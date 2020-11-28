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Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве. ФОТО

Водитель "Шкоды" заснул за рулем и въехал в припаркованный автомобиль. Находившаяся на заднем сиденье пассажирка погибла, она не была пристегнута.

Авария произошла утром в субботу на Кловском спуске в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный".

"Водитель автомобиля Skoda заснул за рулем. Все бы ничего, но это был водитель такси с пассажиркой. Его Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru", - сказано в сообщении.

В результате ДТП погибла женщина-пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка находилась на заднем сиденье.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов, - МВД

Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве 01
Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве 02
Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве 03

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9223) такси (211)


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Топ комментарии
+16
Ремни то вторично...а первично то что нет контроля за временем работы таксистов..
Каждое такси должно быть оборудовано тахографом..
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28.11.2020 14:57
+13
как то судя по повреждениям небыло там высокой скорости
я понимаю желание пропагандировать ремни на задних сидениях, но скорее всего тетка втыкала в телефон и ударилась головой о подголовник передней сидушки. далеко не факт что будучи пристегнутой она бы не сделала то же самое
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28.11.2020 15:00
+12
Как там можно было убится от такой аварии на заднем сиденье? Шею сломала?
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28.11.2020 15:01
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Ремни то вторично...а первично то что нет контроля за временем работы таксистов..
Каждое такси должно быть оборудовано тахографом..
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28.11.2020 14:57 Ответить
Тахограф легко обмануть. Ответственность должна быть на фирме-работодателе.
Этот таксист, скорее всего, обычный бомбила без лицензии.
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28.11.2020 15:12 Ответить
Потрібно заборонити працювати приватним таксистам на власних авто, тільки служби таксі з підготовленими безпечними для пасажирів машинами з ********* системами аварійної остановки та контролю стану водія, з щоденним контролем технічного стану машин механіками, з перевіркою фізичного стану водіїв таксі перед виїздом (щоденний тиск, алкоголь, наркотики, щорічний медогляд на слух та зір), з чеками та фіскальними апаратами, з розрахунком карткою. Досить бардаку на дорогах! То таксісти наркокур'єри, то таксісти вбивці та гопники, то таксісти які засинають за кермом, коли цей бардак закінчиться? Влада наведе порядок в сфері послуг таксі чи неспроможна?
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28.11.2020 15:39 Ответить
Согласен) но есть одно но
Цена проезда поднимется минимум в три раза)))
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28.11.2020 15:43 Ответить
Яка ціна проїзда була зараз в цьому ДТП? У яку суму оцінити життя жінки, та інших пасажирів, водіїв та пішоходів які втрачають життя в безглуздих ДТП з машинами таксі, де водій таксі або під наркотою, або заснув за кермом, або сліпий, глухий та дурний від природи і його не можна було пускати за кермо таксі? Таксі це громадський транспорт і він має бути громадським транспортом зі всіма атрибутами - безпечною автівкою, підготовленим навченим персоналом, страхуванням життя та здоров'я навколишніх людей, пасажирів та водія.
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28.11.2020 15:54 Ответить
С появлением такого такси, основная масса пассажиров 95% пересядет на частников
Так что ситуация особо не изменится
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28.11.2020 17:32 Ответить
В результате ДТП погибла женщина-пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности

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..а если бы она была в багажнике то осталась бы целая и живая! Причем тут пристегнутость на заднем сиденье?
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28.11.2020 17:54 Ответить
при том, что часто задние вылетают через передних. ролики посмотри, где показываются реальные столкновения и иммитации
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29.11.2020 18:13 Ответить
В Германии расскажи как обмануть.
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28.11.2020 21:41 Ответить
Контроля нет не только "за временем работы". Контроля нет вообще! Таксисты, как и маршруточники, это "дикая дивизия".
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28.11.2020 15:25 Ответить
как то судя по повреждениям небыло там высокой скорости
я понимаю желание пропагандировать ремни на задних сидениях, но скорее всего тетка втыкала в телефон и ударилась головой о подголовник передней сидушки. далеко не факт что будучи пристегнутой она бы не сделала то же самое
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28.11.2020 15:00 Ответить
сто процентов это опытка мусорского проброса, очьень важьно.
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28.11.2020 15:37 Ответить
Тебе надо устроить экскурсию в морг что бы ты лично посмотрел что происходит с телами в дтп когда они были непристегнутые
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28.11.2020 17:49 Ответить
Судя по твоему комментарию ты даже не знаешь с какой стороны у машины руль , далеко не факт что ты знаешь что такое ремень безопасности и как он работает , будучи пристегнутой она бы осталась жива и невредима
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28.11.2020 17:48 Ответить
та ты шо.. серьезно? вот ты дебил
а показать тебе тело которое получается после того как был пристегнутым?
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28.11.2020 18:07 Ответить
Покажи дурачек, поехали в морг и ты покажешь это тело , так понимаю ты ещё писюн зелёный водительских прав не имеешь
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28.11.2020 18:08 Ответить
фима ты дебил. у меня в середине 90-х погиб дядька родной. хлыстовая травма. был пристегнут. удар в дерево.
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28.11.2020 18:14 Ответить
В середине 90 на копейке без ремня , теперь понятно почему ты больной на всю голову
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28.11.2020 18:21 Ответить
кто тебе недоробло сказал хоть слово про копейку? форд. седан. марку не помню. да и не важно. почитай про хлыстовую травму и прикрой свой вонючий хавальник
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28.11.2020 18:23 Ответить
для просветления теоретик сраный почитай что нибудь про хлыстовую травму.
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28.11.2020 18:13 Ответить
Давай поступим следующим образом устроим тебе краштест сначало тебя пристегнем а пото непристегнутый , только есть одно условие , ты пишешь отказ от своих внутренних органов в пользу людей которые в них нуждаются, от тебя все равно никакой пользы
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28.11.2020 18:23 Ответить
**** какой же ты дебил. повторяю - почитай хоть что нибудь про хлыстовую травму шеи.. если человек не ожидает удара в лобовую часть автомобиля (о чем я написал сразу - сидела в телефоне) то он не прижимает голову к подголовнику. при ударе тело задерживается ремнем а голова совершает хлыстовое движение. при этом ломаются шейные позвонки. особенно у женщин.
а теперь ликбез окончен - пшел нах ублюдок
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28.11.2020 18:26 Ответить
Ты совсем с машиной не дружишь езди на трамвае это твоё 😂😂😂 для особо одарённых повторяю , давай устроим с тобой краштест а твои органы пойдут тем кто в них нуждается , сопляк матом будешь говорить своей мамке ок я в своей жизни видел много аварий и те кто были пристегнуты всегда выживали а твоя хлыстовства травма случается в лучше эли это автопро ссср без подголовников или если неправильно выставлен подголовник
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28.11.2020 18:30 Ответить
баран! ты вообще читать умеешь? если голова не прижата к подголовнику то при ударе авто о препятствие у тебя идиота будет хлыстовая травма. на придурок читай!

Хлыстовая травма - это мгновенное ускорение или торможение, приложенное к телу человека, не готового к подобному событию. Вследствие даже легких столкновений (ускорений-торможений) наш организм получает хлыстовую травму, при которой видимых повреждений, существенных травм и ушибов не наблюдается, но из-за резкого толчка в теле происходит сильная разбалансировка всех органов и систем.
Типичный пример - неожиданный удар по автомобилю сзади. Даже когда ремень безопасности удерживает тело от движения и спасает от заметных локальных повреждений, энергия удара не исчезает бесследно - она перераспределяется на скелет и внутренние органы человека. В результате происходит поражение всего организма, способное нарушить равновесие физиологических и анатомических механизмов.
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28.11.2020 18:36 Ответить
Оно. Заметно что у тебя вообще она не прижата, я тебе 3 раз повторяю как для тупых ; в своей жизни я видел много дтп , и легких и тяжелых и все кто был пристегнут выживали , иди учи мат часть а лучше завещай свои органы людям хоть какой то толк от тебя будет
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28.11.2020 18:39 Ответить
Напрасно вы спорите. Я была в подобной аварии лет 15 назад, тоже сидела не пристегнутая на заднем сидении. У мужа за рулем случился эпилептический припадок. Мы ехали по трассе под Николаевом. Врезались в дерево на полном ходу. Я ударилась в подголовник переднего сидения, немного текла кровь из носа. А вот шея болела недели две потом. Кстати повреждения нашей машины были гораздо сильнее (у нас был Фольксваген пассат). Мне здесь вообще не понятно почему эта женщина погибла при таких "легких" повреждениях машины
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28.11.2020 22:08 Ответить
Я не спорю просто он не знает о чем пишет , я дтпшников насмотрелся всяких и хлам и и без царапин кто пристегнут
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28.11.2020 22:09 Ответить
Скорей всего неправильно выставлен подголовник который ломает шейные позвонки , я видел такое с небольшим ударом
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28.11.2020 22:10 Ответить
Та его может там вообще не было, подголовника. Они же не везде на задних сидениях установлены
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29.11.2020 00:06 Ответить
Их начали устанавливать на всех моделях лет 20 назад если не больше , кстати вчера в Харькове была похожая авария , на скорости 60 км/ч машина влетела в островок безопастности , погибла девушка которая сидела впереди потому что девушка сзади была не пристёгнута и своим телом сломала переднее сиденье что привело к смерти впереди сидящего , ремни реально спасают если бы она была пристёгнута то не погибла бы ее подруга впереди сидящая
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29.11.2020 08:32 Ответить
Из протокола после дтп:
Все,кто сидели непристегнутые ремнями безопасности ,погибли.Все,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые!
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29.11.2020 14:05 Ответить
Как там можно было убится от такой аварии на заднем сиденье? Шею сломала?
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28.11.2020 15:01 Ответить
А сколько там усилия надо?
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28.11.2020 15:41 Ответить
парковаться на дороге опасно надо как мерс на тротуаре
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28.11.2020 15:03 Ответить
Км 30 в час,вряд ли больше,тетке не повезло.
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28.11.2020 15:17 Ответить
Пропаганда. Лучше бы взялись за рукоблудов, которые колхозят ксенон и говнолампы с АлиЭкспресс на свои ведра.
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28.11.2020 15:36 Ответить
какое там заснул, скакал по рядам как козел, понабирали дебилов в такси
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28.11.2020 16:06 Ответить
Дебилы - это сила!
Разрушающая всё вокруг.
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28.11.2020 16:18 Ответить
Якби пристебнута,то була б як жива.
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28.11.2020 17:02 Ответить
ничего не понятно.

По фото степень повреждения машины минимальная.
Как можно было погибнуть при этом, да еще и на заднем сиденье? мистика.
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28.11.2020 19:53 Ответить
Щодо ремнів - а багато у нас людей пристебається СЗАДУ? При такому несильному ударі скоріш за все вдарилася у скроню
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28.11.2020 20:10 Ответить
Проблема в запаркованности всего и вся. Сколько кличко построил улавливающих паркингов? Строяи и строят. Все магистрали застроили. Зацените новый Генплан. Застроить все длмами и офисами.Даже дрим и тот все бесплатные парковки сдал в аренду.
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28.11.2020 21:45 Ответить
Та канешшшна!!! Уточнили, что не пристёгнута.
Непристёгнутые погибают только вылетев через лобовуху - в столб или дерево. Ну бывает под колёса другой машины.
Только данная авария совсем не об этом. Точно головой о переднюю сидушку тюкнулась, когда втыкала в мобилу. Вот шейные позвонкии и съехали...
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29.11.2020 05:59 Ответить
Когда то, в 70-80х годах, когда только вводили в обиход ремни безопасности, большинство имим не пользовалось оно было такими же скептиками, как сейчас ковид-идиоты.
Даже сейчас, через 40 лет, когда многе привыкли, далеко не все принимают, понимают и пристегиваются.
Хорошо, что ковид не на 40 лет, а сдругой стороны он косит прежде всего идиотов.
Спасибо Дарвину..
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30.11.2020 01:33 Ответить
 
 