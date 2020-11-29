Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 29 ноября провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции украинской инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. "Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", - отметил Шмыгаль.
По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.
"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", - сказал Шмыгаль.
На встрече также присутствовали вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинско-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турецкой Республики.
Криклий рассказал представителям турецких компаний, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало позитивный сигнал для инвесторов, и призвал собравшихся участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах в Украине.
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Но тут вспомнилось:
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог.
Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
На медведчуковских каналах взахлеб успокаивают друг друга, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом.
Интересная смена тематики.
Еще недавно там обсуждались уголовные последствия "пленок Деркача" для Порошенко
ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
https://twitter.com/tZEinform/status/1333045653916819458 23 мин
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. (...)
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов. Хроника
На встрече Шмыгаля с представителями деловых кругов Турции, ни одного официального лица Турции.
Зато есть представитель "Guris". Это те, кого кинули раньше с "зеленой энергетикой".
Видимо товарищ пришел увидеть что не он один попал ...
так ты почитай прессу.возбуждено уголовное дело по нецелевому расходыванию антиковидного фонда.а значит арестованы счета.а значит никто никому не платит.
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.