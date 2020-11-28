Петр и Марина Порошенко почтили память жертв Голодомора во время акции "Зажги свечу". ФОТОрепортаж

Правда о преступлениях тоталитарного режима против украинского народа - это не просто дань памяти миллионов умерших от голода. Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего нашего государства.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Вместе с женой Мариной Порошенко, народными депутатами от "Европейской Солидарности" пятый президент почтил память умерших от голода украинцев во время акции "Зажги свечу" на территории Мемориала жертв Голодомора.

"В этот день я вспоминаю, что я и наша команда участвовала в принятии большого количества законов. Законов, которые сыграли огромную роль в создании государства Украина. Всего я посчитал, что их было более 600. И о децентрализации, и о безвизе, и о европейском векторе развития. Но совершенно отдельной строкой стоит закон, который был принят 28 ноября 2006 года. Закон об увековечении памяти Голодомора и признании Голодомора геноцидом. В дополнение к этому большое количество законов - о декоммунизации, о раскрытии преступлений империи - позволяла нам делать этот вклад в формирование государственности", - сказал Порошенко журналистам.

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"Роль этой правды очень трудно преувеличить, поскольку это правда, как Украина спасалась от империи, какую роль сыграла империя в уничтожении украинского народа. Миллионы украинцев с небес умоляли, чтобы правда об их убийстве, о геноциде против всей нации наконец стала доступна миру", - отмечает пятый президент.

Он отметил, что с 2014-го по 2019 год усилиями украинских дипломатов, политиков, диаспоры большое количество государств признала Голодомор геноцидом украинского народа. "Это тоже - раскрытие правды миру", - сказал Порошенко, особо отметив резолюции обеих палат Конгресса США.

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"Мы будем делать все, чтобы защищать эту правду. И очень жаль, что в Украине на государственном уровне не отмечался День Достоинства и Свободы - впервые с 2014 года. Очень жаль, что впервые на 24 августа, на День Независимости, вместо военного парада на святой Софийской площади демонстрируют "шлепки-ушлепки". Очень жаль, что и здесь мы не видим в этот день президента во время акции "Зажги свечу", - отметил Порошенко.

"Я очень надеюсь, что это не проявление подхода "какая разница". Я очень надеюсь, что придет понимание, что Голодомор - это не о прошлом и не только об империи. Голодомор и чествование памяти миллионов украинцев - это о нашем европейском будущем, которое точно не лежит в сфере интересов российского оккупанта", - убежден пятый президент.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто принял участие в акции "Зажги свечу" по всей Украине. "Хочу обратиться со словами благодарности к тем, кто сегодня здесь. Кто сегодня в окнах выставил свечу, сохраняя память, защищая правду. Хочу призвать вас верить, что несмотря на экономический, политический, пандемический, конституционный - все кризисы, которые сейчас объединились в Украине, с Божьей помощью в Украине все будет хорошо. Потому что с нами Господь и с нами правда", - уверен Петр Порошенко.

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