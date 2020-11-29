Около ста посетителей - и все без масок: Ночной клуб работал во Львове несмотря на карантин выходного дня, - полиция. ФОТО

Несмотря на карантин выходного дня во Львове работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила "за закрытыми дверями" по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, работал ночной клуб на улице Петрушевича. Во время рейда правоохранителей в заведении находились около ста человек, все они были без масок.

"Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился", - сообщили правоохранители.

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По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - добавили в полиции.







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