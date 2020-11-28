"Укрзализныця" меняет цвет вагонов на более темный, - глава "УЗ" Жмак. ФОТОрепортаж

В "Укрзализныце" решили изменить стандартный цвет вагонов - вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный.

Решение об изменении цвета вагонов приняли после того, как посоветовались с проводниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главу "Укрзализныци" Владимира Жмака.

"Решили изменить и окраску вагонов: светлый фон - на черный. Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны", - написал Жмак.

Он также сообщил, что в вагонах устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.

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Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 1 декабря возвращают в поезда продажу кофе и чая. Об этом просили многие пассажиры. Напитки будут подавать в одноразовой посуде. А цена кофе и чая не изменится, за стакан напитка нужно будет заплатить 10 гривен.