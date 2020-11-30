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Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Главную праздничную елку страны начали монтировать в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На месте, где будет стоять елка, устанавливают ее каркас. Участок вокруг елки огородили небольшим забором.

Главная елка на Софийской площади будет искусственной и обойдется в 5-7 млн гривень. Средства на нее полученные от спонсоров и рекламодателей. На елке будет около 1500 игрушек и 10 километров гирлянд, предполагаемая высота - 31 метр.

В этом году у киевлян будут сразу три новогодние елки: на Софийской площади, возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский

Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи из украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также сообщили, что возможно ограждения территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.

Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 01
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 02
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 03
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 04
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 05
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 06
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 07
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 08
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 09
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 10
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 11
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве 12

Автор: 

Киев (25516) Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+21
ЙОЛКА!!!!!
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30.11.2020 17:56
+21
йолка - символічний період для окремих презедентів
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30.11.2020 17:56
+11
Отмыть бабло - благое еврейское дело!
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30.11.2020 17:57
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Правила форума Совет форумчан
зачем если все на карантине будем?
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30.11.2020 17:54 Ответить
Отмыть бабло - благое еврейское дело!
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30.11.2020 17:57 Ответить
Так вроде бы деньги спонсоры и рекламодатели дали... Отмывают?
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01.12.2020 07:05 Ответить
Аууу... Админы.... Бутусов.... Верните мой любимый, старый, добрый сайт....

Что вы с Цензором сделали????
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30.11.2020 17:54 Ответить
К Бубочке за полтора года привык, и к обновленному сайту привыкнешь!..
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30.11.2020 18:41 Ответить
Та нормас. Усе добре.
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30.11.2020 19:00 Ответить
ЙОЛКА!!!!!
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30.11.2020 17:56 Ответить
йолка - символічний період для окремих презедентів
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30.11.2020 17:56 Ответить
Один легетимный тоже 30-го ёлку устанавливал
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30.11.2020 17:57 Ответить
А это они наверное специально "памятную" дату избрали.

Вряд-ли это случайно!
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30.11.2020 18:32 Ответить
Так підстрахувалися, аж три ялинки встановлюють і ще з якогось дива навіть каток на Банковій.
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30.11.2020 19:04 Ответить
Так карантин же! Или опять за счет предпринимателей бесполезный карантин выходного дня будут делать?
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30.11.2020 19:15 Ответить
Спочатку встановати ялинки, а потім і карантин чи локдаун з 25 грудня по 15 січня. І будутьу нас враження від свят як від лизання цукру через скло.
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30.11.2020 19:29 Ответить
лучше бы виселицу установили. а то на слолбах мест не хватит )))
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30.11.2020 17:58 Ответить
Що? Опять?!!!

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30.11.2020 17:58 Ответить
юли ели лохохо
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30.11.2020 18:50 Ответить
лох-даунская йолка.... преЗЕдент должен под нею (хоть зайчиком) но выступить-прохрипеть-пропеть-нашептать...
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30.11.2020 17:58 Ответить
тобі ще не набридло його вкрадливе пердіння?
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30.11.2020 18:10 Ответить
а я не вкючаю звук)))) а дивлюсь тільки на міміку )))) і читаю титри )))



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30.11.2020 18:16 Ответить
І тобі що, не страшно що Еріка убила Моніку!?

Ну ти і хоробрий...
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30.11.2020 18:28 Ответить
мені все страшно... але цікаво (і фантазія в мене така що...не дай Боже)



...
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30.11.2020 18:36 Ответить
Прямо страшно що так цікаво.
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30.11.2020 19:32 Ответить
,,А цікавість-це шлях у Майбутнє!" Лесь
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30.11.2020 20:27 Ответить
і цікавість і осмислення побаченого і підсумки пережитого...
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30.11.2020 20:29 Ответить
🤣
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30.11.2020 19:13 Ответить
Как бы то ни было, а Новый год встречать надо.
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30.11.2020 17:59 Ответить
Желательно без зебила квартального!
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30.11.2020 18:52 Ответить
Какие-то сумасшедшие. Без страховки работают.
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30.11.2020 18:03 Ответить
йолку-то поставили, а каток для бубочки залили?
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30.11.2020 18:03 Ответить
Бубочку не заливают, Бубочка занюхивает)))
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30.11.2020 18:30 Ответить
Каток возле ОП заливают, была новость.
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30.11.2020 18:41 Ответить
Це можуть. Вже півтора року "так заливають, так заливають", аж вуха в*януть.
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30.11.2020 19:10 Ответить
... прогундеть, промурчать, поварнякать...
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30.11.2020 18:04 Ответить
правильно... Майдан не займати!
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30.11.2020 18:21 Ответить
Та буба про ту йолку (2013) , ніфіга не пам*ятає, бо на рашкє по корпоративах гоцав! Тому й погрози не відчуває. А напрасно, вава...
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30.11.2020 18:30 Ответить
Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

Для кого? Они думают, что Дед Мороз на оленях примчится проверить, как в Украине Новый год "празднуют"? Да по домам все сидеть будут. Спиваться... Так Деду Морозу и передайте.
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30.11.2020 18:32 Ответить
Какой маршрут? Какие локации? - локдаун. Карантин . Самоизоляция.
,.......,..
Зря что ли магазины и рынки целый год раззоряли?
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30.11.2020 19:21 Ответить
звучит обнадеживающе...
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30.11.2020 18:35 Ответить
Уряяяя! Цензор повернув усе взад! Щиро дякую, шановні Адміни!!!!
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30.11.2020 19:09 Ответить
Та Ви що! Побіг по пивко.
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30.11.2020 19:12 Ответить
еще *** и камеру на софийской выключили
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30.11.2020 19:21 Ответить
В нашем контексте новость про начало установки йолки читается как
"Аннушка разлила масло".
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30.11.2020 19:47 Ответить
во время эпидемии и карантина нам очень не хватает только клоунской йолки за 5-7 млн гривен.
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30.11.2020 20:20 Ответить
Есть рацпредложение в связи с ковидом вместо глинтвейна наливать спирт (как антисептик).
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30.11.2020 20:23 Ответить
Главную праздничную елку страны начали монтировать в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/p3234119

ДЛЯ КОГО ?
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30.11.2020 20:26 Ответить
Это что бы на праздники обиднее было без денег сидеть дома ,,мудрому нариду,,
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30.11.2020 20:28 Ответить
Нарешті!
Сподіваємося, що Новорічне привітання озвучить... хто?
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30.11.2020 21:40 Ответить
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9743
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30.11.2020 23:04 Ответить
Легким движением руки йолка разбирается на палки.
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01.12.2020 15:11 Ответить
 
 