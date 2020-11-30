Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях, - командование ДШВ. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне под Житомиром продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

В рамках занятий житомирские десантники провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов НСВ, установленных на бронеавтомобилях "Казак-2", и отработали вождение в условиях сложной местности.

Кроме этого, десантники отработали прицеливание и ведение огня во время движения, а также эвакуацию условно раненого военнослужащего с "подбитого" автомобиля и оказание первой медицинской помощи.

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