Степанов на Житомирщине проверил три больницы, принимающие больных с COVID-19. В одной из них нашел нарушения. ФОТОрепортаж
Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения отправился с проверками в больницы Житомирской области.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Посетил городскую больницу города Житомир №1, городскую больницу №2 им. В.П.Павлусенко и областную клиническую больницу им.А.Ф.Гербачевского. Все эти медицинские учреждения пока принимают пациентов с COVID-19", - отметил Степанов.
Он обнаружил нарушения при проверке последнего медучреждения: "Относительно инфекционного контроля в этой больнице - ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью. Также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же - 66. Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы под COVID-19. Уже поручил разобраться с этим".
Также Степанов отметил, что эта больница была отведена под лечение COVID-19 еще 6 ноября, однако до сих пор не подписала договор с Национальной службой здоровья. В то же время там уже приняли 11 больных с коронавирусом.
В городских больницах №1 и №2, по словам министра, проблем не обнаружено: кислородом эти учреждения обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов; пациенты заявили, что никаких проблем с госпитализацией у них не возникло, и по лекарственным средствам ничего не докупают, кроме витаминов; медперсонал "оптимистично настроен", проблем с надбавками также нет.
Степанов также отметил, что в воскресенье с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась его заместитель Ирина Микичак, а в Черкасской области - заместитель Виктор Ляшко. О результатах этих проверок не сообщается.
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Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.
А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
Организовать работу не может. Дилетант.
Хм.. Все предельно ясно-понятно. Либо мы - их, либо они - нас ...
---еше раз подскажу - в Словакии в больницах в Ковидных помещениях врачи ходят в сапогах .сапоги стоят перед зоной на резиновых ковриках . Сапоги, коврики, носки - все лезиныиуирубт до и после посещения зоны Ковид
---форма - многоразовая , перед входом в зону опрыскивают санитарки из баллонов типа для опрыскивания деревьев и в момент выхода тоже опрыскивают со всех сторон
---между обычной зоной и зоной Ковид сделаны пленочные тамбуры - там переодеваются и образгивабтся. Одежда висит в тамбурах
х
КРадуцкого в тюрьму
а за сколько его покупает МОЗ
https://www.bazar.kg/details/zaschitnye-kostyumy-5ef58d7caf0dd
Она считает, что при такой скорости заполнения, к вечеру и они будут заняты. Посудите сами - только позавчера открыли отделение в ГКБ №5 на 90 мест, из которых 80 уже заняты. В области дела обстоят не лучше: опорные больницы Беляевки, Кодымы, Черноморска, Белгорода и Подольска не могут госпитализировать ни одного пациента. В Раздельной, Любашевке и Сарате по 8 коек, в Килие - всего две. Чуть проще жителям Усатово (17 мест) и Подольска (70).