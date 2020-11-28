Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор. ФОТОрепортаж
Трасса Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье - самая высокогорная дорога государственного значения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.
"По всей протяженности усилен слой основы - щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом - 15 см, устроен выравнивающий слой асфальтобетона - 10 см и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта - 5 см. Выполнено габионное крепление верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности на Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах. Барьерные ограждения устроены в соответствии с европейскими стандартами - световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", - говорится в сообщении.
Самая высокая отметка по поверхности дороги - 732,38 м над уровнем моря, самая низкая - 430,03 м. Дорога имеет десятки искусственных сооружений - мостов, труб и подпорных стен - и сложную конфигурацию дороги в плане - большое количество кривых на километр.
Общая смета работ 669 млн гривен, их выполнял подрядчик "Онур Конструкцион Интернешнл". Отмечается, что ремонт маршрута выполнен в рамках программы "Большая стройка".
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https://from-ua.com/news/576499-v-2020-godu-ukravtodor-postroil-i-otremontiroval-4-tis-km-dorog-foto.html В 2020 году «Укравтодор» построил и отремонтировал 4 тыс км дорог.
Ну и где там 3 км, трололо?
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
Нет, это мы своими глазами видели в Украине!!!