Сбил 16-летнего пешехода насмерть и сбежал: по факту ДТП на Львовщине задержали несовершеннолетнего парня. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 22.00 на автодороге "Николаев-Городок" возле села Рычагов Николаевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте происшествия.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины. Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители обнаружили "Форд", которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП, - несовершеннолетнего местного жителя 17 лет.

Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. ФОТО

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, под процессуальным руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.