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Новости Фото ДТП
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Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП. ФОТОрепортаж

В Харьковской области 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля (УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter) и трижды попал в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter".

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, в ходе следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника.

Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП 01

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На "Folkswagen Transporter" парень столкнулся с деревом.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

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Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП 02
Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП 03
Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП 04
Фото: сайт полиции

ДТП (7673) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
В былые времена таких учили ездить так, попадал в учреждение, давали педаль газа от электромашинки и 3 года строчил кепки - шестиклинки. Выходил профи.
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30.11.2020 13:34
+8
И что с него вырастет? Утопили бы пока не поздно.
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30.11.2020 13:26
+7
рецедивисть можно сказать ,малолетний ,но упрямый и последоваетльный))
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30.11.2020 13:26
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рецедивисть можно сказать ,малолетний ,но упрямый и последоваетльный))
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30.11.2020 13:26 Ответить
И что с него вырастет? Утопили бы пока не поздно.
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30.11.2020 13:26 Ответить
Чемпіон Формули1
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30.11.2020 14:37 Ответить
от сопляк... поучился???? кто будет восстанавливать или компенсировать?
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30.11.2020 13:27 Ответить
Хорошо хоть не сбил никого, родителей только жалко, им теперь придется возмещать ущерб.
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30.11.2020 13:30 Ответить
Комік, що тут скажеш - Зе у дитинстві
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30.11.2020 13:32 Ответить
В былые времена таких учили ездить так, попадал в учреждение, давали педаль газа от электромашинки и 3 года строчил кепки - шестиклинки. Выходил профи.
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30.11.2020 13:34 Ответить
Как говорит моя знакомая врач в роддоме , я по родителям вижу , что не родится Энштейн .
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30.11.2020 13:34 Ответить
Она и в роддоме успела наследить?

Ну и знакомые у тебя ...

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30.11.2020 13:38 Ответить
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30.11.2020 13:47 Ответить
Как-то странно он понял фразу - не надо учиться водить на своём автомобиле.
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30.11.2020 13:39 Ответить
"На чужих ... машинах учатся" ©️
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30.11.2020 13:45 Ответить
в полку бомжей прибыло?
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30.11.2020 13:47 Ответить
Лучше хреном по роялю пусть научится … Как показывает практика, прибыльное дело
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30.11.2020 13:50 Ответить
- сколько вам нужно, чтобы научиться ездить?

- три.

- месяца?

- автомобиля.
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30.11.2020 13:52 Ответить
Помните,как в фильме "Бриллиантовая рука",когда мальчик из пистолета попал в нос Миронова он так с протяжкой"хооорооооший мальчик")))
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30.11.2020 13:56 Ответить
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30.11.2020 14:02 Ответить
Ну да именно это!!!
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30.11.2020 14:05 Ответить
Майбутній слуга наріду! Далеко піде...
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30.11.2020 14:05 Ответить
3x5=15
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30.11.2020 14:09 Ответить
Впертий пацан. Далеко піде.
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30.11.2020 14:27 Ответить
Не сдал. Приходите на следующий год на пересдачу.
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30.11.2020 14:48 Ответить
Просто в селах никто ничего ни от кого не прячет. То есть возле двора зачастую стоит машина или мотоцикл, собака загавкает если что. А это тело, оно - своё, собаку гладило, свиную шкурку давало, вот собака и не загавкала.
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30.11.2020 22:30 Ответить
 
 