Полицейские Винницы разоблачили мини-нарколабораторию по изготовлению амфетамина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 ноября следователи Винницкого отдела полиции совместно с полицейскими управления по борьбе с наркопреступностью задокументировали преступную деятельность 40-летнего наркоторговца. По месту его жительства изъяли наркотические вещества, принадлежности и прекурсоры для их изготовления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По имеющейся информации оперативников, преступник около полугода занимался изготовлением и сбытом наркотических средств.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью разоблачили 40-летнего винничанина, который по месту жительства изготавливал и распространял наркотические средства.

По словам начальника Винницкого отдела полиции Виталия Курчика, по месту жительства у подозреваемого полицейские изъяли каннабис, пакетики с амфетамином, прекурсоры. Кроме того, полицейские обнаружили принадлежности для изготовления наркотических средств, в том числе колбы, весы.

Правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Также в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет.

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Фото: сайт полиции