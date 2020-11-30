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На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА "Гранат-1" попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко. ФОТОрепортаж

На видео со сбитого на Донбассе российского БПЛА "Гранат-1" попали лица нескольких наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

"На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1", которое разместил MIL.IN.UA в кадр попали несколько лиц наемников РФ. предлагаем читателям InformNapalm попробовать идентифицировать их данные самостоятельно. Это может быть интересным и полезным практическим задачи по OSINT. Скрины с видео для идентификации добавляем к посту", - призвал Бурко.

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На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА Гранат-1 попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко 01
На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА Гранат-1 попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко 02
На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА Гранат-1 попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко 03
На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА Гранат-1 попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко 04

Автор: 

беспилотник (3586) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+40
пусть лучше снайпера третьей силы индетифицируют...(без промаха)
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30.11.2020 16:23
+19
Меня банили на Цензоре в 2014, когда я это фото выставлял. Принципы гуманизма они тогда посчитали нарушенными. А надо чтоб весь мир видел. И чтоб в Европе понимали, на что их деньги от гешефта с Рашей идут.
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30.11.2020 16:44
+14
Эка невидаль.Ещё год такой власти и они по Киеву будут разгуливать
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30.11.2020 16:34
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пусть лучше снайпера третьей силы индетифицируют...(без промаха)
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30.11.2020 16:23 Ответить
Очкарика - только на кол! Суку.
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30.11.2020 16:35 Ответить
Их там два...

Предлагаю не сортировать а сажать на кол обоих..
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30.11.2020 17:36 Ответить
На один кол обоих, с разных сторон
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30.11.2020 18:53 Ответить
Третя сила пішла разом з Порошенком.
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30.11.2020 16:40 Ответить
так то воно так....

але ж трошки все одно партизанять
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30.11.2020 17:02 Ответить
а хіба порошенко зараз не на фронті ??
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30.11.2020 18:53 Ответить
какието животные, на которых пора бы уже открыть сезон охоты
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30.11.2020 16:24 Ответить
В поле орки сидели. Азеры бы им уже "привет" презентовали - пару кг. заряд - и 4 кредита выплачено)
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30.11.2020 16:26 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

.

Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

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30.11.2020 16:26 Ответить
Меня банили на Цензоре в 2014, когда я это фото выставлял. Принципы гуманизма они тогда посчитали нарушенными. А надо чтоб весь мир видел. И чтоб в Европе понимали, на что их деньги от гешефта с Рашей идут.
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30.11.2020 16:44 Ответить
коцапи.
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30.11.2020 16:26 Ответить
Каких ещё наёмников??? Неуставная одежда, морды ясно говорят что это оккупанты.
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30.11.2020 16:28 Ответить
А где же мОлодежь? Одни старые колдыри.
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30.11.2020 16:34 Ответить
ну сколько можно говорить-надевайте маски...никогда же не помешает
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30.11.2020 16:34 Ответить
ні, ці курви хай не носять масок, може скоріше подохнуть
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30.11.2020 16:47 Ответить
Эка невидаль.Ещё год такой власти и они по Киеву будут разгуливать
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30.11.2020 16:34 Ответить
Типичные кацапские мрази.
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30.11.2020 16:43 Ответить
Зря эти кадры выложили....будут теперь осторожнее...
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30.11.2020 16:44 Ответить
що, почнуть маски носити?
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30.11.2020 16:48 Ответить
это с камеры беспилотника, они себя сами сняли)
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30.11.2020 16:59 Ответить
Это понятно, но теперь в масочках будут остальные при работе с беспилотниками..
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30.11.2020 22:18 Ответить
да вряд ли, то разгильдяи на порядок круче наших)
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01.12.2020 10:29 Ответить
Ви нарушаєтє права человеков!
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30.11.2020 16:50 Ответить
Это не человеки.
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30.11.2020 17:08 Ответить
В мене є важлива інформація стосовно окупанта з останього фото: він дрочить лівою рукою - вона перев'язана.
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30.11.2020 17:05 Ответить
Последнего ****** в Химках видал - деревянными членами торгует.
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30.11.2020 17:26 Ответить
****** в виде матрешки? так ***** - это же живая иллюстрация выраженя "ни в пи**у, ни в Красную армию". И действительно, ***** и в армии не служил , и жена от него сбежала.
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01.12.2020 07:26 Ответить
какой дебил эту инфу в прессу слил ?
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30.11.2020 17:28 Ответить
А чем и кому эта инфа в прессе может навредить??

Или ты за орков переживаешь??
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30.11.2020 17:39 Ответить
Какіє отвратітєльниє рожі.
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30.11.2020 17:30 Ответить
Они как будто на рыбалке. Кек.
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30.11.2020 19:12 Ответить
Это наши партнеры по Минским угодам, активные участники перемирия и прекращения огня.
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30.11.2020 19:32 Ответить
Но фото четыре кацапских ******.Это однозначно.
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30.11.2020 22:33 Ответить
Кружок авиамоделистов *****....
Ну ничего, и вам вернётся.....
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30.11.2020 23:19 Ответить
Кружок авиамоделистов *****....
Ну ничего, и вам вернётся.....
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30.11.2020 23:20 Ответить
 
 