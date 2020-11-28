Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве. ФОТО
Водитель "Шкоды" заснул за рулем и въехал в припаркованный автомобиль. Находившаяся на заднем сиденье пассажирка погибла, она не была пристегнута.
Авария произошла утром в субботу на Кловском спуске в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный".
"Водитель автомобиля Skoda заснул за рулем. Все бы ничего, но это был водитель такси с пассажиркой. Его Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru", - сказано в сообщении.
В результате ДТП погибла женщина-пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка находилась на заднем сиденье.
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Каждое такси должно быть оборудовано тахографом..
Этот таксист, скорее всего, обычный бомбила без лицензии.
Цена проезда поднимется минимум в три раза)))
Так что ситуация особо не изменится
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..а если бы она была в багажнике то осталась бы целая и живая! Причем тут пристегнутость на заднем сиденье?
я понимаю желание пропагандировать ремни на задних сидениях, но скорее всего тетка втыкала в телефон и ударилась головой о подголовник передней сидушки. далеко не факт что будучи пристегнутой она бы не сделала то же самое
а показать тебе тело которое получается после того как был пристегнутым?
а теперь ликбез окончен - пшел нах ублюдок
Хлыстовая травма - это мгновенное ускорение или торможение, приложенное к телу человека, не готового к подобному событию. Вследствие даже легких столкновений (ускорений-торможений) наш организм получает хлыстовую травму, при которой видимых повреждений, существенных травм и ушибов не наблюдается, но из-за резкого толчка в теле происходит сильная разбалансировка всех органов и систем.
Типичный пример - неожиданный удар по автомобилю сзади. Даже когда ремень безопасности удерживает тело от движения и спасает от заметных локальных повреждений, энергия удара не исчезает бесследно - она перераспределяется на скелет и внутренние органы человека. В результате происходит поражение всего организма, способное нарушить равновесие физиологических и анатомических механизмов.
Все,кто сидели непристегнутые ремнями безопасности ,погибли.Все,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые!
Разрушающая всё вокруг.
По фото степень повреждения машины минимальная.
Как можно было погибнуть при этом, да еще и на заднем сиденье? мистика.
Непристёгнутые погибают только вылетев через лобовуху - в столб или дерево. Ну бывает под колёса другой машины.
Только данная авария совсем не об этом. Точно головой о переднюю сидушку тюкнулась, когда втыкала в мобилу. Вот шейные позвонкии и съехали...
Даже сейчас, через 40 лет, когда многе привыкли, далеко не все принимают, понимают и пристегиваются.
Хорошо, что ковид не на 40 лет, а сдругой стороны он косит прежде всего идиотов.
Спасибо Дарвину..