В повторном голосовании на выборах мэра Черновцов приняли участие менее четверти избирателей, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "Опора".





Отмечается, что явка по Украине 25 октября на это время была 35,94% (погрешность - 1,14%).

В то же время, по данным на 16:00 на участки пришли 17,54% избирателей (погрешность - 1,73%), а 25 октября по Украине - 27% (погрешность - 0,84%).

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Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.

Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.