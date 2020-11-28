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"Укрзализныця" меняет цвет вагонов на более темный, - глава "УЗ" Жмак. ФОТОрепортаж

В "Укрзализныце" решили изменить стандартный цвет вагонов - вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный.

Решение об изменении цвета вагонов приняли после того, как посоветовались с проводниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главу "Укрзализныци" Владимира Жмака.

"Решили изменить и окраску вагонов: светлый фон - на черный. Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны", - написал Жмак.

Он также сообщил, что в вагонах устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списание вагонов по возрасту: "Укрзализныця" предложила компромиссный вариант

Укрзализныця меняет цвет вагонов на более темный, - глава УЗ Жмак 01
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзализныця меняет цвет вагонов на более темный, - глава УЗ Жмак 02
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзализныця меняет цвет вагонов на более темный, - глава УЗ Жмак 03
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзализныця меняет цвет вагонов на более темный, - глава УЗ Жмак 04
Фото: fb.com/vladimir.zhmak


Укрзализныця меняет цвет вагонов на более темный, - глава УЗ Жмак 05

Также читайте: "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 1 декабря возвращают в поезда продажу кофе и чая. Об этом просили многие пассажиры. Напитки будут подавать в одноразовой посуде. А цена кофе и чая не изменится, за стакан напитка нужно будет заплатить 10 гривен.

Автор: 

Укрзализныця (2748) вагоны (179) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+43
Отличная новость! И кровати еще переставьте!
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28.11.2020 18:57
+25
"эххх жаль, что все куры подохли! - у меня столько еще идей было" (с)
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28.11.2020 18:58
+17
Вместо наведения порядка -- поменять цвет. Отличный подход. Подумаешь что миллиардные убытки, зато цвет другой.
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28.11.2020 19:00
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В Ужгороді кремових і не бачив ніколи...
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28.11.2020 18:57 Ответить
Краще фарбувати в жовто-блакитний колір, так вони більш помітні на дорозі. Не треба забувати що залізниця це об'єкт підвищеної небезпеки і вагони мають бути добре помітними в будь який час.
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28.11.2020 19:35 Ответить
Долбень тупой. никто вагоны не видит при переезде ж.д. А только локомотив
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28.11.2020 22:01 Ответить
жовто-чорний...помітний, бо насторожує
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28.11.2020 22:03 Ответить
Не треба чай у вікно виливати. Тоді побачите....
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28.11.2020 19:56 Ответить
То якби ще вікна відкривались)))
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28.11.2020 22:37 Ответить
Отличная новость! И кровати еще переставьте!
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28.11.2020 18:57 Ответить
Прямо на рельси переставити?
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28.11.2020 19:00 Ответить
Ну, если колеса прикрутят...
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28.11.2020 19:03 Ответить
И вёсла.
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28.11.2020 19:05 Ответить
Имхо, лучше педали.
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28.11.2020 19:06 Ответить
Нет и ещё раз нет. Только вёсла. Сразу видно, что вы дилетант в УкрЗал.
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28.11.2020 19:07 Ответить
Скорее, дилетант в квартале95...
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28.11.2020 19:12 Ответить
"эххх жаль, что все куры подохли! - у меня столько еще идей было" (с)
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28.11.2020 18:58 Ответить
новина схожа до зміни форми київським динамо, коли нема гри
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28.11.2020 22:05 Ответить
Новость планетарного масштаба...
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28.11.2020 18:58 Ответить
Ну скажите, тут скрыта сама соль реформ в УЗ от СерЛеща.
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28.11.2020 19:04 Ответить
У УЗ есть десятки ведомственных санаториев, клиник, сотни тысяч квадратных метров складских и офисных помещений которые не используются и много другого.
Если бы было желание реформировать этого монстра, то для начала, следует избавиться от перечисленных "токсичных" активов, которые не принося ни копейки прибыли, весьма дорого обходятся в плане содержания.
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28.11.2020 19:15 Ответить
А с чего же тогда СерЛещи будут харчеваться?
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28.11.2020 19:24 Ответить
Вы за_бали своими вопросиками, мудилы. Красьте как хотите, что от этого в дырку шпал не видно будет?
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28.11.2020 18:59 Ответить
Надзвичайно цікаво...а яким саме кольором по RAL-у фарбують вагони?
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28.11.2020 18:59 Ответить
Объекты шли привычной линией
Раскачивались и шумели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.
На всех русских железных дорогах, относившихся к ведомству МПС начиная с 1879 года, был принят цвет окраски наружных стен пассажирских вагонов строго согласно классу. I класс - синий; II класс - жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс - зелёный; IV класс - серый.
на современных железных дорогах Германии, где подвижной состав, используемый в грузовом движении, поголовно выкрашен в красный цвет, а в пассажирском - в скучный белый.
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28.11.2020 20:19 Ответить
Похож на 5002 по РАЛу
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30.11.2020 10:14 Ответить
И нафуя было ранее перекрашивать в непрактичный цвет в наших реалиях?
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28.11.2020 19:00 Ответить
Вместо наведения порядка -- поменять цвет. Отличный подход. Подумаешь что миллиардные убытки, зато цвет другой.
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28.11.2020 19:00 Ответить
Кому убытки, а кому прибыль....
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28.11.2020 19:05 Ответить
Чтобы крокодила Гену не расстраивать. А то как же он петь будет "голубой вагон бежит качается..." сидя на синем вагоне?
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28.11.2020 19:15 Ответить
начиная с 1879 года, был принят цвет окраски наружных стен пассажирских вагонов строго согласно классу. I класс - синий; II класс - жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс - зелёный; IV класс - серый.
Гена,то, непмАн был. В первом классе, на кожаном диване раскатывал. Потом его майданщица Шапокляк выставила, и он со своим барахлом и Чебурашкой один перегон пешком пёр.

Впереди в вагоне мягком катит с девушкой непмАн
Хорошо бы на полустанке заглянуть ему в карман.
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28.11.2020 20:26 Ответить
Модернизация в стиле "Путевая страна")))) Сколько ж спишут на ребрендинг???
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28.11.2020 19:00 Ответить
"Укрзализныця" меняет цвет вагонов на более темный, - глава "УЗ" Жмак - Цензор.НЕТ 8221
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28.11.2020 19:03 Ответить
Ой до ........я.
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28.11.2020 19:06 Ответить
это напоминает коррупционную схему в МинОбороны, когда военных обязали начать менять петлички и погоны.. а начальник отдела в МинОбороны "обилечивал" комерцов..
похоже, руководство "УЗ" решило потратить много денех в пандемию на перекраску вагонов..
странно, почему молчит человек-гандон сЫрожа Лещенко?!.. ведь чисто коррупционная тема..
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28.11.2020 19:01 Ответить
Как вы кровати в борделе не переставляйте как вы не это совковое гнилое барахло не красьте, Штадлером оно все равно не станет.
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28.11.2020 19:02 Ответить
Вот она, долгожданная реформа от бородатой женщины из наблюдательного совета УЗ и продажного борцуна-альфонса с разного рода барИгами засунувшего при Зеленском свой вонючий язык в жопу то му же Зеленскому которого все знают как гниду Сергей Лещенко!
А может это реформа от офиса неожиданных реформ некоего залётного грузинского морального урода и платного борцуна с тем же барИгами МиХуила Саакашвили?
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28.11.2020 19:03 Ответить
Охренительное решение! Под это и цены не грех поднять раз в пять!
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28.11.2020 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nc5_QRc8_78 разрешаю красить в синий цвет
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28.11.2020 19:05 Ответить
Краска , качеством : гов..о , гов.. ном . Несуны , не ведитесь на жд-качество , - предыдущая серая оказалась хуже , чем в строительном магазине . )) .
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28.11.2020 19:07 Ответить
Восколько млн$ обойдется "superupdate" о́дного вагона ?
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28.11.2020 19:07 Ответить
Оце так потужна реформа, нашо ті гіперлупи будувати, якщо можна просто вагони пофарбувати!
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28.11.2020 19:08 Ответить
Когда коту нех делать - он яйца лижет.
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28.11.2020 19:08 Ответить
Когда Лещенко нех делать - он зеленкой коту красит яйца.
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28.11.2020 19:14 Ответить
Надо в коричневый, чтобы ржавчина была менее заметна. Это реально практичней
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28.11.2020 19:11 Ответить
теж вважаю що одразу треба фарбувати в іржавий колір
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29.11.2020 08:43 Ответить
мойки надо построить!!а не цветами экспериментировать надо проблему решать кардинально а не заниматься перестановкой кроватей в борделе!!
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28.11.2020 19:17 Ответить
а сортир ?
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28.11.2020 19:21 Ответить
А билеты от этого станут дешевле!?? А белье чище и суше??? Или "Укрзалізниця" решила провести изменения по принципу перестановки кроватей в борделе?
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28.11.2020 19:26 Ответить
Кондиционеры есть? Темный цвет --жара летом.
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28.11.2020 19:31 Ответить
Зачем кондиционеры? Окно выбьют и будет вам кондиционер.
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28.11.2020 19:42 Ответить
Зачем так вандальгно, все стественно и просто - потеешь, охлаждаешься. Узбекские железные дороги.
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28.11.2020 21:10 Ответить
Так, летом можно будет покрасить в какой то другой
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28.11.2020 21:36 Ответить
кто оплачивает банкет?
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28.11.2020 19:38 Ответить
В "Укрзализныце" решили изменить стандартный цвет вагонов - вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный Источник: https://censor.net/ru/p3233851

Цеж цілий танкер фарби потрібен
Укрзалізниця відома своїми фінансовими оборутками.
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28.11.2020 19:38 Ответить
ну вот пля и есть повод поднять цены на билеты...
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28.11.2020 19:40 Ответить
Ну так это ж совсем другое дело!!! Очень так креативненько и свежо. Кстати, когда будете перекрашивать не забудьте вагоны помыть от столетней грязи.
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28.11.2020 19:40 Ответить
Ну да, на тёмном фоне не так грязюка видна)))
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28.11.2020 20:34 Ответить
Дизайн на уровне кружка "Юный художник".
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28.11.2020 20:39 Ответить
А вы, друзья, как не садитесь- все в музыканты не годитесь! Это коррумпированная мафиозная организация, где воруют миллионами.
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28.11.2020 20:45 Ответить
Бездарные скоты, сидящие на потоках. Эта страна обречена.
Территория бесстыдства и беззакония.
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28.11.2020 21:14 Ответить
Теперь похоже на белорусскую чугунку
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28.11.2020 20:53 Ответить
Гуано от этого не нерестанет ездить со скоростью улитки.
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28.11.2020 21:03 Ответить
а смисл???? может пора сделать так что бы гавно на рельсы не падало ??? и нормальные условие проезда были? ААА??
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28.11.2020 21:07 Ответить
Темнее? УмнО! В радикально черный цвет?
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28.11.2020 21:13 Ответить
треба одразу фарбувати в іржавий - економіка повинна бути економною
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29.11.2020 08:42 Ответить
Даёшь тендер на ...ярдов придворному маляру!
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28.11.2020 21:32 Ответить
На что же еще тратить деньги?
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28.11.2020 21:35 Ответить
Вот и Зеленский начал свои реформы. Хочет отобрать славу реформатора у Порошенко.
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28.11.2020 21:37 Ответить
Ну Порошенко хоч трохи армію реформував. Тепер армія на армію хоч схожа, а зебіли вагони перефарбовують...
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28.11.2020 21:49 Ответить
Колір як у ригіАналів, млятЬ...
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28.11.2020 21:46 Ответить
хз депреснякоий колір ,неприемний. звичайно можна рідше мити. Але хтось из тих дебілів уз помалю у такий колір стіни у хаті? щоб рідше порох витирати. Провідникам подобається - ну звісно наші провідники авдрізняються високими художньо - естетичними якостями та глибокими пізнанями у колористиці. Дебіли. ви бачили як фарбують вагони у світі? Принаймі у Европі? Бородата дічина (серж Лещ) що думає з цього приводу?
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28.11.2020 22:09 Ответить
Да. все таки светлая расцветка вагонов наших северных соседей смотрится более выиграшно

"Укрзалізниця" змінює колір вагонів на більш темний, - глава "УЗ" Жмак - Цензор.НЕТ 9355
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28.11.2020 22:41 Ответить
Ну у росіян з дизайном, нажаль, справи кращі за наші.
У нас на дизайн останнім часом взагалі не звертають уваги 😒
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29.11.2020 08:40 Ответить
а людські туалети зроблять чи ні?
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28.11.2020 22:12 Ответить
Поверніть ціни на квитки як до карантину були. А колір вагона - це останнє, що може цікавити пасажира. От ввели новий маршрут Київ - Славське швидкісним потягом. А розклад такий незручний, що навряд чи ним захочуть їхати: стартує з Києва о шостій ранку (до початку роботи метро), а фінішує у Славське в другій половині дня (вже в той день не покатаєшся). А зі Славське виїздить в другій половині дня так, що в день від'їзду також покататися не вдасться і в Київ о дванадцятій ночі прибуває ( додому тільки на таксі, а кому далі, то ночуй на вокзалі). От така картина маслом нам від УЗ.
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28.11.2020 23:46 Ответить
Сосед забор перекрасил😀
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29.11.2020 06:16 Ответить
Ох и будет же летом тепло в тёмных вагонах.
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29.11.2020 06:23 Ответить
О, молодцы!
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29.11.2020 08:22 Ответить
Керівництво УЗ винахідливе у способах вчергове украсти бабки - спишуть , наприклад 800 тон фарби , а використають 150т. Різнцю - до кишені. Це приблизно так, як мєнти міняють права, номерні знаки, техогляди...
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29.11.2020 11:14 Ответить
а говно? говно так и будет на рельсы падать?
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29.11.2020 12:04 Ответить
В темноте лучше пилиццо...😎
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29.11.2020 14:31 Ответить
воооо! другое дело. я ж до этого с плохим цветом ездить не мог, а теперь буду ездить конечно.
ну а про состояние вагонов, скорость движения поездов, цены, лучше не вспоминать - лучше думать о цвете вагонов.
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29.11.2020 18:02 Ответить
кстати, за тёмный цвет, пассажиры очень будут благодарны в солцепёк - быстрее поджарятся. кондиционеров же нет и даже окна не открываются.
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29.11.2020 18:03 Ответить
 
 