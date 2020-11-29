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Новости Фото ДТП
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Сбил 16-летнего пешехода насмерть и сбежал: по факту ДТП на Львовщине задержали несовершеннолетнего парня. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 22.00 на автодороге "Николаев-Городок" возле села Рычагов Николаевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте происшествия.

Сбил 16-летнего пешехода насмерть и сбежал: по факту ДТП на Львовщине задержали несовершеннолетнего парня 01

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины. Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители обнаружили "Форд", которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП, - несовершеннолетнего местного жителя 17 лет.

Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, под процессуальным руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Сбил 16-летнего пешехода насмерть и сбежал: по факту ДТП на Львовщине задержали несовершеннолетнего парня 02
Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ДТП (7673) Нацполиция (16463) Львовская область (2904)


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Ну этого то посадят(и правильно сделают). Но был бы он из "этих", нашлись бы адвокаты в суде и здешние "умники" из народа, которы повелись бы на байки, запущенные в СМИ от богатых родителей- "а что пешеход был одет в светоотражающую одежду разве? А переходил ли он в положенном месте? А не изменял ли он жене?"....
Но в этой статье мы видим, что тут без богатеньких родителей обходится (чай не Зайцева). Вообщем без фин.вливаний обошлось. Поэтому "всем справедливым" можно потопить и за народный гнев наконец, и смешать преступника-водителя с дерьмом.
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29.11.2020 17:46 Ответить
Год дадут на малолетке,а потом в лучшем случае пару лет на поселении. В 20 выйдет и вся жизнь впереди,а того молодого хлопца уже не вернуть...
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29.11.2020 18:17 Ответить
кацапа, твій досвід тут нецікавий
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29.11.2020 23:17 Ответить
где толпа любителей полтавских ресторанных млядей, которая бы стала рассказывать что убиенный переходил в неположенном месте?

не нашлось у пацапа знакомого прокурора что бы снял с машины номера, видеорегистратор и все шо можно, чтобы сокрыть улики
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29.11.2020 22:35 Ответить
Дурень за кермом - смерть оточуючим!
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29.11.2020 18:21 Ответить
только вдуматься. убил человека, убежал, помощь не оказал. от 3 до 8лет. прав лишат или не лишат, хоть их у него и нет. это же не нормально. но зато для прокрора и судьи, прямо разгуляй поле. так тихонько на ухо бате. вашему сыну лучше 3 или 8, или 3 но за 1,5 в сизо, без лишения прав? и на бабки даже намекать не нужно. и откда у нас коррупция, не понимаю.
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29.11.2020 20:47 Ответить
а бабе в Полтаве в аналогичной ситуации вернули права и отправили сбивать новых несоверщеннолетних
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29.11.2020 22:36 Ответить
 
 