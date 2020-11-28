"Укрзализныця" меняет цвет вагонов на более темный, - глава "УЗ" Жмак. ФОТОрепортаж
В "Укрзализныце" решили изменить стандартный цвет вагонов - вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный.
Решение об изменении цвета вагонов приняли после того, как посоветовались с проводниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главу "Укрзализныци" Владимира Жмака.
"Решили изменить и окраску вагонов: светлый фон - на черный. Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны", - написал Жмак.
Он также сообщил, что в вагонах устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 1 декабря возвращают в поезда продажу кофе и чая. Об этом просили многие пассажиры. Напитки будут подавать в одноразовой посуде. А цена кофе и чая не изменится, за стакан напитка нужно будет заплатить 10 гривен.
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Если бы было желание реформировать этого монстра, то для начала, следует избавиться от перечисленных "токсичных" активов, которые не принося ни копейки прибыли, весьма дорого обходятся в плане содержания.
Раскачивались и шумели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.
На всех русских железных дорогах, относившихся к ведомству МПС начиная с 1879 года, был принят цвет окраски наружных стен пассажирских вагонов строго согласно классу. I класс - синий; II класс - жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс - зелёный; IV класс - серый.
на современных железных дорогах Германии, где подвижной состав, используемый в грузовом движении, поголовно выкрашен в красный цвет, а в пассажирском - в скучный белый.
Гена,то, непмАн был. В первом классе, на кожаном диване раскатывал. Потом его майданщица Шапокляк выставила, и он со своим барахлом и Чебурашкой один перегон пешком пёр.
Впереди в вагоне мягком катит с девушкой непмАн
Хорошо бы на полустанке заглянуть ему в карман.
похоже, руководство "УЗ" решило потратить много денех в пандемию на перекраску вагонов..
странно, почему молчит человек-гандон сЫрожа Лещенко?!.. ведь чисто коррупционная тема..
Как вы кровати в борделе не переставляйтекак вы не это совковое гнилое барахло не красьте, Штадлером оно все равно не станет.
А может это реформа от офиса неожиданных реформ некоего залётного грузинского морального урода и платного борцуна с тем же барИгами МиХуила Саакашвили?
Цеж цілий танкер фарби потрібен
Укрзалізниця відома своїми фінансовими оборутками.
Территория бесстыдства и беззакония.
У нас на дизайн останнім часом взагалі не звертають уваги 😒
ну а про состояние вагонов, скорость движения поездов, цены, лучше не вспоминать - лучше думать о цвете вагонов.