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Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники силовых органов, в том числе СБУ, организовали незаконный канал маршрутизации телефонного трафика. Часть техники была установлена в автомобилях, которые для конспирации все время меняли место.

Незаконный канал связи обнаружили и пресекли сотрудники СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ", - сказано в сообщении.

Часть оборудования разместили в помещении под Киевом, часть - держали в автомобилях, которые для конспирации постоянно переезжали с места на место.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный "МГБ "ДНР": пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС. ФОТОрепортаж

При обыске оперативники изъяли 25 тыс. сим-карт разных операторов, модемы, роутеры, бухгалтерскую документацию.

"Устанавливаются все лица, причастные к противоправным действиям. Проверяется возможно использование канала участниками незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Д/ЛНР"", - добавили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про "великую Венгрию". ФОТОрепортаж

Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 01
Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 02
Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 03
Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 04
Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 05
Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ 06

Автор: 

мобильная связь (434) СБУ (19890) связь (322) телефон (251)


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Топ комментарии
+16
Вернули старый дизайн, слава богу
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30.11.2020 19:19
+13
зручніше ніж новий))
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30.11.2020 19:23
+12
Старий дизайн?
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30.11.2020 19:18
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Старий дизайн?
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30.11.2020 19:18 Ответить
зручніше ніж новий))
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30.11.2020 19:23 Ответить
Редакция "Цензор.НЕТ" временно возвращает старую версию сайта
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30.11.2020 19:31 Ответить
наконец то перестали называть ip-телефонию "ботофермой"
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30.11.2020 19:18 Ответить
Та нічого ж не змінилося.
Якщо у слові СБУ замінити одну літеру то отримаємо ФСБ. )))
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30.11.2020 19:32 Ответить
За такі дії їх заслужено можна називати філією ФСБ.
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30.11.2020 20:55 Ответить
Вернули старый дизайн, слава богу
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30.11.2020 19:19 Ответить
100%
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30.11.2020 19:21 Ответить
127% - как явка на выборах в рф !
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30.11.2020 19:23 Ответить
а если вернут взад новый = бока нет))
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30.11.2020 19:22 Ответить
Все люди на земле верующие ! Одни верят что Бог есть, другие, что нет.
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30.11.2020 19:26 Ответить
Как можно верить например что у меня под диваном нету трицератопса?
Я просто знаю шо по умолчанию "еготамнет"тм.
так и с атеизмом - че мне "верить" шо кого-то нетути? Вы еврей? не записывай всех в верунов - ыыы, те верят в бокомрожицу, а эти шо это была короворожденная..... ахаха, насмешил
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01.12.2020 09:33 Ответить
Силовиков сперва на кол ! А апасля...... допросить как следует, и наказать кого попало - как у нас обычно бывает, когда рыба гниёт с головы !
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30.11.2020 19:20 Ответить
хорошо что вернули старый дизайн!
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30.11.2020 19:20 Ответить
где вопли как всегда? одно и то же, а тут чет новое высрал даже .
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30.11.2020 19:23 Ответить
зачем это, они прослушивали? можете вкратце объяснить.
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30.11.2020 19:24 Ответить
Неужели еще не понятно: у нас нет никакого СБУ, есть ОПГ, работающая на криминал, на РФ, на любого врага Украины, кто платит. Технические возможности, предоставленные СБУ государством используются не по назначению. Высшее руководство СБУ все годы независимости работает исключительно на собственное обогащение.
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30.11.2020 19:25 Ответить
Это очень хорошо, что Цензор прислушивается к критике! И, главное, оперативно на неё реагирует! Так держать! Это вам не задумчивый наш гарант или гидрант. Хотя, какая разница - у него всё едино - что в лоб, что по лбу!!!
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30.11.2020 19:30 Ответить
Редакция "Цензор.НЕТ" временно возвращает старую версию сайта
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30.11.2020 19:32 Ответить
Так що там роблять зі зрадниками?
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30.11.2020 19:37 Ответить
У всіх країнах світу під час війни зрадників розстрілювали або вішали. Коли нарешті зрадники України висітимуть на ліхтарних стовпах? Я готовий для цього дати сто метрів капронової мотузки. І мабуть багато таких, як я, захочуть зрадникам петлю на шиї затягнути.
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30.11.2020 20:10 Ответить
Если так сделать, здание на Владимирской опустеет. Другие придут еще хуже, а этих уже не переделать: они способны только продавать Украину оптом и в розницу.
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30.11.2020 20:19 Ответить
Свято місце пусто не буває. Там ще досі з війни гестапівські сейфи стоять.
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30.11.2020 20:45 Ответить
Как то но давно, в той ещё стране родился мальчик в трудовой семье, а потом пошёл в школу и его приняли в пионеры. Звали его падлик морозов. И схотелось ему стране помочь, и стуканул он а папку родного. И забрали папку куда надо. А потом прошли годы, десятилетия и век закончился. И никто тогда не подумал, а спустя годы не проверил----а женился ли тот пионер? И сколько деток у него наклепалось. А у его деток своих сколько деток? Никто не знает. А надо было знать---чтоб передушить сразу. Тут загадка. По части этой новости что хлопцы связь наладили с вроде братами что на востоке страны. Почему то внуков и правнуков падлика так много в силовых ведомствах? Особо в той что колысь в народе звалась контора глубокого бурения? У генетиков бы распросить. Но ка ген прервать спросить. Может зарубать?
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30.11.2020 20:59 Ответить
А ОТ КОГО ИМ ПРЯТАТЬСЯ ЕСЛИ КУЧМА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ОТДАЛ !!!???
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01.12.2020 01:41 Ответить
 
 