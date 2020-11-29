Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция. ФОТО
Несмотря на карантин выходного дня во Львове работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила "за закрытыми дверями" по предварительной записи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Львовской области.
Как отметили в полиции, работал ночной клуб на улице Петрушевича. Во время рейда правоохранителей в заведении находились около ста человек, все они были без масок.
"Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился", - сообщили правоохранители.
По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - добавили в полиции.
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на фото деякі таки у масках..
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Ай вэй, не с нашим счастьем! 😂
Патлер(кстати, а кто это?) этот тебе сделал походу еще и так как Овощу на киче сделали? Ибо у такой истерики должна быть причина размером с укол, который ты сегодня, как увидно, пропустил
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/disclosure-covid19-has-no-effect-on-deaths-in-us
Окрім побрехеньок у ЗМІ є докази про це? Як встановлено діагнози смертей? За фальшивими тестами?
Вот еслеб по маршруткам меньше шарились, то точно бы помогло. Но нет жеж, набиваются как в последний раз.
відособлення вільного дня (бо хто куди виходить, якщо впрваджено відособлення?)
P.S. Якщо журналісти й надалі використовуватимуть сталінку, то взагалі перестануть розуміти коментарі написані українською...