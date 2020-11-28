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Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине. ФОТО

Злоумышленник показал продавщице антикварный пистоль и отобрал у нее 1000 грн, вскоре его задержали.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Ограбление произошло в Украинске вечером в пятницу, 27 ноября.

"В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся", - сказано в сообщении.

Полицейские уже через час выяснили, что грабитель - 35-летний местный житель. Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции.

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Пистоль изъяли и отправили на экспертизу.

Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине 01

Автор: 

ограбление (1369) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+23
пираты дамбаского моря
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28.11.2020 15:05
+18
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 4036
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28.11.2020 15:22
+14
ограбил одного продавца на 1000грн - получил 12 лет
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
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28.11.2020 15:09
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пираты дамбаского моря
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28.11.2020 15:05 Ответить
пираты дамбацкого горя ))
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28.11.2020 15:12 Ответить
он вызвал продавщицу на дуэль, а она, дура, уписалась
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28.11.2020 15:15 Ответить
Якась херня саморобна, а не антикваріат.
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28.11.2020 15:06 Ответить
Стопудово,новодел !!!)))
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28.11.2020 15:15 Ответить
так в том то и прикол, что никакой не огнестрел, а

игрушка из папье-маше
а это уже совсем другая статья
наш донецкий Дантес совсем не дурак
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28.11.2020 15:24 Ответить
В дитинстві ,пам"ятаю, ми робили подібні самопали !!)))
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28.11.2020 15:47 Ответить
Коронавирус впливає вже на...вартість антикварного пістоля...за 1000грн...
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28.11.2020 17:51 Ответить
сильно апахмелица хотел
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28.11.2020 15:07 Ответить
Что в этом обрезе антикварного???
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28.11.2020 15:07 Ответить
изолента)))
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28.11.2020 15:13 Ответить
ограбил одного продавца на 1000грн - получил 12 лет
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
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28.11.2020 15:09 Ответить
А чому не 1 копійка?
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28.11.2020 15:17 Ответить
Як кажуть: "Якщо потрапив до в'язниці, значить мало вкрав"
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28.11.2020 19:10 Ответить
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 1214
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28.11.2020 15:14 Ответить
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 4036
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28.11.2020 15:22 Ответить
бабу терешкову из госдумы заберите))
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28.11.2020 15:25 Ответить
Думаете там бабла немеряно? Нафталин в магазине дешевле обойдется.
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28.11.2020 15:32 Ответить
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28.11.2020 15:35 Ответить
Пускай и дальше рабсиян пугает.
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28.11.2020 15:49 Ответить
в ЛНР ей не интересно !

наша Галя бальована
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28.11.2020 15:31 Ответить
после бурятских кизяков Галя не пользуется спросом)) как говорил мой друг - после третьего хозяина эта машина уже не машина))
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28.11.2020 15:38 Ответить
не хватало нам еще и дыровских пранцiв... КТО БЫ ЗЕБИКОВ ОТ НАС ЗАБРАЛ
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28.11.2020 15:35 Ответить
пробег видимо большой, передок разбит, да еще и с задним приводом, а может и двойная выхлопная использовалась. Короче эту машину на разборку
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28.11.2020 16:03 Ответить
интересно что за дебилы вечно заблюривают посторонних?
вот без блюра
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29.11.2020 18:09 Ответить
Хорошо хоть не застрелился.. хотя наверное - лучше бы застрелился..
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28.11.2020 15:37 Ответить
Воскрес Дантес и снова затевает эту... которую затевают...
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28.11.2020 15:50 Ответить
Шутки шутите ? Видать от хорошей жизни пошел на дело ценой в одну штуку
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28.11.2020 15:50 Ответить
Неужели там такая дорогая изолента?
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28.11.2020 16:22 Ответить
цікаво, як він від мусорів відстрілювався, набивав порох кожного разу?
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28.11.2020 16:36 Ответить
Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\\\\\

никого не смутило?
как пытался если:

\\\\\\\Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\

И потом конфискация, т.е. отсидел и вышел бомжом? неплохо, и пошел кого-то убил, уже и так пофиг. Это прям х.з. как назвать. а как в норм. странах?

Не говоря уже о всяких "бриллиантовых прокурорах" - Васю на 12 лет и делают бомжом(чаще всего туберкулезным), а этим ублюдкам -
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28.11.2020 17:09 Ответить
Да это был мужской эскорт по вызову - бюджетный вариант.
Мужчина был с пистолем, в стрингах и отработал свою 1000 грн.
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28.11.2020 17:54 Ответить
У меня такой на полке стоит - декоративно оформленная газовая зажигалка. Друзья на один из ДР подарили.
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28.11.2020 20:51 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС СОКРАЩЕНИЕ МИЛЛИАРДЕРОВ И МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОВ !!!!!!!!!!!????????????
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29.11.2020 08:51 Ответить
Єкспертиза покажет огнестрел
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29.11.2020 08:59 Ответить
Давайте считать, если за грабеж 1000грн. дают 12 лет, то сколько лет надо давать за грабеж государства и граждан на миилион грн. (это сейчас минимальный размер наворованного каждого судьи и средне-крупного депутата, чиновника)? Или там другая "!арифметика"?
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29.11.2020 11:22 Ответить
"смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов - статистика" (вроде сРалина слова).
так и тут.
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29.11.2020 18:11 Ответить
 
 