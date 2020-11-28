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СБУ разоблачила схему "списания" запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

"Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2. Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование", - отмечают в СБУ.

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По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, стражи порядка провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

Изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 01
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 02
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 03
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 04
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 05
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 06
СБУ разоблачила схему списания запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен 07

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19898) Тернопольская область (725)


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На нари крис,з повною конфіскацією ,"чесно" заробленного майна !!!)))
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28.11.2020 13:53 Ответить
сядет один. тот кто гайки крутил и не более того
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28.11.2020 14:10 Ответить
То отож!!! Так і буде Україна борсатись в цьому корумпованому лайні !!)))
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28.11.2020 14:19 Ответить
якісь тупі схематозники пішли, не знають: поділися з Баканом - і живи спокійно
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28.11.2020 13:54 Ответить
Дело Свинарчуков живёт!
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28.11.2020 14:03 Ответить
Злодіїв треба посадити у гвинтокрил і десантувати з рюкзаками наповненими запчастинами замість парашутів....
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28.11.2020 14:05 Ответить
У Фейсбукича рюкзаків ,як в Матроскіна гуталіна !!!)))
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28.11.2020 14:20 Ответить
 
 