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Новости Фото ДТП
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В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. ФОТО

В пгт Михайло-Коцюбинское под Черниговом в ДТП погиб мужчина, который похитил автомобиль у таксиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ ЧП в Черниговской области.

Вечером в субботу, 28 ноября, в Черниговский отдел полиции поступила информация, что клиент местного таксиста завладел его автомобилем Renault Kangoo.

Черниговский таксист приехал по вызову на улицу Днепровскую. В автомобиль сел мужчина, который попросил подождать девушку, а через минуту достал стеклянную бутылку, ударил по голове водителя, выбросил его из автомобиля, а сам сел за руль и скрылся. Правоохранители объявили план перехват. Ориентировка с подробным описанием автомобиля была разослана всем полицейским Черниговщины и смежных областей.

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Спустя несколько часов наряд полиции заметил это авто на выезде из Чернигова. На требование правоохранителей остановиться водитель не реагировал. Наоборот, он продолжал движение на большой скорости.

В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции 01
В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции 02

Полицейские установили личность водителя, им оказался житель Чернигова 1987 года рождения.

На настоящее время ведется расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

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Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16463) угон (294) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+16
Премия Дарвина,однозначно!
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29.11.2020 15:49
+12
Он уже бросил.
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29.11.2020 16:05
+8
а вот премия дарвина в росии https://www.youtube.com/watch?v=nqVJeUNcaVc&feature=emb_logo ОРЕНБУРГ ЛИФТ
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29.11.2020 16:09
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Премия Дарвина,однозначно!
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29.11.2020 15:49 Ответить
а вот премия дарвина в росии https://www.youtube.com/watch?v=nqVJeUNcaVc&feature=emb_logo ОРЕНБУРГ ЛИФТ
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29.11.2020 16:09 Ответить
Попив "горючого пуншику"? Як казав наш старшина роти, "Родине нужны герои, а пиз.а рожает дураков...". Горілочка, між іншим, "бодяжена" - колір полум"я, у "якісної", повинен буть сиюватий...
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29.11.2020 16:53 Ответить
Вот только таксисту нанес физический и материальній ущерб неслабый 👺
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29.11.2020 17:00 Ответить
33 годика, скорее всего, генофонд не пропал.
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29.11.2020 17:11 Ответить
Пить надо меньше!
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29.11.2020 16:01 Ответить
Он уже бросил.
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29.11.2020 16:05 Ответить
Мир стал немного безопаснее.
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29.11.2020 16:16 Ответить
Пришла хоть девушка?
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29.11.2020 16:19 Ответить
Поехал её на встречу.
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29.11.2020 16:23 Ответить
и кто будет оплачивать ремонт авто?
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29.11.2020 16:25 Ответить
Дерево.
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29.11.2020 16:39 Ответить
лихая жизнь коротка....
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29.11.2020 16:46 Ответить
Что искал, то и нашёл...
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29.11.2020 17:02 Ответить
Машину жалко...
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29.11.2020 17:02 Ответить
водителя жалко
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29.11.2020 17:48 Ответить
Добре, що не потягнув нікого за собою.
Земля йому фекаліями
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29.11.2020 19:05 Ответить
таксос натаксосил ))
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29.11.2020 19:41 Ответить
Йолоп
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29.12.2020 23:11 Ответить
 
 