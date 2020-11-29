Сбил 16-летнего пешехода насмерть и сбежал: по факту ДТП на Львовщине задержали несовершеннолетнего парня. ФОТОрепортаж
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 22.00 на автодороге "Николаев-Городок" возле села Рычагов Николаевского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте происшествия.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины. Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители обнаружили "Форд", которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП, - несовершеннолетнего местного жителя 17 лет.
Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, под процессуальным руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Но в этой статье мы видим, что тут без богатеньких родителей обходится (чай не Зайцева). Вообщем без фин.вливаний обошлось. Поэтому "всем справедливым" можно потопить и за народный гнев наконец, и смешать преступника-водителя с дерьмом.
не нашлось у пацапа знакомого прокурора что бы снял с машины номера, видеорегистратор и все шо можно, чтобы сокрыть улики