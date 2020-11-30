Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж

Украинцы в последнее время "перестали радоваться" и "интуитивно ищут" "зраду" и обман.

Об этом говорится в публикации на Facebook офицера Анатолия Штефана, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что "это не верно", так как "этим самым мы становимся инструментом в руках российского агрессора".

Офицер призвал не ругать коллег, которые пишут о позитивных изменениях, и приложил фото обновленного полигона "Широкий Лан".

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"На фото по-простонародному Шри-Ланка… Был там лично не раз, в грязи, в обдуваемыми всеми ветрами палатках, мерз и хотел вкусно поесть. Считал и считаю, что главной (самой) задачей любого командира является забота о своих воинах. Именно обычные солдаты им делают погоны и карьеру… Помните… Как по мне, хорошо", - подытожил Штефан.

Напомним, 20 ноября министр обороны Андрей Таран сообщил, что лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области достроет и практически готов ко вводу в эксплуатацию.

Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.

Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.

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Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.

Площадь полигона "Широкий лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.