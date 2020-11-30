РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости Фото
5 812 58

"Дайте ФОПам работать": предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста против карантинных ограничений и фискализации малого и микро бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста "Налоговый майдан #SaveФОП "Право на труд". Митингующие протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса, а также требуют принять законопроекты по отмене фискализации малого и микро бизнеса.

Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 01
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 02
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 03
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 04
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 05
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 06
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 07
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 08
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 09
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 10
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 11
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 12
Дайте ФОПам работать: предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29244) карантин (16729) предприниматели (1234) протест (5857) малый бизнес (123)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
та ладно! доставайте плакатики "ХУЖИНИБУДИТ".
показать весь комментарий
30.11.2020 11:04
+11
Автор что ты несёшь??? ФОПы не против карантина, ФОПы против уничтожения ФОПов
показать весь комментарий
30.11.2020 11:13
+10
Через карантинні обмеження 10-ки тисяч ФОПів не працюют,але сплачуют податки !! )))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ладно! доставайте плакатики "ХУЖИНИБУДИТ".
показать весь комментарий
30.11.2020 11:04 Ответить
ні фопи, ні євробляхери і не гадали, що на таке обернеться...

і глядачі 95 кварталу не очікували пониження градусу критики аж до 0*
показать весь комментарий
30.11.2020 11:11 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 11:11 Ответить
Автор что ты несёшь??? ФОПы не против карантина, ФОПы против уничтожения ФОПов
показать весь комментарий
30.11.2020 11:13 Ответить
зачем-то смещают акцент в протестах ФОПов с главного - введения долбанутого РРО на второстепенное - карантин. Карантин там сбоку припеку.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:17 Ответить
Через карантинні обмеження 10-ки тисяч ФОПів не працюют,але сплачуют податки !! )))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:20 Ответить
Карантин це тимчасово а з РРО це гайки назавжди.

Навіть на фото плакатів про карантин ні слова.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:29 Ответить
Свій перший кооператив я зареєстрував в 1989 р.,то за ці минулі роки надивився всякого !!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:34 Ответить
так в Європі всі працюють с РРО
показать весь комментарий
30.11.2020 11:37 Ответить
В Європі президент на роботу їздить на велоссипеді. Починайте з цього.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:39 Ответить
В Європі є правоохоронні органи і правосуддя !!!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:43 Ответить
Не все

базары без
показать весь комментарий
30.11.2020 11:46 Ответить
Не все. В Чехии точно также хороводы водят
показать весь комментарий
30.11.2020 11:47 Ответить
Чо такое, оборот показывать не хотим, да?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:26 Ответить
дебил) оборот даже увеличивается с миллиона до 5. Просто покупать за 8 штук само РРО плюс проги и прочее говно, а главное - сумасшедшие штрафы за любую ошибку, а их будет дофига
показать весь комментарий
30.11.2020 11:37 Ответить
Чо сразу за 8? Есть за 6 и без всякого говна работать будет. Или поставь на смарт ту самую бесплатную прогу от налоговой - глючно, но работает.

И какие там штрафы? За то, что чек не выдал? Так выдавай. Тем более что достаточно QR показать.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:45 Ответить
ти идиот? Твоя "бесплатная" прога требует ежемесячного платного обслуживания. И дело даже не в ней - отчет о продаже онлайн идет сразу в налоговую. И если произошла ошибка то 170.000 штраф, решение о размере которого принимает налоговый чинуша. Гниды вроде гетьманцева просто слепили себе новую кормушку.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:56 Ответить
Я то в теме разбираюсь, в отличии от. А вот ты похоже трепло или просто легковнушаемый зебил.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:04 Ответить
я вижу как ты разбираешся) "Бесплатная прога от налоговой глючит но работает"

Попробуй сделать возврат товара или замену с твоей "прогой", а потом квакай, знаток-теоретик
показать весь комментарий
30.11.2020 12:10 Ответить
Нехачу, лень. Ачо, не работает там возврат? Точна точна? Ну так бабло верни. Без проги.

Я так понял со 100500+++ тыщщами штрафа уже слив можно засчитывать? Или сейчас тут сцылка на соответствующий закон организуется?
показать весь комментарий
30.11.2020 12:17 Ответить
Без проги верну без проблем, а с прогой ты с паспортом и ИК пойдешь в налоговую писать заявление чтоб тебе разрешили отмотать продажу. Разницу сечешь, идиот)
показать весь комментарий
30.11.2020 12:22 Ответить
А нахера её фопу отматывать то? Он жеж учёт не ведёт.

Или щас вы тут сцылочку организуете об обязательном учёте для фопов при использовании РРО, раз уж со 100500++ тыщщами штрафа никак не получаецца...
показать весь комментарий
30.11.2020 12:27 Ответить
це ти сам таку дурню придумав "а с прогой ты с паспортом и ИК пойдешь в налоговую писать заявление чтоб тебе разрешили отмотать продажу"?
показать весь комментарий
30.11.2020 13:53 Ответить
А если убытки? За них государство заплатит?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:04 Ответить
В Харькове на стройках тьма людей не хватает.Принимают и белую кость.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:18 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 11:20 Ответить
Вот эти ФОПы будут соблюдать у себя на работе (и при поездках на нее и с нее) масочный режим? Если даже здесь они на него болт кладут? А когда заразятся сами и разнесут заразу другим - побегут требовать лечения, концентраторов, кислородных линий, доп. койко-мест...

показать весь комментарий
30.11.2020 11:21 Ответить
А здесь чо, требуется?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:28 Ответить
Да.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:21 Ответить
Както подозрительно цвета с бютом совпадают. Не?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:27 Ответить
І цих косата бабця кидане !!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:37 Ответить
вОна зарах сидить тихенько, але такі різні акції фінансує щоб потім собі всю славу приписати, але коротка память у цих ФОПів, забули як тюлька в часи прем'єртсва свого їх щимила, а потім кризу влаштувала під своїм ручним управлінням.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:56 Ответить
Основные действия Фопов будут завтра.Н
показать весь комментарий
30.11.2020 11:29 Ответить
Для плебса більш зрозуміло !!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:36 Ответить
Нормальное государство , в котором есть свобода , это мы. Помню, когда жила в Испании , то там постоянно кто-то митингует- начиная от феминисток, всевозможных профсоюзов, требующих повышения зарплаты на 2%, и заканчивая обществами защиты животных.
Я тоже против карантина фонов, но за контроль государством масочного режима и закрытие школ
показать весь комментарий
30.11.2020 11:41 Ответить
Следующие налоги, которые пришлось выплатить ФОП за весенний карантин

никто их не освободили от налогов за просто

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
показать весь комментарий
30.11.2020 11:42 Ответить
Не лише ВРУ,а утримання ГПУ,КМУ,МВС,ОП та ім нема числа !!!))))
показать весь комментарий
30.11.2020 11:50 Ответить
"податок на прибыток с зарплат сотрудников спд"

А можна про цю дурню докладніше від "фахівчині"?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:57 Ответить
Еой, как мне мой бухгалтер по телефону быстро сказал - так и записала, потому что жалуется , шо

налоги выплачиваем ещё за прошлый карантин .

но часть налогов была в карантин отменена . Но почему часть , если предприятия не работали ?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:28 Ответить
1. Зарплата не входить до прибутку, а зноситься на витрати.

2. Податок на доходи фізичних осіб-працівників (подоходньій налог) сплачується з заробітної платні працівників і, відповідео, працівниками ж, а не роботодавцем.

3. Якщо мова йде про єдиний податок, то мова взагалі не може йти про податок на прибуток.

Висновок: перш, ніж щось писати - розберіться в темі АБИ НЕ ВИГЛЯДАТИ ТУПИМ БОТОМ.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:36 Ответить
лохобани
показать весь комментарий
30.11.2020 11:43 Ответить
А до кого вони звертаються, якшо вся Рада проголосувала проти відтермінування, не вагаючись, і від карантину нема бажаючих захистити.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:54 Ответить
Ну що хлопці? Зробили коло та повернулися у грудень 2010 р. - "податковий ******".

І ковзанка замість Майдансу.

Не подобався Ющенко з найвищім рівнем життя за 30 років, проголосували за Вітю! Не подобався Порошенко з дивною стабільністю країни під час війни та поступовим зростанням економіки, проголусували за Зе.

Коли дійде до розтрілів та нового вторгнення, треба буде почистити країну за прикладом Аугусто.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:59 Ответить
касові апарати самі по собі не є злом для підприємця (та й споживачу інколи на користть мати чек на куплений товар). Для підприємця є злом свавільне використання податківцями можливостей штрафувати за будь-яке неправильне використання касового апарату.

Так як і з платниками пдв: електронне адміністрування, здавалося б не виникає ніяких проблем, але ж ні... податкова при зеленій владі призупиняє реєстрацію накладних з продажу (а значть, що покупець не доплатить тобі суму пдв - накладна ж не зареєстрована), але нахально і беззаконно через зміни у програмному забезпеченні звітності вимагає сплати суми пдв!!! якої продавець від покупця не отримав. Всяке бачили, але такого відьомськоподаткового шабашу ще ніколи не було. Хтось все ж якось (не зрозуміло як) все ж вирішує проблеми з накладними. Але дрібним підприємцям, у яких нема юридичних відділів, це просто не під силу. дешевше і ефективніше приєднатися до фопівського руху і зносити цю погану зелень к ...
показать весь комментарий
30.11.2020 12:03 Ответить
А как его можно неправильно использовать? Гвозди забивать?

Давайте, расскажите, очень любопытно - чем набор чека отличается от строчения камментов здеся?
показать весь комментарий
30.11.2020 12:12 Ответить
спитай у будь-якого торговця. Не встиг видати, перепутав коди, мало ще які тонкощі, про які торговець взнає вже під час перевірки. Побудь у шкурі підприємця і тобі відкриються жахи значно сильніші від фантастики типу чужой чи аналогічної.

У податковому законодавстві нема поняття незначні порушення, що заслуговують лише на зауваження та виправлення.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:21 Ответить
Чего не успел, чего перепутал? Выдать чек не успел? Какэто?
показать весь комментарий
30.11.2020 12:35 Ответить
головне бабло встигати приймати, все решта фігня
показать весь комментарий
30.11.2020 13:59 Ответить
Зе мрази , во всем мире послабления ведения бизнеса из за пандемии, только в Украине закручивание гаек микробизнесу.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:13 Ответить
Бо на макробізнес ,в зебілів крутилка не виросла !!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 12:16 Ответить
Хуже не будет!!! кричали они
показать весь комментарий
30.11.2020 12:18 Ответить
І голосували "по-приколу", за кремлівським гаслом-"Лишби не Порошенко!" !!!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 12:20 Ответить
Без горящих шин никто их не услышит!
показать весь комментарий
30.11.2020 12:22 Ответить
Глупость пишешь . Сегодня утром показывали Грузию на 1+1 . Печальная картина , полный карантин .
показать весь комментарий
30.11.2020 13:26 Ответить
Причем здесь карантин к поборам налоговой с РРО?
Нужно остановить эпидемию карантином, значит вводим на месяц полный карантин. И притом всем! Если не поможет - расстрелять всех кто принимал решение.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:26 Ответить
Исторически и логически все идет правильно.Выбор народа без мозгов себе в лидеры людей без знаний и понятий всегда заканчивался большой задницей,в прочем ни как не влияющей на уровень ума прастова нариду.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:04 Ответить
 
 