Посетители кафе в Днепре подрались с охраной: один человек с огнестрельными ранениями, трое - с ножевыми. ФОТО

Заведение работало вопреки карантину выходного дня. Посетителей пускали внутрь через служебный вход. Около 5 утра они подрались с охраной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения", - сказано в сообщении.

Следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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На месте преступления изъяли гильзы от травматического оружия. Полиция обыскивает кафе.





