РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5398 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
20 991 59

Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж

Украинцы в последнее время "перестали радоваться" и "интуитивно ищут" "зраду" и обман.

Об этом говорится в публикации на Facebook офицера Анатолия Штефана, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что "это не верно", так как "этим самым мы становимся инструментом в руках российского агрессора".

Офицер призвал не ругать коллег, которые пишут о позитивных изменениях, и приложил фото обновленного полигона "Широкий Лан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора отстоял уникальный военный полигон на Волыни, который хотели передать предприятию под лесное хозяйство

Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 01
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 02
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 03
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 04
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 05
Фото: fb.com/ukrop.bc

Также читайте: Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

"На фото по-простонародному Шри-Ланка… Был там лично не раз, в грязи, в обдуваемыми всеми ветрами палатках, мерз и хотел вкусно поесть. Считал и считаю, что главной (самой) задачей любого командира является забота о своих воинах. Именно обычные солдаты им делают погоны и карьеру… Помните… Как по мне, хорошо", - подытожил Штефан.

Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне Широкий Лан: Как по мне, хорошо 06

Напомним, 20 ноября министр обороны Андрей Таран сообщил, что лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области достроет и практически готов ко вводу в эксплуатацию.

Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.

Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.

Также смотрите: Сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ на Широколановском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.

Площадь полигона "Широкий лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.

Автор: 

оборона (5204) полигон (338) Штефан Анатолий (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
Здорово, но это все строилось при Порохе. А чем может похвастать криворогуль?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:09
+17
Та ви шо? "Всього 25 відстотків. А після приходу велічайшего, папередніки, труби монтажною піною позадували, і дроти зі стін повидирали, каналізацію бетоном залили". Це не моя маячня, а представників бубочки.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:15
+9
показать весь комментарий
30.11.2020 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здорово, но это все строилось при Порохе. А чем может похвастать криворогуль?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:09 Ответить
Ну він одужав і ще з якимось островком безвіз...наразі все
показать весь комментарий
30.11.2020 17:13 Ответить
Той островок офшор.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:20 Ответить
Та ви шо? "Всього 25 відстотків. А після приходу велічайшего, папередніки, труби монтажною піною позадували, і дроти зі стін повидирали, каналізацію бетоном залили". Це не моя маячня, а представників бубочки.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:15 Ответить
Папередник руки рубил.

Это построено за 1.5 года.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:19 Ответить
особисто зюзею

в проміжках між відпочинками
показать весь комментарий
30.11.2020 17:32 Ответить
Нет - это за полтора года доделанно. Потому что есть фото , что было построенно на момент середины 19 года. И там - сделанна бОльшая часть.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:40 Ответить
Есть фото?

Фото в студию.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:41 Ответить
04.2019

показать весь комментарий
30.11.2020 17:57 Ответить
ой, в апреле 2019 военный городок с казармами!

а что же тогда построил ЗЕля ?
показать весь комментарий
30.11.2020 18:59 Ответить
Дорожки и внутренный марафет.
показать весь комментарий
30.11.2020 19:01 Ответить
Красиво! Дві крилаті ракети і половини армії не має. В умовах ******** віни потрібно негайно переглянути розміщення військ на фермах. Скупчення мають бути мінімальні. Інакше втрати будуть колосальні в дуже короткийй час, а значить і війна буде програна дуже швидко. В арів запитайте хто не розуміє ******** реалій.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:29 Ответить
Это полигон, куда части заходят примерно на 2 месяца на подготовку и слаживание.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:47 Ответить
12.2018

показать весь комментарий
30.11.2020 17:58 Ответить
04.2019

показать весь комментарий
30.11.2020 17:59 Ответить
Угу было сделано. Раза три пытались меня нанимали дефектовку (стройлаб) на выполненные работы делать. История одна и та же: сделали, поломалось. прогнулось, посыпалось.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:41 Ответить
За такое и голову бы срубил. Питание на Ширлане сейчас. Это ужин. И банка самых дешевых шпрот на троих. Попитайся таким. И твой панкреатит найдет тебя через полгодика.

показать весь комментарий
30.11.2020 17:51 Ответить
Это что - грибы маринованные, что ли? Накуа? Нельзя более дешевые и на порядок более полезные квашенные капусту-огурцы-помидоры дать вместо маринованной херни?

А шпроты нафиг нужны? 2 банки шпротов по цене = килограмму хека. Там для чего такие кухни построили? для приготовления гречки со шпротами??
показать весь комментарий
30.11.2020 18:23 Ответить
Новая "старая" система питания от зеленых ублюдков в действии. Кухонное оборудование посовременней стоит в пленке еще с весны 2019 года. Когда завезли и поставили. Распечатали только котлы и плиты. Сколько ребят сляжет через полгодика таких "разносолов"? 5-6 месяцев тушенки и панкриатит навеки твой. Проверено.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:36 Ответить
Ужин отдай врагу. Говорят не зря. Это если ты о панкриотитчиках заботишься (тогда грибы надо убрать соленья нельзя). Но это вряд ли.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:36 Ответить
А шпроты самые дешевые, а тушенку в комбижире куда девать? Врагам отдать?
показать весь комментарий
30.11.2020 18:39 Ответить
Соленья как раз можно и нужно - настоящие соленья - квашенную капусту, например - лучший и самый дешевый источник витамина С зимой + пробиотики.
А вот маринованную хрень разную, конечно, убрать.
показать весь комментарий
30.11.2020 21:41 Ответить
https://www.mil.gov.ua/news/2020/11/17/shirokij-lan-shiroke-pole-dlya-zlovzhivan-minoboroni-podalo-czivilnij-pozov-na-ponad-49-mln-grn-andrij-taran/ Національним антикорупційним бюро України під час досудового розслідування встановлено, що колишні посадові особи Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у період 2017-2018 років безпідставно підписали акти виконання робіт будівництва табірного містечка на Широколанівському полігоні. Внаслідок цього підряднику було перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 37 млн. грн. за фактично не виконані роботи.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:27 Ответить
Это все при Потрохе так и НЕ ПОСТРОИЛОСЬ, а достраивалось это все последние 1,5 года.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:20 Ответить
смотри фото сверху, ЗЕБИЛ !

при ПОРОХЕ построено на 99%, а ЗЕлька лампочки вкрутил и свет включил

Зеленский по определению не способен ничего построить, кроме финансовой пирамиды, т.к. строить это работа физическая, а не умственная
показать весь комментарий
30.11.2020 18:54 Ответить
А по отчетам - на сентябрь 2019го, то есть - 4 месяца спустя ухода Потроха готовность была 75%. Так что поздравляю тебя соврамши.

PS Ты даже сам не представляешь, как обосрал только что своего Потроха, выставив его лохом, не способным под выборы "лампочки вкрутить", чтобы сдать объект...и это при всей любви Потроха к самопиару.
показать весь комментарий
30.11.2020 21:37 Ответить
даже если бы и вкрутил лампочки, зебильо не оценило бы,потому как им на армию пох
показать весь комментарий
08.12.2020 16:48 Ответить
Ммм... да 15-й і 20-й це небо і земля.
показать весь комментарий
30.11.2020 19:34 Ответить
При порохе и склады с боеприпасами взорвали. Во были времена: есть что вспомнить любителям понюхать пороха.
показать весь комментарий
30.11.2020 21:02 Ответить
Лише кончений дебіл може радіти ,дивлячись на дурдом ,що коїться в Україні !!!))))
показать весь комментарий
30.11.2020 17:16 Ответить
То колит почалося будівництво?

І цікавить скільки було збудовано на весну 2019.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:18 Ответить
Вони самі не знають.Ніби як усихають (або вдень хтось будує,вночі розбирають)
https://inforesist.org/ua/za-9-misyaczp-rivenp-gotovnosti-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan-znyzyvsya-na-15/ За 9 місяць рівень готовності містечка на полігоні "Широкий лан" знизився на 15%
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно" - Цензор.НЕТ 9158
показать весь комментарий
01.12.2020 07:54 Ответить
Смотрю на фото и умиляюсь.Наши воины в бушлатах в столовой?Если ли там кафе и караоке с участием гражданских дам.?Есть ли там комнаты для свиданий приезжих жён и любимых,детей,родителей?Это очень важно для морального духа наших воинов.Украина - маленькая страна,и добраться можно запросто,максимум в течение суток.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:18 Ответить
Слушай, йокающий, твоя страна Рашка, а судя по высёрам, ты ёще и лахтинец.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:28 Ответить
Слушай, ёкающий, судя по твоим высерам, ты - идиёт.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:39 Ответить
25 % ?????????? Будівництво розбирали ?

24.09.2019 :

"Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень. Про це Міністерство оборони України повідомило у відповідь на запит InfoResist.

У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об'єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки)."https://inforesist.org/ua/u-minoborony-povidomyly-pro-stan-budivnycztva-vijspkovogo-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan/ У Міноборони повідомили про стан будівництва військового містечка на полігоні "Широкий лан"
показать весь комментарий
30.11.2020 17:33 Ответить
https://www.mil.gov.ua/news/2020/11/17/shirokij-lan-shiroke-pole-dlya-zlovzhivan-minoboroni-podalo-czivilnij-pozov-na-ponad-49-mln-grn-andrij-taran/ И здесь можно кое-что почитать.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:37 Ответить
У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%.

Судячи з сказаного нижче -це все було лише "на папері".

суто зі звітів Пєтіних"схемщиків" "на армії"

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн ​​грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:48 Ответить
Дружочок,я спеціально для таких як ти зазначив :24.09.2019,Хомчак Іловайський вже 4 місяці був НГШ.

Це як з дорогами.Збудувалась при Порошенку,розмітку при Зєлі нанесли,-вже в "Великому крадівництві"
показать весь комментарий
30.11.2020 18:03 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/viiskove-mistechko-na-polihoni-shyrokyi-lan-vidkryiut-vzhe-do-kintsia-2018-roku-poroshenko-169919.html ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО НОВОГО ЗРАЗКА НА ПОЛІГОНІ "ШИРОКИЙ ЛАН" ВІДКРИЮТЬ УЖЕ ДО КІНЦЯ 2018 РОКУ - ПОРОШЕНКО

показать весь комментарий
30.11.2020 17:46 Ответить
Как не пытался Бирюков сделать из этого проекта перемогу, но на май прошлого года там была одна зрада.

Он сам признал, что подрядчики с армейскими чинушами разворовали почти всё. По типу Микитася и Укрбуд.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:54 Ответить
Це все орнанізовано при Порошенко, а ці тільки добудували. І кошти виділялись тією владою. А що нового побудували "зелені"?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:51 Ответить
Порошенко звичайно до Юлєчки -брехухи не дотягує але теж хороший пи..дун..

на весну 2019 "віз був і далі там"
показать весь комментарий
30.11.2020 17:55 Ответить
https://youtu.be/-2_fzgxiteg?t=294
показать весь комментарий
30.11.2020 17:56 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 18:14 Ответить
Главной (самой) задачей любого украинского командира является вкусно поесть.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:55 Ответить
гыгы Голосовал за зе воен - зимню форму пусть тебе зеленка ищет
показать весь комментарий
30.11.2020 18:12 Ответить
Все вірно облаштували за Дніпровський вал, при цьому не виконали ЖОДНОЇ оборонної програми, і ... нічого, нікого не розстріляли, не зірвали погони перед строєм, не викинули з держслужби!
показать весь комментарий
30.11.2020 18:21 Ответить
Тож треба вміти так красти щоб таке побудувати.Аплодую Пороху стоячи.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:40 Ответить
Заслуга Пороха
показать весь комментарий
30.11.2020 19:34 Ответить
Та звичайно ! І то що сонце світить теж його заслуга , я аж розчувся )0
показать весь комментарий
30.11.2020 19:50 Ответить
Не довіряю вже цьому ''Штірліцу'', бо збрехав відносно кількості російський військових на Донбасі.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:37 Ответить
красота! все как у людей
показать весь комментарий
01.12.2020 01:23 Ответить
невже все це бубочка зелена зробила?
показать весь комментарий
01.12.2020 05:59 Ответить
 
 