Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине. ФОТО
Злоумышленник показал продавщице антикварный пистоль и отобрал у нее 1000 грн, вскоре его задержали.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Ограбление произошло в Украинске вечером в пятницу, 27 ноября.
"В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся", - сказано в сообщении.
Полицейские уже через час выяснили, что грабитель - 35-летний местный житель. Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции.
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Пистоль изъяли и отправили на экспертизу.
Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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игрушка из папье-маше
а это уже совсем другая статья
наш донецкий Дантес совсем не дурак
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
наша Галя бальована
вот без блюра
никого не смутило?
как пытался если:
\\\\\\\Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\
И потом конфискация, т.е. отсидел и вышел бомжом? неплохо, и пошел кого-то убил, уже и так пофиг. Это прям х.з. как назвать. а как в норм. странах?
Не говоря уже о всяких "бриллиантовых прокурорах" - Васю на 12 лет и делают бомжом(чаще всего туберкулезным), а этим ублюдкам -
Мужчина был с пистолем, в стрингах и отработал свою 1000 грн.
так и тут.