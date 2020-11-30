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Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне под Житомиром продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

В рамках занятий житомирские десантники провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов НСВ, установленных на бронеавтомобилях "Казак-2", и отработали вождение в условиях сложной местности.

Кроме этого, десантники отработали прицеливание и ведение огня во время движения, а также эвакуацию условно раненого военнослужащего с "подбитого" автомобиля и оказание первой медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыши - очень надежна и современна". ВИДЕО

Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 01
Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 02
Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 03
Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 04

Также смотрите: Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 05
Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 06
Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ 07

Смотрите также: В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (5204) военные учения (3457) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Украинская бронетехника (44) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+7
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 8947Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 383
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30.11.2020 22:26
+5
Молодцы!
Тяжело в учении - легко в бою(с)......
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30.11.2020 21:05
+5
Тренуйтеся, хлопці старанно.
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30.11.2020 23:44
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Правила форума Совет форумчан
"Казак-2"???
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30.11.2020 21:03 Ответить
автозак..
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30.11.2020 21:04 Ответить
Це те саме,що г.Днепр,Південмаш-Южмаш !! Мацковська практика україно-російського перекладу !!))))))
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30.11.2020 21:21 Ответить
цензору давно нужен главред заголовков...
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30.11.2020 21:30 Ответить
Та не в Цензорі справа !!! Це практика загальноукраїнська!!! )))
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30.11.2020 21:42 Ответить
Молодцы!
Тяжело в учении - легко в бою(с)......
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30.11.2020 21:05 Ответить
Посмотри в свою задницу
Дырка есть?
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30.11.2020 21:20 Ответить
Якщо з "Утеса" влучить ,то дивитись не буде на що ,очко рознесе вщент !!)))
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30.11.2020 21:22 Ответить
Курва , за той «КаЗАК « надавав би лещей((
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30.11.2020 22:10 Ответить
срачей!!! кровавых как сиси!!!
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01.12.2020 17:48 Ответить
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 8947Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 383
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30.11.2020 22:26 Ответить
кАзак??? бАтусов, ты чей будешь?
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30.11.2020 22:32 Ответить
Ще Порошенківські Шутцпанцери ! А що ЗЕкоМАНДА надбала ?
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30.11.2020 22:38 Ответить
При Пророшенку запрацювало все,хоча не було нічого з чого робити. Навіть танки почали будувати,а не тільки бронемашини. І до речі,якщо хтось хаїть їх, то можна сміливо дати по зубам, бо Порох при такій ситуації з Турчиновим і Яценюком зробили не можливе. Тому Путін і спустив всіх своїх людожерів і диверсантів на них. Особливо це Медведчук,Єрмак,Вєнєдіктова,Портнов,Кузьмін,47 ублюдків з Опожопи та "За майбутнє без майбутнього" і інше лайно. Якщо їх до прибуття Варфоломія не вичистимо,то питання чи буде Україна в серпні 2021 року під ?
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30.11.2020 23:24 Ответить
Тренуйтеся, хлопці старанно.
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30.11.2020 23:44 Ответить
ось вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
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01.12.2020 01:07 Ответить
Отнюдь нет. Чем хвастаемся? Постреляли их модернизированного престарелогоДШК? И что? Когда пощупаешь этот шушпанцер вживую, при том что понимаешь как должно быть, то тоска печаль. А гордость украинской нации это люди. Те кто сидели в ДАПе. Те кто выходили из Иловайска, преданые и брошенные. А техника у нас, увы, похерена. Тот же Луч или Южмаш .Где их продукция, где наша гордость?
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01.12.2020 21:55 Ответить
подписуюсь под каждым Вашим словом,именно людей я и имел ввиду
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02.12.2020 00:37 Ответить
"Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов..."

І скількох москалів застрілили?
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01.12.2020 03:39 Ответить
Армія зленого батька Ангела за Дніпровським валом. Якісь тачанки і трактори, замість високоточної зброї і ракет які б досягали Кремля і їх воєних баз, атомних елекростанцій і реакторів. .
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01.12.2020 10:12 Ответить
А звезды на коробках все те-же))) И да,радует,что хоть за "Козак" не стыдно."Практика" - молодцы!
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01.12.2020 13:04 Ответить
машины для десантников великоваты. лучше бы у Китая купилиДесантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 653
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08.12.2020 10:59 Ответить
 
 