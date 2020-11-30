Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП. ФОТОрепортаж

В Харьковской области 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля (УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter) и трижды попал в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter".

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, в ходе следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника.

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На "Folkswagen Transporter" парень столкнулся с деревом.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

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Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.







Фото: сайт полиции