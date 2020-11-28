СБУ разоблачила схему "списания" запчастей к вертолету Ми-2 почти на 5 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

"Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2. Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование", - отмечают в СБУ.

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По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, стражи порядка провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

Изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.













