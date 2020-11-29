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Граждане Турции и Азербайджана подожгли автомобиль броварскому ресторатору, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Броварском районе неизвестные ночью повредили автомобиль "Audi", принадлежащий местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Броварского отдела полиции установили лиц, причастных к поджогу и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль "Volkswagen", на котором они передвигались во время совершения преступления.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Граждане Турции и Азербайджана подожгли автомобиль броварскому ресторатору, - полиция 01

Полиция устанавливает мотивы преступления и проверяет иностранцев к совершению других преступлений на территории Киевской области.

Граждане Турции и Азербайджана подожгли автомобиль броварскому ресторатору, - полиция 02
Фото: сайт полиции

авто (4204) Бровары (338) поджог (1072) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+58
Верните пожалуста старый дизайн !!! Сейчас какая то каша ! Неудобно до ужаса !
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29.11.2020 13:58
+23
Рукожопы!!!! Верните старый дизайн!!!!
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29.11.2020 14:08
+17
Барыга наверно армян.)
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29.11.2020 14:00
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Скорее всего владеле рыгаловки местный мафиози раз столько шуму подняли. Притом машину даже не сожгли нормально. А то что мусоров набежало как на массовое убийство, говорит о том что ето криминальные разборки, которых мусора очень боятся так как сидят у бандитов на зарплате.
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29.11.2020 14:05 Ответить
скорее всего ресторатор дальний родственник сурена крымского самооборонца, защищавшегося от геннадия балашова (5.10) с бананом...геннадию респект
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29.11.2020 15:32 Ответить
Карабах свободен турки и азери гоу хом. Агдам ждет. Напали на белого. Украина не Караб
ах
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29.11.2020 17:21 Ответить
агдам, говоришь?...наливай
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29.11.2020 17:47 Ответить
школота не поймет
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30.11.2020 10:45 Ответить
Верните пожалуста старый дизайн !!! Сейчас какая то каша ! Неудобно до ужаса !
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29.11.2020 13:58 Ответить
Зато рекламы меньше и шрифт крупнее, а к интерфейсу постепенно привыкается.
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29.11.2020 14:32 Ответить
Шрифт можно самому делать какой хочешь для разных сайтов в настройках браузера.
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29.11.2020 14:46 Ответить
Можно, но когда реклама занимает 60% места на дисплее, то с крупным шрифтом помещается намного меньше информации, тоже не очень удобно для восприятия.
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29.11.2020 16:16 Ответить
Наоборот - раньше под ленту новостей было отведено почти половина страницы, а сейчас - едва 25%
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30.11.2020 12:43 Ответить
Не знаю, может зависит от версии, которая на пк стоит, или какие защитные программы у кого. У меня минимум 60% дисплея занимала всяческая реклама, штук 40 разной величины блоков, со всех сторон и даже между новостями втуливали.
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30.11.2020 13:09 Ответить
Беру свои слова обратно. Сейчас вот началась такая хрень с рекламой, что хуже в сто раз чем было. Так что верните все взад, РУКОЖОПЫ!!!!!!!!😡😡😡
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30.11.2020 13:11 Ответить
Поддерживаю, старый был интуитивно понятен, этот-нет
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29.11.2020 14:46 Ответить
Современем всё поймёшь, не парься.
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29.11.2020 23:45 Ответить
Барыга наверно армян.)
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29.11.2020 14:00 Ответить
ким би він не був, а ви свої кавказські розбірки на теренах України не маєте права здійснювати. Нам свинособак на сході вистачає..
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30.11.2020 12:59 Ответить
Как посмотреть список лайкнувших чужое сообщение?
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29.11.2020 14:04 Ответить
Рукожопы!!!! Верните старый дизайн!!!!
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29.11.2020 14:08 Ответить
по ходу белорусов из танчиков на работу приняли, они там намутили, теперь тут изощряются
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30.11.2020 00:15 Ответить
Соседу разбили машину прямо возле дома и скрылись, так мусора из Киево-Свиятошинского раена приехали только через пол часа. И сказали хозяину машины ходить самому по соседях искать может у кого камера засняла чо или свидетели какие то есть, а потом прийти в отделение и они так и быть откроют уголовное дело. До сих пор *ищут*. Ка и *ищут* грабителей обворовавших чуть ли не каждый третий дом. Зато здесь прям спецназ налетел, чтобы бизнес бандюка защитить.
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29.11.2020 14:14 Ответить
накормил котлетами из свинины... хачики узнали и отомстили.
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29.11.2020 14:14 Ответить
Хачи-армяне.
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29.11.2020 15:03 Ответить
хачики христиане и свиньи прием
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29.11.2020 15:33 Ответить
Карабах свободен. Азербот и турок пускай валят домой.
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29.11.2020 17:18 Ответить
Карабах звільнили і тепер припхався весь непотріб до України
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29.11.2020 14:31 Ответить
грузины-барсеточники, турки, азербайджанцы, рестораторы, сурены самооборонцы крыма смотрят на украину, как продолжение россии...
какая разница, - из уст президента, воспринята слишком буквально...
тому, вчимо мову, переходимо до київської митрополії...
тоді різниця стане помітною, хай і наперекір президенту....
шото не нравится мне этот гусь
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29.11.2020 15:47 Ответить
Почти наверняка пострадавший армянин.
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29.11.2020 14:34 Ответить
Бондаренка фамилия, может папа армянин 😅
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29.11.2020 14:37 Ответить
Так нуно вигоражевать Турок? Нашого пресанули. Пускай валят в свой солнечний Чуркистан.
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29.11.2020 17:17 Ответить
Навіщо сайт зіпсували ?
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29.11.2020 16:21 Ответить
Старий дізайн плізззз !!!
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29.11.2020 16:42 Ответить
Дизайн,как в RT
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29.11.2020 19:00 Ответить
Почему то граждане армении не совершают не какого преступления , армяни а что ангелы спустившись с небес ??? 🤣🤣🤣 , Я нечего не понял ребята , что за новости у вас пошли, постоянно Турки и Азербайджанцы , чей заказ исполняем ??? Мы Ещё не забыли как перед приездом Реджеп ***** Эрдогана в Украину , впервые в истории Украины МВД терроризировал главный мечет Украины в Киеве , угадайте чей был этот заказ ??? , это было сделано чтобы испортить отношения Украины с Турцией, показать Украину страной ненавидящий Ислам и таким образом испортить отношении двух стран Турция и Украина , и знаете почему это делалась ??? Что бы Украина не получила Турецкий Байрактар и высокоточные ракеты мам, мал и тд , одним словом не подавайтесь провокациям врага , вместе мы победим, Слава Украине , Слава Турции , Слава Азербайджану , Слава Грузии , смерть ворогам ✌️🙂🔥🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪✌️🙂🔥
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29.11.2020 22:54 Ответить
Как медом чуркам в Украине намазано! Откупят их землячества,и года не получат.
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29.11.2020 23:15 Ответить
кацапа, ми самі розберемось, це у вас там їх "зімлячіства" вас на пляшки садять, іди спам тварино козломорда.
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30.11.2020 13:08 Ответить
Личинка навозной мухи ,ты только в сортах говна разобраться в состоянии,и в этом тебе действительно нет равных.
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30.11.2020 14:38 Ответить
тварино кацапська, хочеш щось мені сказати, пиши українською, ваш козлячий піджин не сприймаю.
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30.11.2020 14:40 Ответить
Сын верблюжьего помета,сделай мне больно,укуси меня за какашку!
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30.11.2020 14:46 Ответить
кацапа не гавкай, сказати ти, що хотіло?
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30.11.2020 14:57 Ответить
Чей Карабах? - Чей Арцах?
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29.11.2020 23:53 Ответить
 
 