Движение по самой высокогорной дороге государственного значения Украины открыли на Закарпатье, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Трасса Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье - самая высокогорная дорога государственного значения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.

"По всей протяженности усилен слой основы - щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом - 15 см, устроен выравнивающий слой асфальтобетона - 10 см и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта - 5 см. Выполнено габионное крепление верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности на Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах. Барьерные ограждения устроены в соответствии с европейскими стандартами - световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена ​​организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", - говорится в сообщении.

Самая высокая отметка по поверхности дороги - 732,38 м над уровнем моря, самая низкая - 430,03 м. Дорога имеет десятки искусственных сооружений - мостов, труб и подпорных стен - и сложную конфигурацию дороги в плане - большое количество кривых на километр.

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Общая смета работ 669 млн гривен, их выполнял подрядчик "Онур Конструкцион Интернешнл". Отмечается, что ремонт маршрута выполнен в рамках программы "Большая стройка".

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