Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники силовых органов, в том числе СБУ, организовали незаконный канал маршрутизации телефонного трафика. Часть техники была установлена в автомобилях, которые для конспирации все время меняли место.
Незаконный канал связи обнаружили и пресекли сотрудники СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.
"Организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ", - сказано в сообщении.
Часть оборудования разместили в помещении под Киевом, часть - держали в автомобилях, которые для конспирации постоянно переезжали с места на место.
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При обыске оперативники изъяли 25 тыс. сим-карт разных операторов, модемы, роутеры, бухгалтерскую документацию.
"Устанавливаются все лица, причастные к противоправным действиям. Проверяется возможно использование канала участниками незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Д/ЛНР"", - добавили в СБУ.
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Якщо у слові СБУ замінити одну літеру то отримаємо ФСБ. )))
Я просто знаю шо по умолчанию "еготамнет"тм.
так и с атеизмом - че мне "верить" шо кого-то нетути? Вы еврей? не записывай всех в верунов - ыыы, те верят в бокомрожицу, а эти шо это была короворожденная..... ахаха, насмешил