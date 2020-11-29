Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников". Все граждане Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области задержала вооруженную этническую группу воров-"барсеточников".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской бласти.

Злоумышленники специализировались на кражах из автомобилей на территории Киевской области, столицы и других регионов Украины.

Задержали группу иностранцев оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения полиции Киевщины.

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Во время реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль "Opel", на котором передвигались злоумышленники, вблизи села Мила Киево-Святошинского района.

Полицейские провели неотложные обыски и изъяли: корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленниками оказались четверо граждан Грузии, разного возраста, самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 51. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция проверяет задержанных к причастности к другим аналогичным преступлениям.

О задержании иностранцев сообщено в МИД Украины и в посольство Грузии.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Суд изберет для них меры пресечения.





Фото: сайт полиции