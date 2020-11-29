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Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 29 ноября провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции украинской инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. "Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", - отметил Шмыгаль.

По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.

"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", - сказал Шмыгаль.

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На встрече также присутствовали вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинско-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турецкой Республики.

Криклий рассказал представителям турецких компаний, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало позитивный сигнал для инвесторов, и призвал собравшихся участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах в Украине.

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Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине 01
Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине 02
Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине 03
Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине 04
Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине 05

Автор: 

бизнес (1620) инвестиции (1164) Турция (3379) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+12
Тікайте безумці!!!! Вони вас надурять.
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29.11.2020 15:34
+11
обiцянка-цяцянка.

ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
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29.11.2020 15:55
+10
Смеяться или плакать от рассказов про *инвесторов* с $5 млрд. в кармане? Какой дебил вложит в Украине хоть копейку если есть куча стран с втрое меньшими налогами и отсутствием бюрократии и мафии. Шмыга, расскажи им что с Нового года електроенергия в Украине подорожает на 40-100%. Дальше можешь им больше ничего не рассказывать.
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29.11.2020 15:40
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Тікайте безумці!!!! Вони вас надурять.
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29.11.2020 15:34 Ответить
100%. Многие поверили Пете и перешли с росийского газа на електрическое отопление домов инвестировав последние деньги в оборудование. А так же дебилы которые купили електромобили. Теперь грызут локти думают где насобирать деньги чтобы вернуть все обратно. Народ же у нас инвесторами не считают. У нас только Ахметов инвестор которому все блага и льготы с дотациями.
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29.11.2020 15:42 Ответить
Петя теперь?
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29.11.2020 15:51 Ответить
Чем скорее страна будет лететь в пропасть, тем громче будут завывать зебилы о том, что виноват в этом Порошенко🤣
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29.11.2020 16:33 Ответить
ща турки как набегут с чИмАданами денех.. и в каждом по 5 млрд.долл..
Но тут вспомнилось:
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог.
Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
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29.11.2020 17:17 Ответить
tZE inform

На медведчуковских каналах взахлеб успокаивают друг друга, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом.
Интересная смена тематики.
Еще недавно там обсуждались уголовные последствия "пленок Деркача" для Порошенко
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29.11.2020 16:13 Ответить
Лошара лапотная, чем тебе электромобилб не угодил? Тем, что нет бабок купить? 😀
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29.11.2020 16:59 Ответить
А какая в Украине перспектива работы? Судов НЕТУ от слова нету совсем.Турки уже знают как у них взяли в аренду технику для строительства дорог и через немного времени продали.....Это УКРАИНА...с Украиной лучше дел не иметь.
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29.11.2020 15:36 Ответить
на встрече присутствовал также брат ермака, который рассказал турецким компаниям о том к кому надо обращаться по поводу перспектив работы в Украине и раздал всем участникам прайс-лист услуг. )
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29.11.2020 15:36 Ответить
Смеяться или плакать от рассказов про *инвесторов* с $5 млрд. в кармане? Какой дебил вложит в Украине хоть копейку если есть куча стран с втрое меньшими налогами и отсутствием бюрократии и мафии. Шмыга, расскажи им что с Нового года електроенергия в Украине подорожает на 40-100%. Дальше можешь им больше ничего не рассказывать.
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29.11.2020 15:40 Ответить
Да дело даже не в налогах или бюрократии. Кстати говоря, песня о высоких налогах у нас - миф. Просто никто не будет серьезно вкладываться в страну, чей политический курс напоминает флюгер и меняется с каждой президеньской каденцией. Максимум на что можно рассчитывать - это краткосрочные проекты по строительству тех же доог к примеру. Хотя и с этим у нас засады на каждом шагу.
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29.11.2020 15:51 Ответить
Ну все-турки теж від нас підуть!
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29.11.2020 15:49 Ответить
Шмыгаль забыл предупредить,что рассказывает сказки.
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29.11.2020 15:49 Ответить
Сказочники, одним рассказали про зарплаты в 4 тыс долл и прирост на 40%, а другим втирают про умопомрачительные перспективы в развитии бизнеса... Они не отдупляют то, что вторые не зебилы и на этот бред не поведутся...
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29.11.2020 15:50 Ответить
Кстате, а какие результаты работ оманских инвесторов?🐵
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29.11.2020 15:51 Ответить
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29.11.2020 15:54 Ответить
У оманских инвесторов всё в порядке......... в Китае и Индии 😂
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29.11.2020 15:56 Ответить
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29.11.2020 15:51 Ответить
Мавзолейные колонисты оккупировав Крым при немецкой шлюхе Катьке II думают что взяли Бога за бороду.Сегодня в Турции Султан Осман Эрдоган...)))А он умеет прекрасно управлять Байрактарами...)))
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29.11.2020 15:52 Ответить
обiцянка-цяцянка.

ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
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29.11.2020 15:55 Ответить
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29.11.2020 15:56 Ответить
Пусть он гудку расскажит о перспективах в 5 лярдов😷
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29.11.2020 15:56 Ответить
Во время визита Эрдогана в Киев было много чего сказано по поводу сотрудничества двух стран,ответный визит в Анкару совсем недавно, Зеля обещал Турции поддержку ..А Байрактары в Украину...то таке...,чтоб насолить Плешивлому КГБисту...)))
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29.11.2020 15:57 Ответить
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29.11.2020 16:02 Ответить
Опять ожидаем лавину инвестиций?...
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29.11.2020 16:15 Ответить
tZE inform

https://twitter.com/tZEinform/status/1333045653916819458 23 мин



Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. (...)

Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов. Хроника

На встрече Шмыгаля с представителями деловых кругов Турции, ни одного официального лица Турции.
Зато есть представитель "Guris". Это те, кого кинули раньше с "зеленой энергетикой".
Видимо товарищ пришел увидеть что не он один попал ...
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29.11.2020 16:16 Ответить
Бред.
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29.11.2020 16:42 Ответить
что бред?шо зеленую энергетику загнобили?или шо не заплатили подрядчикам?
так ты почитай прессу.возбуждено уголовное дело по нецелевому расходыванию антиковидного фонда.а значит арестованы счета.а значит никто никому не платит.
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29.11.2020 16:46 Ответить
Кому интересно как тебя называли родители)
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29.11.2020 17:08 Ответить
Развод лохов...
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29.11.2020 16:55 Ответить
поиск шмыгалем " не лохов инвест няней" ,которые в бытность не вняли призывам "ла -ла зе"
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29.11.2020 17:02 Ответить
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29.11.2020 17:04 Ответить
Чому тільки турки? Що за мода зациклюватися. О, британці, вони нам дадуть 1,5 млрд. інвестицій. О, турки вони нам дадуть 5 млрд. І т.д. Нічого вони не дадуть вони ці млрд як дали, так і заберуть.
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29.11.2020 17:12 Ответить
дрчек...оон чешет...какие инвестиции
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29.11.2020 17:32 Ответить
Я взял кредит в банке с портфелем в 50 миллиардов. Дали мне правда 1500 грывень, и отдавать 5000, но звучит красиво, пусть жынка рот пораскрывает ))
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29.11.2020 17:49 Ответить
TZE
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
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29.11.2020 18:04 Ответить
хе-хе. Нам смеятсья с этого рассказа или сразу заплатить неустойку?
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29.11.2020 18:19 Ответить
Премьер подзабыл упомянуть о главной "перспективной" сфере-непреследуемой коррупции,то бишь "откатах" для наших чинуш..
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29.11.2020 20:50 Ответить
перспективы четкие. 1 вариант-----залезут турки в ....овно по самые уши, а наши конкретные люди рабогатеют, потом суды и мы платим туркам, за этих людей. 2й откаты получат те же конкретные люди но под конкретные гарантии государства. но один хрен, при любых раскладах, эти, конкретные люди с баблом а Украина в ...опе
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29.11.2020 21:05 Ответить
 
 