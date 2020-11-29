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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников". Все граждане Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области задержала вооруженную этническую группу воров-"барсеточников".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской бласти.

Злоумышленники специализировались на кражах из автомобилей на территории Киевской области, столицы и других регионов Украины.

Задержали группу иностранцев оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения полиции Киевщины.

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Во время реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль "Opel", на котором передвигались злоумышленники, вблизи села Мила Киево-Святошинского района.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 01

Полицейские провели неотложные обыски и изъяли: корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 02

Злоумышленниками оказались четверо граждан Грузии, разного возраста, самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 51. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция проверяет задержанных к причастности к другим аналогичным преступлениям.

О задержании иностранцев сообщено в МИД Украины и в посольство Грузии.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 03

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Суд изберет для них меры пресечения.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 04
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 05
Фото: сайт полиции

воровство (662) Грузия (4499) Киевская область (4135) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+26
ПОЖАЛУСТА ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ЛЮБИМЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!
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29.11.2020 14:43
+18
соплеменники великого реформатора 👔
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29.11.2020 14:41
+13
Ну, бляха, вже як пакращать дизайн, то хоч обригатися.
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29.11.2020 14:44
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Правила форума Совет форумчан
соплеменники великого реформатора 👔
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29.11.2020 14:41 Ответить
Фрилансеры и инфлюэнсеры сулугуниевского охвиса по обилечиванию бизнеса
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29.11.2020 14:42 Ответить
яКак можно узнать кто поставил лайк ???
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29.11.2020 14:46 Ответить
зашифровано тепер 😎
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29.11.2020 14:47 Ответить
С дизайном, по ходу, вышло, как у Мишико с реформами...
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29.11.2020 14:51 Ответить
Это ещё терпимо, НО ,,дизайн,, - полная жоппа ! Ничего понять нельзя где и что, особенно главная страница ! Кск будто всё перемешали . Для чего ?
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29.11.2020 14:53 Ответить
І смайликів красівих немає...😒
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29.11.2020 14:54 Ответить
Как непривычно с новым дизайном.
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29.11.2020 14:41 Ответить
Возможно это вынужденная мера: больше внимания на форумах оскорблениям друг друга уделялось, чем обсуждению самих новостей
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29.11.2020 14:46 Ответить
Не знаю, может быть. Дизайн симпатичный на самом деле, но как это всегда происходит, что-то новое очень непривычно. Со временем это пройдёт конечно.
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29.11.2020 14:53 Ответить
А Шо тепер і пободатись ніяк? 😌
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29.11.2020 14:56 Ответить
І шо ***** ****** тепер нІЗЗЯ називати? 😎
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29.11.2020 15:09 Ответить
А при чем тут это? Пуйло есть пуйло..
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29.11.2020 16:31 Ответить
Та ні, він всеж таки *****
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29.11.2020 16:51 Ответить
ПОЖАЛУСТА ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ЛЮБИМЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!
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29.11.2020 14:43 Ответить
"верхи не могут, а низы очень хотят жить по старому" ))
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29.11.2020 14:48 Ответить
на Бизнес Цензоре пока старый дизайн, можно там тусоваться 😎
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29.11.2020 14:57 Ответить
КАКАЯРИЗНЕЦО?
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29.11.2020 15:53 Ответить
после слов - какая разница, с уст президента, выходцы с кавказа и закавказья воспринимают украину, как продолжение россии
отож, вчимо мову і дружньо переходимо до київської митрополії...
це додасть різниці
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29.11.2020 16:01 Ответить
Ну, бляха, вже як пакращать дизайн, то хоч обригатися.
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29.11.2020 14:44 Ответить
ой! как не толлерантно о гражданах иностранного афрокавказского государства ))
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29.11.2020 14:46 Ответить
Кастрація та депортація вилікує таких істот раз і на завжди.
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29.11.2020 16:58 Ответить
свинцеві 9мм пігулки надійніше
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29.11.2020 23:31 Ответить
В Україні повно подібних осіб.А є ще ті,хто наркотиками займається.Наркомафія має бути покарана.Вони ж дітей і молодих людей отруюють.А це кістяк і майбутнє України.Не лозунгами потрібно боротися,а наяву.
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29.11.2020 14:53 Ответить
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29.11.2020 14:54 Ответить
добавити доних ото чудо саакашвілі і викинути з украіни назавжди . переламавши перед тим руки і ноги.
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29.11.2020 15:00 Ответить
Воров-барсеточников взяли воры-рюкзаковичи
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29.11.2020 15:02 Ответить
Дурак ты. Те, кто занимался рюкзаками, под пули не лезут, а сидят в ресторанах и жрут. А эти парни часто рискуют жизнью и когда тебя возьмут в заложники, не Аваков с Геращенко будут тебя освобождать, а они. И кстати, у них малентькая зарплата.
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29.11.2020 15:35 Ответить
Тоді нема чого їх називати " барсеточниками", барсеточники заручників не беруть.
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29.11.2020 15:40 Ответить
Зебіли і х**лоботи більш небезпечні ніж барсеточники.
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29.11.2020 15:41 Ответить
Ты Полицейскую академию недавно, наверное, смотрел
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29.11.2020 15:50 Ответить
ПОЗОР ГРУЗИНСКОГО НАРОДА !!! ЛУЧШЕ Б ИХ С ГРУЗИИ И НЕ ВЫПУСКАЛИ !!!
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29.11.2020 15:20 Ответить
А что произошло? Обычно они "толерантно-стыдливо" назывались "иностранцами". А тут так в лоб... 🤔
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29.11.2020 15:31 Ответить
С такими нужно обращаться жёсче при задержании. Немного помять, руку сломать, чтобы надолго запомнили. Не жалеть уродов.
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29.11.2020 15:33 Ответить
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29.11.2020 15:39 Ответить
Що ви зробили з сайтом, олухи? Не читабельно зовсім. Навіщо?
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29.11.2020 15:41 Ответить
Дизайн переробили, а українську версію за умовчанням так і не реалізували. За адресою censor.net відкривається російськомовна версія. Вирішили дочекатися крайньої дати, коли закон нарешті почне діяти?
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29.11.2020 15:42 Ответить
+++1000... і більше того - оновлення новин в "обчепонятній" версії щонайменше на 15-30 хв. передуює появі цих же новин в українській версії сайту???
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29.11.2020 16:09 Ответить
Впускайте грузинів в Україну лише під гарантії грузинського МЗС, що це не бандити. Інакше - візовий режим для грузинів з біометричною ідентифікацією. Ці грИзуни вже всіх нас дістали!
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29.11.2020 15:43 Ответить
Надіюся, Міхо теж попався.
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29.11.2020 16:00 Ответить
Поверніть старий дізайн плз. !!!
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29.11.2020 16:40 Ответить
це новий дізайн? Жах, подумав комп поймав глюк
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29.11.2020 16:43 Ответить
Дизайн нравится. так держать!
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29.11.2020 16:57 Ответить
лутше бы покрошили их в капусту .этих "генацвале "а так толку ноль
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29.11.2020 17:29 Ответить
Менше кацапів буде , це про дизайн.
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29.11.2020 18:08 Ответить
мармеладный Саакашвили и страны выкидывал, а этих заохочував.
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30.11.2020 00:56 Ответить
 
 