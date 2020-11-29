Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Украинская община просит власти Италии способствовать добавлению документов о Голодоморе в учебные программы итальянских школ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Украинское сообщество в Риме в очередной раз обратилось в парламент Италии с требованием признать актом геноцида Голодомор в Украине 1932-1933 годов и ввести изучение этой темы в местных школах. Обращение к итальянским депутатам зачитали в воскресенье во время поминальной акции жертв Голодомора.

В открытом письме украинцев говорится, что "официально в Италии проживает около 250 тысяч граждан Украины, многие из них являются потомками пострадавших в результате Голодомора, у многих украинцев есть итальянское гражданство, это граждане, которые работают в стране для благосостояния ее общества, уплачивая налоги".

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Учитывая, в частности, этот факт община просит обе палаты итальянского парламента признать искусственный голод 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и принять специальную резолюцию. Также есть просьба осудить главного ответственного за геноцид - советский режим под руководством Иосифа Сталина, и способствовать добавлению документов о Голодоморе в учебные программы итальянских школ, чтобы распространять знания о трагедии с целью не допустить подобного в будущем.

Во время акции звучали траурные песни, дети с зажженными свечами читали стихи. Подобные митинги-реквиемы украинцы Рима проводят в ноябре ежегодно.









Италия - среди большинства стран, которые еще не признали Голодомор в Украине актом геноцида. Украинские дипломаты каждый раз призывают официальный Рим сделать этот шаг. Препятствием эксперты называют как юридические, так и политические мотивы, в том числе и "фактор Москвы".

При этом общественность в стране ежегодно больше узнает о прошлой трагедии украинского народа. Активно в этом плане работают итальянские ученые, публицисты и деятели культуры. В этом году вышел первый художественный роман итальянского автора Руджеро Д'Алессандро "Голодомор. Весна в Украине". Ранее опубликовано несколько исторических исследований итальянских ученых. Самое известное из них - "Письма из Харькова. Голод в Украине и на Северном Кавказе в сообщениях итальянских дипломатов 1932-1933 годов". Автор - известный исследователь истории СССР Андреа Грациози.

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На острове Сардиния в городе Кальяри благодаря содействию украинской общины и посольства 2016 года установили монумент жертвам голода.

Известны также несколько художественных проектов итальянских художников, посвященных трагической теме.

Украинские активисты южного города Авеллино совместно с местными журналистами и актерами присоединились в этом году к международному проекту Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве, осуществив перевод и запись аудиоэкскурсии по музею на итальянском языке.

В этом году также некоторые итальянские издания и интернет-ресурсы посвятили отдельные полосы статьям о трагедии украинского народа и попыткам Киева добиться в мире признания Голодомора актом массового уничтожения украинцев.

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