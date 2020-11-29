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Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция. ФОТО

Несмотря на карантин выходного дня во Львове работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила "за закрытыми дверями" по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, работал ночной клуб на улице Петрушевича. Во время рейда правоохранителей в заведении находились около ста человек, все они были без масок.

"Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился", - сообщили правоохранители.

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По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - добавили в полиции.

Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция 01
Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция 02
Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция 03

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Автор: 

дискотеки (9) карантин (16729) Львов (4582) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
вот этот "малый бизнес" точно нужно отправить на полгода санитарами в короновирусные больницы
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29.11.2020 15:12
+5
Нахрена тогда кричать , что кислорода не хватает , если эти бараны игнорируют карантин и ходят без масок не соблюдая дистанцию ? 😡
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29.11.2020 15:35
+4
Всем по 17 тысяч штрафа.
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29.11.2020 14:30
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Это какой-то позор
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29.11.2020 14:14 Ответить
вот этот "малый бизнес" точно нужно отправить на полгода санитарами в короновирусные больницы
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29.11.2020 15:12 Ответить
Ти, коли пишеш цю маячню, справді вважаєш, що когось без мед. освіти (фактично сторонніх) пустять в коронавірусні лікарні?
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29.11.2020 18:47 Ответить
горшки подсовывать под дупы и покойников выносить- пустят. еще и надбавку в 3 копейки доплатят
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29.11.2020 19:51 Ответить
Вакцинировались по при примеру Ведмедчука,братана Бункерного фюрера)))Ой извините,Кума)))
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29.11.2020 14:18 Ответить
У нас написали, что всем вакцинированным всё одно придётся носить маски!
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29.11.2020 14:23 Ответить
а зачем?
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29.11.2020 16:36 Ответить
Вроде не эффективная на 100% (каждый раз дают разный процент 90 - 95); ещё не знают, как долго после прививки держится напряжённость анител. Короче, вакцину сначала надо испробовать не на молодых волонтариях, а на многих гражданах. Сегодня утром вообще заявили о более тяжёлых побочных эффектах вакцины - сердечных и аутоиммунных. Мы здесь с коллегами подумали и выразили желание не прививаться в первых рядах. Лучше будем носить 2 маски и избегать толпы.
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29.11.2020 18:36 Ответить
"все они были без масок"
на фото деякі таки у масках..
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29.11.2020 14:21 Ответить
Да приврали, пусть не у всех но частично маски видны на фото.
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29.11.2020 14:31 Ответить
частично маски=почти беременна
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30.11.2020 01:37 Ответить
На Дамбасс доставили вакцину Путлера 2 тонны.Ведмедчук и Рабинович заказали)_)_)
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29.11.2020 14:21 Ответить
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
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29.11.2020 19:54 Ответить
Вы так находите?

Ай вэй, не с нашим счастьем! 😂
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30.11.2020 01:40 Ответить
Сбрехали. На фото минимум 4 человека в масках
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29.11.2020 14:22 Ответить
Хорошая новость из Минска.Лукашеску отказался от власти,привез 5 тонн вакцины Путлера и выехал в Мавзолейный бункер Путлера)))Вот это братство)))
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29.11.2020 14:23 Ответить
хоть сайт и обновили, но истеричные вопли больного старикана, которого Потлер опустил на бутылку по прежнему вызывают блевоту(((
Патлер(кстати, а кто это?) этот тебе сделал походу еще и так как Овощу на киче сделали? Ибо у такой истерики должна быть причина размером с укол, который ты сегодня, как увидно, пропустил
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29.11.2020 14:39 Ответить
Фиг знает где эта полиция когда надо, вчера ехал в маршрутке, людей битком, половина без масок.
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29.11.2020 14:29 Ответить
Але з іншого боку - половина в масках. А в США народ піднімає бунт проти масок, оскільки приросту смертності від КОВІД-19 взагалі не встановлено...
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/disclosure-covid19-has-no-effect-on-deaths-in-us
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29.11.2020 14:56 Ответить
Сам то понял что написал? Штаты по смертности от Короны впереди планеты всей.
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29.11.2020 15:55 Ответить
"Штаты по смертности от Короны впереди планеты всей."

Окрім побрехеньок у ЗМІ є докази про це? Як встановлено діагнози смертей? За фальшивими тестами?
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29.11.2020 18:49 Ответить
А оно надо?
Вот еслеб по маршруткам меньше шарились, то точно бы помогло. Но нет жеж, набиваются как в последний раз.
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29.11.2020 15:00 Ответить
Всем по 17 тысяч штрафа.
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29.11.2020 14:30 Ответить
в масках жіночкам навіть краще 😅
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29.11.2020 14:36 Ответить
принаймні деяким..
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29.11.2020 14:40 Ответить
"карантин вихідного дня" - цей напис українською мовою виглядає так:
відособлення вільного дня (бо хто куди виходить, якщо впрваджено відособлення?)
P.S. Якщо журналісти й надалі використовуватимуть сталінку, то взагалі перестануть розуміти коментарі написані українською...
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29.11.2020 14:53 Ответить
дебилы
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29.11.2020 15:02 Ответить
Нахрена тогда кричать , что кислорода не хватает , если эти бараны игнорируют карантин и ходят без масок не соблюдая дистанцию ? 😡
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29.11.2020 15:35 Ответить
Счас тебе расскажут, что во всём Зеленский виноват. Лично с идиотов маски сдирал...
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29.11.2020 15:53 Ответить
Що твій ЗЕ дебіл і без масок всім відомо, не треба його приплітати.
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29.11.2020 17:47 Ответить
Установили личности? Ну так разошлите по больницам и "скорым". Этих "личностей" вместо больниц отправлять в тот клуб.
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29.11.2020 15:52 Ответить
Дуже страшно. При тому що 99% "інфікованих" лікарня не потрібна.
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29.11.2020 18:51 Ответить
ДЕБИЛОВ В БОЛЬНИЦЫ НЕ БРАТЬ, ПУСТЬ ЛЕЧАТСЯ У КЛЮБИ!
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29.11.2020 19:59 Ответить
Скоро начнутся корпоративы, будет весело)
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29.11.2020 16:00 Ответить
Походы по гостям и родычам. В январе нам статистика ноября покажется сказкой...
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29.11.2020 16:07 Ответить
Фальшива статистика за фальшивими тестами.
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29.11.2020 18:50 Ответить
Дубиносом наркотов клубных учить надо!
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29.11.2020 16:30 Ответить
Якщо ресторатори без штанів, то хіба проблема,що клієнти - без масок?
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29.11.2020 17:31 Ответить
Хватит врать про смертельный вирус
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29.11.2020 18:16 Ответить
 
 