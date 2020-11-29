Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил. ФОТОрепортаж
Украинские военнослужащие, задействованные в операции Объединенных сил, выявили действия диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Луганского, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям.
"Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные осмотрели путь отступления вражеской ДРГ и нашли средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, запрещенные "Женевской конвенцией". Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.
"Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил", - сообщили в ОС.
Там подчеркнули: "Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
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ну тогда я тебя сравню с ..... пожалуй нет такой мерзости, но пусть будет якутская скульптура Путина.
а если нарушение, то какое это перемирие