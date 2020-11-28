Непристегнутая пассажирка на заднем сиденье погибла в ДТП с такси в Киеве. ФОТО

Водитель "Шкоды" заснул за рулем и въехал в припаркованный автомобиль. Находившаяся на заднем сиденье пассажирка погибла, она не была пристегнута.

Авария произошла утром в субботу на Кловском спуске в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный".

"Водитель автомобиля Skoda заснул за рулем. Все бы ничего, но это был водитель такси с пассажиркой. Его Skoda на высокой скорости въехала в припаркованный автомобиль Subaru", - сказано в сообщении.

В результате ДТП погибла женщина-пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка находилась на заднем сиденье.

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