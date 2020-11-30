На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА "Гранат-1" попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко. ФОТОрепортаж
На видео со сбитого на Донбассе российского БПЛА "Гранат-1" попали лица нескольких наемников РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.
"На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1", которое разместил MIL.IN.UA в кадр попали несколько лиц наемников РФ. предлагаем читателям InformNapalm попробовать идентифицировать их данные самостоятельно. Это может быть интересным и полезным практическим задачи по OSINT. Скрины с видео для идентификации добавляем к посту", - призвал Бурко.
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+40 Вася Шевченко #371210
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Предлагаю не сортировать а сажать на кол обоих..
але ж трошки все одно партизанять
НАСТОЯЩИЙ .
.
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Или ты за орков переживаешь??
Ну ничего, и вам вернётся.....
Ну ничего, и вам вернётся.....