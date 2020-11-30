Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж
Украинцы в последнее время "перестали радоваться" и "интуитивно ищут" "зраду" и обман.
Об этом говорится в публикации на Facebook офицера Анатолия Штефана, информирует Цензор.НЕТ.
Он уверен, что "это не верно", так как "этим самым мы становимся инструментом в руках российского агрессора".
Офицер призвал не ругать коллег, которые пишут о позитивных изменениях, и приложил фото обновленного полигона "Широкий Лан".
"На фото по-простонародному Шри-Ланка… Был там лично не раз, в грязи, в обдуваемыми всеми ветрами палатках, мерз и хотел вкусно поесть. Считал и считаю, что главной (самой) задачей любого командира является забота о своих воинах. Именно обычные солдаты им делают погоны и карьеру… Помните… Как по мне, хорошо", - подытожил Штефан.
Напомним, 20 ноября министр обороны Андрей Таран сообщил, что лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области достроет и практически готов ко вводу в эксплуатацию.
Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.
Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.
Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.
Площадь полигона "Широкий лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.
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Это построено за 1.5 года.
в проміжках між відпочинками
Фото в студию.
а что же тогда построил ЗЕля ?
А шпроты нафиг нужны? 2 банки шпротов по цене = килограмму хека. Там для чего такие кухни построили? для приготовления гречки со шпротами??
А вот маринованную хрень разную, конечно, убрать.
при ПОРОХЕ построено на 99%, а ЗЕлька лампочки вкрутил и свет включил
Зеленский по определению не способен ничего построить, кроме финансовой пирамиды, т.к. строить это работа физическая, а не умственная
PS Ты даже сам не представляешь, как обосрал только что своего Потроха, выставив его лохом, не способным под выборы "лампочки вкрутить", чтобы сдать объект...и это при всей любви Потроха к самопиару.
І цікавить скільки було збудовано на весну 2019.
https://inforesist.org/ua/za-9-misyaczp-rivenp-gotovnosti-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan-znyzyvsya-na-15/ За 9 місяць рівень готовності містечка на полігоні "Широкий лан" знизився на 15%
24.09.2019 :
"Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень. Про це Міністерство оборони України повідомило у відповідь на запит InfoResist.
У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.
Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об'єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки)."https://inforesist.org/ua/u-minoborony-povidomyly-pro-stan-budivnycztva-vijspkovogo-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan/ У Міноборони повідомили про стан будівництва військового містечка на полігоні "Широкий лан"
Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%.
Судячи з сказаного нижче -це все було лише "на папері".
суто зі звітів Пєтіних"схемщиків" "на армії"
Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.
Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.
Це як з дорогами.Збудувалась при Порошенку,розмітку при Зєлі нанесли,-вже в "Великому крадівництві"
Он сам признал, что подрядчики с армейскими чинушами разворовали почти всё. По типу Микитася и Укрбуд.
на весну 2019 "віз був і далі там"