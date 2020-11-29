Граждане Турции и Азербайджана подожгли автомобиль броварскому ресторатору, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Броварском районе неизвестные ночью повредили автомобиль "Audi", принадлежащий местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Броварского отдела полиции установили лиц, причастных к поджогу и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль "Volkswagen", на котором они передвигались во время совершения преступления.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Полиция устанавливает мотивы преступления и проверяет иностранцев к совершению других преступлений на территории Киевской области.



Фото: сайт полиции