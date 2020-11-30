Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Главную праздничную елку страны начали монтировать в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На месте, где будет стоять елка, устанавливают ее каркас. Участок вокруг елки огородили небольшим забором.

Главная елка на Софийской площади будет искусственной и обойдется в 5-7 млн гривень. Средства на нее полученные от спонсоров и рекламодателей. На елке будет около 1500 игрушек и 10 километров гирлянд, предполагаемая высота - 31 метр.

В этом году у киевлян будут сразу три новогодние елки: на Софийской площади, возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

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Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи из украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также сообщили, что возможно ограждения территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.























