "кузніцею кадрів" в Україні.
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28.11.2020 17:36 Ответить
Так може власник мерса і є виріб кузні?
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28.11.2020 18:38 Ответить
А хто це заперечує, в Київі і Харкові бойові сєпари у кавярнях трапляються і сидять там як ті бабуїни наче нічого не було і вони не вбивали вояків ЗСУ і добровольців на Донбасі
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28.11.2020 18:57 Ответить
У стрелявшего ЦЕЛЬ мерс. И чтоб больше никто "не пострадал" , сбросил ствол полиции.
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28.11.2020 18:42 Ответить
хм??бондаренко??респект!! не плохо себя пиарит!!(мерс сравнительно свежий)нет подозрений что экономит на себе любимом!!
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28.11.2020 23:59 Ответить
ЖОПОШНИКИ !!!
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29.11.2020 08:55 Ответить
На фото разные машины. Следы от попадания пуль отличаются.
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29.11.2020 11:49 Ответить
Как у сцыкуна 2000гр может быть мерседес стоимостью плюс минус 25 тыс дол? Сомневаюсь что он на него заработал,ну разве что какой то айтишник одаренный.
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29.11.2020 12:08 Ответить
 
 