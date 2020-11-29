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Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Украинская община просит власти Италии способствовать добавлению документов о Голодоморе в учебные программы итальянских школ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Украинское сообщество в Риме в очередной раз обратилось в парламент Италии с требованием признать актом геноцида Голодомор в Украине 1932-1933 годов и ввести изучение этой темы в местных школах. Обращение к итальянским депутатам зачитали в воскресенье во время поминальной акции жертв Голодомора.

В открытом письме украинцев говорится, что "официально в Италии проживает около 250 тысяч граждан Украины, многие из них являются потомками пострадавших в результате Голодомора, у многих украинцев есть итальянское гражданство, это граждане, которые работают в стране для благосостояния ее общества, уплачивая налоги".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей почтил память жертв Голодомора: "Мы должны осудить виновных". ВИДЕО

Учитывая, в частности, этот факт община просит обе палаты итальянского парламента признать искусственный голод 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и принять специальную резолюцию. Также есть просьба осудить главного ответственного за геноцид - советский режим под руководством Иосифа Сталина, и способствовать добавлению документов о Голодоморе в учебные программы итальянских школ, чтобы распространять знания о трагедии с целью не допустить подобного в будущем.

Во время акции звучали траурные песни, дети с зажженными свечами читали стихи. Подобные митинги-реквиемы украинцы Рима проводят в ноябре ежегодно.

Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом 01
Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом 02
Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом 03
Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом 04

Италия - среди большинства стран, которые еще не признали Голодомор в Украине актом геноцида. Украинские дипломаты каждый раз призывают официальный Рим сделать этот шаг. Препятствием эксперты называют как юридические, так и политические мотивы, в том числе и "фактор Москвы".

При этом общественность в стране ежегодно больше узнает о прошлой трагедии украинского народа. Активно в этом плане работают итальянские ученые, публицисты и деятели культуры. В этом году вышел первый художественный роман итальянского автора Руджеро Д'Алессандро "Голодомор. Весна в Украине". Ранее опубликовано несколько исторических исследований итальянских ученых. Самое известное из них - "Письма из Харькова. Голод в Украине и на Северном Кавказе в сообщениях итальянских дипломатов 1932-1933 годов". Автор - известный исследователь истории СССР Андреа Грациози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свечу в память о жертвах Голодомора зажгли в окне Президентского дворца в Польше

На острове Сардиния в городе Кальяри благодаря содействию украинской общины и посольства 2016 года установили монумент жертвам голода.

Известны также несколько художественных проектов итальянских художников, посвященных трагической теме.

Украинские активисты южного города Авеллино совместно с местными журналистами и актерами присоединились в этом году к международному проекту Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве, осуществив перевод и запись аудиоэкскурсии по музею на итальянском языке.

В этом году также некоторые итальянские издания и интернет-ресурсы посвятили отдельные полосы статьям о трагедии украинского народа и попыткам Киева добиться в мире признания Голодомора актом массового уничтожения украинцев.

Смотрите также: Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Голодомор (1055) Италия (1644)


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Топ комментарии
+6
Тут интересно другое...,сколько Мавзолейных рюсских переехало из РАБссии в Украину на ПМЖ после 1932-33 годов...,когда освободились дома и квартиры умерших от голода украинцев...
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29.11.2020 21:10
+4
Крысы кремля уже тогда были типа ИХТАМНЕТами...,с ксивами НКВД...
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29.11.2020 21:13
+2
Побачимо, чи визнають.
Не побояться рашки ?
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29.11.2020 21:00
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Побачимо, чи визнають.
Не побояться рашки ?
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29.11.2020 21:00 Ответить
Тут интересно другое...,сколько Мавзолейных рюсских переехало из РАБссии в Украину на ПМЖ после 1932-33 годов...,когда освободились дома и квартиры умерших от голода украинцев...
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29.11.2020 21:10 Ответить
Твой папаня первым прискакал из под Новосибирска, как он тут не раз хвастался.
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29.11.2020 22:47 Ответить
коммунистическая зараза в Италии неплохо себя чувствует...
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29.11.2020 21:12 Ответить
Крысы кремля уже тогда были типа ИХТАМНЕТами...,с ксивами НКВД...
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29.11.2020 21:13 Ответить
На жаль українці, в більшості, ту владу сприйняли. Маємо наслідки.
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29.11.2020 21:51 Ответить
Харьков 1933 ...
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29.11.2020 21:18 Ответить
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29.11.2020 21:23 Ответить
Раппальский Договор между будущим краснопузым дерьмом СССр и будущей нацистской Германией был подписан именно уже по факту в фашистской Италиии Бенито Муссолини...,Дуче пришел к власти в октябре 1922 года....,Сралин пришел к власти в октябре 1921 года...
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29.11.2020 21:21 Ответить
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29.11.2020 21:24 Ответить
Кстати паспортизация в дохлом ССсре началась в 1932 году...,паспорта ССср первыми получили только жители Москвы и чЛенинграда...,на остальной части дохлого сссра..паспорта выдавались избирательно только в областных центрах,житьелям сел и деревень паспорта начали выдавать только в 1974 году...
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29.11.2020 21:35 Ответить
Смотрели "Иронию судьбы или с лёгким паром"? До 70-х паспорт был практически не нужен. Даже на самолёт люди брали билет как на автобус
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29.11.2020 23:20 Ответить
Не признают. С геноцидом еврев проще - много документов, что гитлеровцы не любили евреев. С геноцидом армян и украинцев много сложней, нет документов.
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29.11.2020 21:47 Ответить
В 2019 году признали геноцид армян 49 из 50 штатов США. Соседней Канадой факт геноцида армянского народа признан был еще в 1996 году. Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.
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29.11.2020 22:54 Ответить


Марк




Пропагандонська медведчуківська курва назвала сьогоднішній день пам'яті жертв голодомору - флешмобом і реакція прохожих адекватних українців була миттєвою

https://twitter.com/i/status/1332726324440559619
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29.11.2020 21:51 Ответить
Кстати, кто считает, что так называемые "римские папы" изначально были христианами, то вот небольшой артефакт - могтла одного из них полностью в языческом стиле
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29.11.2020 22:01 Ответить
Много видете крестов, святых, Иисуса с богоматерью?
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29.11.2020 22:03 Ответить
Ну так ведь т.н. христианство и его книги - это персказы, плагиат и компиляция намного более древних текстов таких же древних религий. И это касается всех "столпов" христианства - от рождения "спасителя" до его смерти и "чудесного" воскресения.
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30.11.2020 07:48 Ответить
 
 