На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА "Гранат-1" попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко. ФОТОрепортаж

На видео со сбитого на Донбассе российского БПЛА "Гранат-1" попали лица нескольких наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

"На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1", которое разместил MIL.IN.UA в кадр попали несколько лиц наемников РФ. предлагаем читателям InformNapalm попробовать идентифицировать их данные самостоятельно. Это может быть интересным и полезным практическим задачи по OSINT. Скрины с видео для идентификации добавляем к посту", - призвал Бурко.

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