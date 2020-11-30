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Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 ноября следователи Винницкого отдела полиции совместно с полицейскими управления по борьбе с наркопреступностью задокументировали преступную деятельность 40-летнего наркоторговца. По месту его жительства изъяли наркотические вещества, принадлежности и прекурсоры для их изготовления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По имеющейся информации оперативников, преступник около полугода занимался изготовлением и сбытом наркотических средств. 
Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью разоблачили 40-летнего винничанина, который по месту жительства изготавливал и распространял наркотические средства.

По словам начальника Винницкого отдела полиции Виталия Курчика, по месту жительства у подозреваемого полицейские изъяли каннабис, пакетики с амфетамином, прекурсоры. Кроме того, полицейские обнаружили принадлежности для изготовления наркотических средств, в том числе колбы, весы.

Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 01

Правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 02

Также в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 03
Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 04
Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 05
Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 06
Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 07
Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина 08
Фото: сайт полиции

Винница (726) наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


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И экстремистскую литературу 80-го уровня нашли... И это они еще про соду для лечения рака не читали...

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30.11.2020 13:01 Ответить
Эх, не химию изучать нужно было ,а идти в политики -был бы депутатом...И порошки б приносили белые..уже очищенные.и выходил бы под залог в миллионы...а так,явно не разбогател....химик...
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30.11.2020 13:12 Ответить
і таких треба виявляти і карати, але чомусь тої гидоти на вулицях не меншає.
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30.11.2020 13:19 Ответить
Макси-нарколаборатории уже под крышей!
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30.11.2020 14:32 Ответить
при всем уважении, ниочем. обратите внимание, как засекречена раскрываемость квартирных краж, да даже не раскрываемость, а просто их количество. Тоже самое с угонами а/т. И тоже самое с грабежами и разбоями. Именно такие преступления наносят вред гражданам, и именно за нераскрытие таких преступлений граждане ненавидят полицию
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30.11.2020 22:25 Ответить
 
 