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Посетители кафе в Днепре подрались с охраной: один человек с огнестрельными ранениями, трое - с ножевыми. ФОТО

Заведение работало вопреки карантину выходного дня. Посетителей пускали внутрь через служебный вход. Около 5 утра они подрались с охраной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения", - сказано в сообщении.

Следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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На месте преступления изъяли гильзы от травматического оружия. Полиция обыскивает кафе.

Посетители кафе в Днепре подрались с охраной: один человек с огнестрельными ранениями, трое - с ножевыми 01
Посетители кафе в Днепре подрались с охраной: один человек с огнестрельными ранениями, трое - с ножевыми 02
Посетители кафе в Днепре подрались с охраной: один человек с огнестрельными ранениями, трое - с ножевыми 03

Автор: 

Днепр (4417) Нацполиция (16463) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+16
охранник отмахивался ножом а клиенты были с волыной? весело провели время)
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28.11.2020 13:05
+11
и почему я уверен, что все учаники сего действа начиная с владельуев знакомы с Уголовным Кодексом более качественнее среднестатического гражданина?
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28.11.2020 13:14
+10
ВИДНО КТО-ТО В 5 часов утра, в генделыке, не захотел одевать маску
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28.11.2020 13:19
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охранник отмахивался ножом а клиенты были с волыной? весело провели время)
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28.11.2020 13:05 Ответить
ВИДНО КТО-ТО В 5 часов утра, в генделыке, не захотел одевать маску
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28.11.2020 13:19 Ответить
Та ні, просто коли о п'ятій ранку нарешті принесли замовлену їжу, хтось намагався її скуштувати і зняв маску. Повар, офігевший від такого нахабства, викликав охорону.
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28.11.2020 14:28 Ответить
аВакову срочно наградить всех участников драки наградным оружием. И потребовать еще пару миллиардов из бюджета.
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28.11.2020 13:08 Ответить
быдло
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28.11.2020 13:09 Ответить
Погуляли.
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28.11.2020 13:14 Ответить
и почему я уверен, что все учаники сего действа начиная с владельуев знакомы с Уголовным Кодексом более качественнее среднестатического гражданина?
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28.11.2020 13:14 Ответить
Эх 296.4 хулиганка😄
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28.11.2020 13:24 Ответить
Дичина! Не можеш кулаками-підіжми хвіст і тікай, довбойобе!
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28.11.2020 13:27 Ответить
видео про охранников которые представляют что они супермены полностью доказиваеться этим случаем. неграмотное и ленивое чмо думает что у него есть какие то права на применение силы. наоборот, максимум что они могут сделать это, замичание и 102, на этои их полномочия аканчиваються, ну раве что еще пол помыть. они сами провоцируют людей на глупые действия. согласен что есть и отмороженные посетители но опять же культурно, замечание и ли 102 все!!!!!! дешовый костюм и фражка не дают полномочий
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28.11.2020 13:29 Ответить
карантин выходного дня...
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28.11.2020 13:41 Ответить
Отстаём от США ровно на век.У них такое было при Сухом законе.
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28.11.2020 13:51 Ответить
зато какие ПЕРСПЕКТИВЫ !!!!!!!!!!!!
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28.11.2020 15:14 Ответить
Охранник с ножом?
Я еще понимаю, с битой.
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28.11.2020 16:20 Ответить
Сраное быдло
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29.11.2020 02:47 Ответить
Бидло "гуляє" - гільзи летять!
Дозвольте зброю хай перестреляють один одного, чистйше буде Україна.
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29.11.2020 10:47 Ответить
 
 