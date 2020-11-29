В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. ФОТО
В пгт Михайло-Коцюбинское под Черниговом в ДТП погиб мужчина, который похитил автомобиль у таксиста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ ЧП в Черниговской области.
Вечером в субботу, 28 ноября, в Черниговский отдел полиции поступила информация, что клиент местного таксиста завладел его автомобилем Renault Kangoo.
Черниговский таксист приехал по вызову на улицу Днепровскую. В автомобиль сел мужчина, который попросил подождать девушку, а через минуту достал стеклянную бутылку, ударил по голове водителя, выбросил его из автомобиля, а сам сел за руль и скрылся. Правоохранители объявили план перехват. Ориентировка с подробным описанием автомобиля была разослана всем полицейским Черниговщины и смежных областей.
Спустя несколько часов наряд полиции заметил это авто на выезде из Чернигова. На требование правоохранителей остановиться водитель не реагировал. Наоборот, он продолжал движение на большой скорости.
В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Полицейские установили личность водителя, им оказался житель Чернигова 1987 года рождения.
На настоящее время ведется расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.
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