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В повторном голосовании на выборах мэра Черновцов приняли участие менее четверти избирателей, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА
Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "Опора".
Отмечается, что явка по Украине 25 октября на это время была 35,94% (погрешность - 1,14%).
В то же время, по данным на 16:00 на участки пришли 17,54% избирателей (погрешность - 1,73%), а 25 октября по Украине - 27% (погрешность - 0,84%).
Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.
Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.
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Дід Трохим
показать весь комментарий29.11.2020 23:55 Ответить Мне нравится 0
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