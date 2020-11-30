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Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения. ФОТОрепортаж

Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения отправился с проверками в больницы Житомирской области.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетил городскую больницу города Житомир №1, городскую больницу №2 им. В.П.Павлусенко и областную клиническую больницу им.А.Ф.Гербачевского. Все эти медицинские учреждения пока принимают пациентов с COVID-19", - отметил Степанов.

Он обнаружил нарушения при проверке последнего медучреждения: "Относительно инфекционного контроля в этой больнице - ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью. Также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же - 66. Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы под COVID-19. Уже поручил разобраться с этим".

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Также Степанов отметил, что эта больница была отведена под лечение COVID-19 еще 6 ноября, однако до сих пор не подписала договор с Национальной службой здоровья. В то же время там уже приняли 11 больных с коронавирусом.

В городских больницах №1 и №2, по словам министра, проблем не обнаружено: кислородом эти учреждения обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов; пациенты заявили, что никаких проблем с госпитализацией у них не возникло, и по лекарственным средствам ничего не докупают, кроме витаминов; медперсонал "оптимистично настроен", проблем с надбавками также нет.

Степанов также отметил, что в воскресенье с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась его заместитель Ирина Микичак, а в Черкасской области - заместитель Виктор Ляшко. О результатах этих проверок не сообщается.

Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 01
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official

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Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 02
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 03
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 04
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 05
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official

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Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения 06

Автор: 

больница (1439) карантин (16729) проверка (819) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+5
Ведь самое главное это селфи с персоналом больницы...
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30.11.2020 01:04
+4
І чому ж ці спеціалісти не дотримуються ніби-то рекомендованої дистанції 2м ?

Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.

А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
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30.11.2020 00:59
+4
Совецький Совок.
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30.11.2020 01:08
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Правила форума Совет форумчан
І чому ж ці спеціалісти не дотримуються ніби-то рекомендованої дистанції 2м ?

Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.

А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
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30.11.2020 00:59 Ответить
"Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения отправился с проверками ...."

Организовать работу не может. Дилетант.
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30.11.2020 01:03 Ответить
Ведь самое главное это селфи с персоналом больницы...
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30.11.2020 01:04 Ответить
Степанов, опишите кормление больных в Ковидных отделениях . Им надо хорошо питаться- бульоны, мясо, овощи, фрукты
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30.11.2020 01:06 Ответить
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан." - Степанов.
Хм.. Все предельно ясно-понятно. Либо мы - их, либо они - нас ...



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30.11.2020 01:06 Ответить
Совецький Совок.
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30.11.2020 01:08 Ответить
Теперь понятно откуда так много заражённых медиков. Им просто не выдают респираторы и полноценные костюмы, а суют маски и плёночные халаты.
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30.11.2020 01:11 Ответить
А шо у них на ногах ?
---еше раз подскажу - в Словакии в больницах в Ковидных помещениях врачи ходят в сапогах .сапоги стоят перед зоной на резиновых ковриках . Сапоги, коврики, носки - все лезиныиуирубт до и после посещения зоны Ковид

---форма - многоразовая , перед входом в зону опрыскивают санитарки из баллонов типа для опрыскивания деревьев и в момент выхода тоже опрыскивают со всех сторон

---между обычной зоной и зоной Ковид сделаны пленочные тамбуры - там переодеваются и образгивабтся. Одежда висит в тамбурах
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30.11.2020 01:13 Ответить
можна й так.
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30.11.2020 12:53 Ответить
В такой экиприровке и умерли тысячи врачей и медсестер от Ковида в Украине? Да кто вам повероит...
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30.11.2020 01:14 Ответить
Я не поняла - он ногами стоит на катетере?
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30.11.2020 01:19 Ответить
вроде нет
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30.11.2020 15:43 Ответить
Не, ну нормально, как раз штучки для носа около его ботинок валяются
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30.11.2020 15:45 Ответить
все таки около
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30.11.2020 15:57 Ответить
Но на полу 😀😀😀

х
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30.11.2020 16:27 Ответить
В такой форме работает весь мир - потому и врачей гибнет меньше
КРадуцкого в тюрьму

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30.11.2020 01:24 Ответить
Посмотрела цену - стоит такой костюм 4 доллара то есть 120 гр?
а за сколько его покупает МОЗ

https://www.bazar.kg/details/zaschitnye-kostyumy-5ef58d7caf0dd
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30.11.2020 01:25 Ответить
Глава БО «Корпорация монстров» подсчитала оставшиеся койко-места в «ковидных» отделениях - сегодня утром были свободны только 18.

Она считает, что при такой скорости заполнения, к вечеру и они будут заняты. Посудите сами - только позавчера открыли отделение в ГКБ №5 на 90 мест, из которых 80 уже заняты. В области дела обстоят не лучше: опорные больницы Беляевки, Кодымы, Черноморска, Белгорода и Подольска не могут госпитализировать ни одного пациента. В Раздельной, Любашевке и Сарате по 8 коек, в Килие - всего две. Чуть проще жителям Усатово (17 мест) и Подольска (70).
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30.11.2020 02:08 Ответить
" До того я намагався відвідувати медзаклади раз на 2 тижні" - а не слишком ли часто, спаситель?
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30.11.2020 03:53 Ответить
Чхала та корумпована "пропозиція" на загрози життю плебеїв - бабло, дерибан, влада - себе вони врятують, хоча мільйони малозабезпечених бажають їм вірусу по саму шишечку. Але, зрештою, Пан Бог все бачить і все відрегулює.
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30.11.2020 04:47 Ответить
Патриции накупили себе ИВЛ . А нужен просто кислород в большинстве случаев
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30.11.2020 16:31 Ответить
Якого бена воно туди поперло???, йому більше зайнятися нічим???, чи можливо з тупоголових підлеглих цю роботу нікому більше поручити??? Судячи з коментів серед простих українців більше толкових людей аніж ті кого призначили на міністерські посади.
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30.11.2020 09:39 Ответить
 
 