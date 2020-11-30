Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж
Главную праздничную елку страны начали монтировать в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
На месте, где будет стоять елка, устанавливают ее каркас. Участок вокруг елки огородили небольшим забором.
Главная елка на Софийской площади будет искусственной и обойдется в 5-7 млн гривень. Средства на нее полученные от спонсоров и рекламодателей. На елке будет около 1500 игрушек и 10 километров гирлянд, предполагаемая высота - 31 метр.
В этом году у киевлян будут сразу три новогодние елки: на Софийской площади, возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.
Читайте на Цензор.НЕТ: Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский
Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи из украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также сообщили, что возможно ограждения территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.
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Вряд-ли это случайно!
Ну ти і хоробрий...
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Для кого? Они думают, что Дед Мороз на оленях примчится проверить, как в Украине Новый год "празднуют"? Да по домам все сидеть будут. Спиваться... Так Деду Морозу и передайте.
,.......,..
Зря что ли магазины и рынки целый год раззоряли?
"Аннушка разлила масло".
ДЛЯ КОГО ?
Сподіваємося, що Новорічне привітання озвучить... хто?