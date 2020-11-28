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Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Трасса Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье - самая высокогорная дорога государственного значения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.

"По всей протяженности усилен слой основы - щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом - 15 см, устроен выравнивающий слой асфальтобетона - 10 см и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта - 5 см. Выполнено габионное крепление верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности на Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах. Барьерные ограждения устроены в соответствии с европейскими стандартами - световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена ​​организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", - говорится в сообщении.

Самая высокая отметка по поверхности дороги - 732,38 м над уровнем моря, самая низкая - 430,03 м. Дорога имеет десятки искусственных сооружений - мостов, труб и подпорных стен - и сложную конфигурацию дороги в плане - большое количество кривых на километр.

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Общая смета работ 669 млн гривен, их выполнял подрядчик "Онур Конструкцион Интернешнл". Отмечается, что ремонт маршрута выполнен в рамках программы "Большая стройка".

Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 01
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 02
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 03
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 04
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

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Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 05
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 06
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 07
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 08
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

Также читайте: Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 09
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 10
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 11
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор 12

Также смотрите: Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+8
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4370Большая ******". Из летнего репортажа про объекты так называемой "большой стойки", в частности про дорогу Т 07 18 "работы на этом 47-километровом участке компания начала еще в 2017 году, но из-за прекращения финансирования пришлось сделать паузу. Однако в этот раз турки настроены оптимистично и рассчитывают к концу сезона дойти до самого Воловца."
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
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29.11.2020 02:56
+6
можешь даже и не мечтать
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28.11.2020 23:36
+5
Классно катафалки будут ехать. Даже не качнутся!!! Хотя кому какое дело до чужего горя?!
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28.11.2020 23:25
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Классно катафалки будут ехать. Даже не качнутся!!! Хотя кому какое дело до чужего горя?!
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28.11.2020 23:25 Ответить
можешь даже и не мечтать
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28.11.2020 23:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/456566, шо ты бредишь? иди проспись
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29.11.2020 00:51 Ответить
Придурок какой-то, что ты пишешь вообще
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29.11.2020 20:41 Ответить
Везет же людям !...
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28.11.2020 23:33 Ответить
в чём??(людям везёт?)что избавятся от остатков леса!!и за год а то и меньше!!от этой дороги и следа не останется!!(после перегруженных лесовозов)а от ,,распила"денег и средств волосы дыбом встанут!!
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28.11.2020 23:40 Ответить
Главное, чтобы оползнем не смыло.
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28.11.2020 23:42 Ответить
Чудо" Якщо є ефективне ДРЕНУВАННЯ вод на всіх ділянках, - тобто полотно осушується при любому рівні опадів, - то така дорога на довго... І якщо не дозволяти руйнівну діяльність в зоні відчуження дорожного полотна, звичайно...
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28.11.2020 23:47 Ответить
красота! как в Европе
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29.11.2020 00:52 Ответить
Ого аж 3 км.
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29.11.2020 02:10 Ответить
https://zn.ua/UKRAINE/fotohrafii-otremontirovannoj-dorohi-v-zakarpate-porazili-svoej-krasotoj.html

https://from-ua.com/news/576499-v-2020-godu-ukravtodor-postroil-i-otremontiroval-4-tis-km-dorog-foto.html В 2020 году «Укравтодор» построил и отремонтировал 4 тыс км дорог.

Ну и где там 3 км, трололо?
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29.11.2020 06:16 Ответить
https://www.unian.net/tourism/news/samyy-krasivyy-avtomobilnyy-marshrut-v-ukraine-t-07-18-nizhnie-vorota-volovec-mezhgore-novosti-11236919.html Общая протяженность дороги - 44,6 км, смета работ составила 669 млн грн.
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29.11.2020 06:20 Ответить
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4370Большая ******". Из летнего репортажа про объекты так называемой "большой стойки", в частности про дорогу Т 07 18 "работы на этом 47-километровом участке компания начала еще в 2017 году, но из-за прекращения финансирования пришлось сделать паузу. Однако в этот раз турки настроены оптимистично и рассчитывают к концу сезона дойти до самого Воловца."
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
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29.11.2020 02:56 Ответить
С 2014-го Ни одной дороги вне КИЕВА НЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО НИ ОТРЕМОНТИРОВАНО!
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29.11.2020 05:50 Ответить
єто тебе в италии рассказали?
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29.11.2020 18:54 Ответить
А по-твоему, мы никогда домой не ездили вне карантина?
Нет, это мы своими глазами видели в Украине!!!
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29.11.2020 18:57 Ответить
А где ты было, то в Украине?)))
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29.11.2020 19:09 Ответить
Где же эта зеленая *****, которая даже не способна сказать чи-то проитив фактов?
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29.11.2020 18:14 Ответить
Красивая дорога!
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29.11.2020 06:07 Ответить
А разве дорога через Яблунецкий перевал ниже?
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29.11.2020 07:47 Ответить
ВЫГЛЯДИТ КАК ЕДИНСТВЕННАЯ НОРМАЛЬНАЯ ДОРОГА НА ЗАКАРПАТЬЕ !)
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29.11.2020 08:33 Ответить
Она уже не единственная). Была "дорога смерти" Н-09 с Мукачева. Так 60 км до Хуста 2 часа ехал... При сухой погоде , где была возможность, все по обочинам ездили - стала 4-колейка)))
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29.11.2020 11:55 Ответить
"Відосік" класний - цікаво скільки ця дорога прослужить???
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29.11.2020 09:52 Ответить
Треба зробити ще Ужокський перевал до Ужгорода, буде корочша дорога до Словаччини і Угорщини...
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29.11.2020 19:41 Ответить
Велике будівництво, кажете? От пілять. Цю дорогу капітально ремонтувати розпочали ще 2018-го! Вже тоді було зроблено достатньо великі проблемні ділянки. Тут лише питання, а чому її минулого року не завершили і куди зникли гроші з дорожнього фонду? Адже ремонтувати її мали з дорожнього. а не з ковідного.
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29.11.2020 20:04 Ответить
Класс. Никогда не строились так глобально наши дороги. Это просто было унижение, когда в Украине такие жуткие дороги . Мы достойны лучшего. Мне собственно,все равно, кто это сделает, какой президент, какое правительство. Нам всем важен результат. Плохих дорог все ещё очень много. Украину сшивать нужно именно так начинать
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29.11.2020 20:46 Ответить
А лайфанута в екстазі... Не дивно, де головний Зе!біл чи члени Зе!лені- там оргазм.
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29.11.2020 21:38 Ответить
 
 