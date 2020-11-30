Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники силовых органов, в том числе СБУ, организовали незаконный канал маршрутизации телефонного трафика. Часть техники была установлена в автомобилях, которые для конспирации все время меняли место.

Незаконный канал связи обнаружили и пресекли сотрудники СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ", - сказано в сообщении.

Часть оборудования разместили в помещении под Киевом, часть - держали в автомобилях, которые для конспирации постоянно переезжали с места на место.

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При обыске оперативники изъяли 25 тыс. сим-карт разных операторов, модемы, роутеры, бухгалтерскую документацию.

"Устанавливаются все лица, причастные к противоправным действиям. Проверяется возможно использование канала участниками незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Д/ЛНР"", - добавили в СБУ.

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