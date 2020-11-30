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Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с РФ пограничники обнаружили неизвестных, которые пытались переправить партию тестов на коронавирус, дорогие часы, духи и прочие аксессуары. Увидев сотрудников Госпогранслужбы группа лиц сбежала на территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Совместные пограничный наряд отдела "Большая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинувшие свой "багаж", сбежали на территорию Российской Федерации.

В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили из территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдены двое швейцарских часов класса "люкс" - "HUBLOT", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera", а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила трехлетний запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 01
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 02
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 03
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 04
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 05
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 06
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 07
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 08
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 09
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 10
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 11
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 12
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 13
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 14
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 15
Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба 16

Автор: 

Госпогранслужба (6420) контрабанда (2409) россия (95502)


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Топ комментарии
+4
хорошо пацаны на барабашово затарились, но не судьба, теперь пограничники с новыми часами а жены ихние с духами.
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30.11.2020 17:19
+3
теперь новый торговый бум - это тэсты и вакцына от ковида как бусы для туземцев.....
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30.11.2020 17:03
+3
а мне понравилась тема про двое часов и четыре футляра к ним.
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30.11.2020 21:40
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та "група ліц" за гроші збігла, чи погранці вже бігать самі не навчилися?
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30.11.2020 17:03 Ответить
теперь новый торговый бум - это тэсты и вакцына от ковида как бусы для туземцев.....
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30.11.2020 17:03 Ответить
флакончики из РФ?
"контрабандисты" скрылись на территории РФ?
нюню....
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30.11.2020 17:11 Ответить
Смысл дорогие часы контрабандить? Немного дешевле, но без гарантии. Сдохнут-выкини.
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30.11.2020 17:13 Ответить
з.ы. часы уродливые шо капец, как наша Слава.
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30.11.2020 17:18 Ответить
Убло такие Одного знакомого все уламывали взять, но он Улисы взял
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30.11.2020 18:17 Ответить
В смысле? Там гарантия общемировая. Я свои в Штатах покупал и не декларировал. Я же одни вез.
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30.11.2020 18:19 Ответить
Как правило если покупал не у местного дилера то надо в Швейцарию самому слать на ремонт а так передал дилеру и всю логистику он за тебя делает.
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30.11.2020 19:43 Ответить
Не понял юмора. ТО делают в фирменном магазине в Украине.
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01.12.2020 08:16 Ответить
хорошо пацаны на барабашово затарились, но не судьба, теперь пограничники с новыми часами а жены ихние с духами.
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30.11.2020 17:19 Ответить
Когда мой новорождённый сын лежал в реанимации в перинатальном центре более 17 лет назад,мне пришлось указанные педиатром антибиотики тянуть через границу из Белгорода.В Украине их не было.А сейчас уже военнобязанный пацан.Я искренне благодарен тому врачу.Дорого мне обошлось,лекарства кололи не только моей крохе но и всему отделению,ибо сколько крохе надо!Врач взял с меня очень мало денег .И когда после прививки развилась страшная температура он опять помог,ибо участковая -никакая.
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30.11.2020 17:34 Ответить
В этом виноваты не пограничники или другие правоохранители - а власть, получившая от народа право управлять и неефективно его использующая. Все просто - если нет аналогов ускоренно проверить по упрощенной процедуре и разрешить ввзоз, но коррупционная составляющая отпадет. Плюс в РФ создана система черного рынка лекарств стимулирующая их контрабанду на госуровне.
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01.12.2020 08:20 Ответить
вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи

...

Відкривають скриню з контрабандою, а звідти привиди - "Бу-у-ууу!.." 👻👻👻

Не дивно, що українська версія й досі висить як UK.
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30.11.2020 17:57 Ответить
Хубло конечно детский сад,а вот куда делись Адемар и Ланге,вот это вопрос... Хотя скорее всего Китай,вряд ли кто бросил бы ланге с адемаром и удрал.
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30.11.2020 18:22 Ответить
У них все неправильно - запонки можно и Hublot а вот часы желательно Patek Philippe
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30.11.2020 19:46 Ответить
а мне понравилась тема про двое часов и четыре футляра к ним.
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30.11.2020 21:40 Ответить
я такие часы в китае на рынке видел - продавали целый кейс "дипломат" полный швейцарии там и ролексы и константин вашерон и омега и таг хоер и зенит ну всего полно, пар 25-30 и всё за 300 юаней. здесь видимо тоже самое, часы и духи китай, лекарства ***************** из мела и воды.... красная цена за все 100 баксов, потом нашим лохам парить будут... это не контрабанда, это так, мелкоптовые спекули.
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30.11.2020 21:57 Ответить
пруть кацапські фуфломіцини в Україну.
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01.12.2020 08:18 Ответить
Деякі кацпаські фуфломіцини спасають життя (не в цьому випадку), особливо дітей (повторюсь не вцьому випадку, тут згоден).
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01.12.2020 08:22 Ответить
...а также четыре футляра для хранения элитных часовИсточник: https://censor.net/ru/p3234100.😵😵😵😵
Вот сичас абидно било!
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01.12.2020 08:51 Ответить
Made in China?
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01.12.2020 08:54 Ответить
 
 