В Киеве на Дарнице ночью из автомата Калашникова обстреляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж

Утром в субботу, 28 ноября, в Дарницком районе столицы возле одной из многоэтажек был обнаружен обстрелянный автомобиль Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Было установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю Бондаренко (2000 г. р.). Также на месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова с глушителем. Номера на оружии уничтожены.







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