Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения. ФОТОрепортаж

Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения отправился с проверками в больницы Житомирской области.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетил городскую больницу города Житомир №1, городскую больницу №2 им. В.П.Павлусенко и областную клиническую больницу им.А.Ф.Гербачевского. Все эти медицинские учреждения пока принимают пациентов с COVID-19", - отметил Степанов.

Он обнаружил нарушения при проверке последнего медучреждения: "Относительно инфекционного контроля в этой больнице - ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью. Также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же - 66. Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы под COVID-19. Уже поручил разобраться с этим".

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Также Степанов отметил, что эта больница была отведена под лечение COVID-19 еще 6 ноября, однако до сих пор не подписала договор с Национальной службой здоровья. В то же время там уже приняли 11 больных с коронавирусом.

В городских больницах №1 и №2, по словам министра, проблем не обнаружено: кислородом эти учреждения обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов; пациенты заявили, что никаких проблем с госпитализацией у них не возникло, и по лекарственным средствам ничего не докупают, кроме витаминов; медперсонал "оптимистично настроен", проблем с надбавками также нет.

Степанов также отметил, что в воскресенье с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась его заместитель Ирина Микичак, а в Черкасской области - заместитель Виктор Ляшко. О результатах этих проверок не сообщается.

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