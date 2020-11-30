Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с РФ пограничники обнаружили неизвестных, которые пытались переправить партию тестов на коронавирус, дорогие часы, духи и прочие аксессуары. Увидев сотрудников Госпогранслужбы группа лиц сбежала на территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Совместные пограничный наряд отдела "Большая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинувшие свой "багаж", сбежали на территорию Российской Федерации.

В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили из территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдены двое швейцарских часов класса "люкс" - "HUBLOT", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera", а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

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