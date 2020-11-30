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Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Украина договорилась о сотрудничестве с Турцией по изучению опыта реализации проекта городской больницы в Анкаре.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время посещения больницы в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина нуждается сегодня в таких современных медучреждениях, поскольку большая часть медицинской системы устарела. В процессе ее реформирования мы должны строить больницы по новым принципам", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, группа украинских специалистов приедет для изучения опыта строительства городской больницы в Анкаре, чтобы реализовать подобные проекты в рамках государственно-частного партнерства в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции ужесточают карантин - по будням в стране вводят комендантский час

Отмечается, что Анкара Шехир Хастанеси, которая открылась в 2019 году, является третьей по величине городской больницей в мире. Стоимость ее строительства составляет 890 млн евро. Финансирование предоставили восемь турецких и иностранных банков.

Больница рассчитана на обслуживание 30 тысяч пациентов ежедневно. На территории учреждения располагается крупнейшая лаборатория в Турции (7400 м2).

Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 01
Фото: kmu.gov.ua
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 02
Фото: kmu.gov.ua
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 03
Фото: kmu.gov.ua
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 04
Фото: kmu.gov.ua

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал турецким топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд о перспективах работы в Украине. ФОТОрепортаж

Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 05
Фото: kmu.gov.ua
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль 06
Фото: kmu.gov.ua

Автор: 

больница (1439) строительство (1997) Турция (3379) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+13
НЕ ПРОШЛО И 9 МЕСЯЦЕВ.


Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6677
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30.11.2020 21:45
+13
А вы член профсоюза "Слуга народа"? Нет?
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7780
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30.11.2020 21:47
+9
а можно я поеду поизучаю принципы строительства казино и ведения игорного бизнеса в лас-вегасе и монтекарло ? за государственный счет ?
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30.11.2020 21:44
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а можно я поеду поизучаю принципы строительства казино и ведения игорного бизнеса в лас-вегасе и монтекарло ? за государственный счет ?
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30.11.2020 21:44 Ответить
А вы член профсоюза "Слуга народа"? Нет?
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7780
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30.11.2020 21:47 Ответить
НЕ ПРОШЛО И 9 МЕСЯЦЕВ.


Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6677
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30.11.2020 21:45 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



По словам столичного мэра, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тыс. коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных.
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30.11.2020 22:34 Ответить
не видно асхвальта!
это не интересно!
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30.11.2020 22:46 Ответить
Не поспішайте.
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30.11.2020 21:52 Ответить
А ще через років так зо п'ять почнете читати книжку "Як управляти країною (для чайників)"?
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30.11.2020 21:53 Ответить
похоже родовое гнездо дениска решил расширять...
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30.11.2020 21:54 Ответить
поки вони залишковим баблом по турціях будут ізучать, у нас лікарі закінчаться

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
Пол года назад в ленте было много твитов типа "а у вас есть знакомые или родственники, у кого подтвердили Ковид?".
Сейчас в ленте каждый пятый твит про субъективное переживание болезни.
Жесть.((
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30.11.2020 21:54 Ответить
А почему именно в Трупцию? То что они беспилотники с чужими технологиями делают хорошие, это не значит что у них здравоохранение передовое. Чи там погода хорошая?
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30.11.2020 21:55 Ответить
Был в Истанбуле в одном из районов в азиатской части,берег Мраморного моря, на весь район 2 аптеки,одна больница, есть рекламы частных врачей на домах,много спортивных клубов,в машинах выхлопных газов почти не слышно,воздух чистый.
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30.11.2020 22:16 Ответить
Очень сильно удивитесь, но медицина у них действительно на высоте. Вот только нам сейчас их опыт - что при Ковиде горчичник на афедроне.
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30.11.2020 22:42 Ответить
///
Кабинет Министров купил 320 наручных часов в подарочных футлярах за 482,4 тысяч гр. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro,
Тендер был обнародован 9 ноября, аукцион проведен 25 ноября.Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Киевский часовой завод".Согласно тендерной документации, Кабмин купил 210 мужских наручных часов и 110 женских часов в подарочных футлярах с изображением малого Государственного Герба и надписью в 2 строки желтого цвета "От премьер-министра Украины".
Каждые наручные часы обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета Министров в 1,5 тысячи гривен. Срок поставки товаров: 23 декабря.
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30.11.2020 21:56 Ответить
А чьо ! Можуть собі дозволити.
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8555
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30.11.2020 22:28 Ответить
Шмыгаль(ударение на ,,ы,,) это должность или фамилия ?
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30.11.2020 21:57 Ответить
Це діагноз
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30.11.2020 22:02 Ответить
Для початку треба зупинити знищення існуючих лікарень, розпочате Улянкою Смерть та продовжене нині.
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30.11.2020 21:57 Ответить
лікарні це місцева влада----це по-перше.І по-друге------другого етапа реформи Супрун не зробила,бо по відмащці медмафії та рабіновича ви її з'їли.
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01.12.2020 08:03 Ответить
Нє... Тут треба вивчати такий досвід: як не красти на обладнанні і ліках, не брати хабарі, виховувати дійсних фахівців та відповідати персонально за кожного рукожопого неука.
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30.11.2020 21:58 Ответить
Під кожним словом підпишумя і добавлю - навчитися цим спеціалістам платити. Бо за 5-6 тис грн в місяць виховувати спеціалістів будете для Польші, Чехії, Германії і т.д. А неуки або вам залишаться, або поїдуть закордон на інші роботи.
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30.11.2020 23:27 Ответить
дебилов понабирали по объявлению в управление государством
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30.11.2020 22:00 Ответить
Фонд на Ковид в Украине пуст, весь ушёл на дороги. Год уже почти идёт в Украине война с людьми или Короновирусом (непонятно), и они через год проекты больниц смотрят !!!
Это опять шутка от "Квартала-95"!!!
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30.11.2020 22:01 Ответить
Виход-есть !
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7063
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30.11.2020 22:32 Ответить
в турции комендантский час еще вводят в дополнение к больницам...
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30.11.2020 22:02 Ответить
В Турции штраф за отсутствие маски 1 000 ЕВРО !!! Уже месяца 3.
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30.11.2020 22:05 Ответить
тю...слабаки.у нас еще в апреле был 17 000 грн...и шо?
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30.11.2020 22:08 Ответить
Гига, Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4377
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30.11.2020 22:13 Ответить
Во Франции тоже комендантский час снова ввели. Ворчат конечно, но что поделать. На первой волне поняли, что меры вынужденные, но действенные. Просто в отличие от нас у них бизнесу подохнуть не дают. В гостиницах к примеру, владельцам государство выплачивает сумму равную 20 процентам выручки от полной заполняемости.
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30.11.2020 22:48 Ответить
А кто в НГ поедет на Мальдивы и Сейшелы - тот изучать иностранный опыт проведения праздников!
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30.11.2020 22:03 Ответить
В Турцiї i "останивки" гарнi
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30.11.2020 22:03 Ответить
еге, "дурак" називаються
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30.11.2020 22:10 Ответить
Нариду Украины всё в радость и в пользу.
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30.11.2020 22:18 Ответить
Кстати в Турцию поедут за счет ковидного фонда, не иначе.
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30.11.2020 22:05 Ответить
хоч тут про шмигаля-але який директор,такай школа...

Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 438
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30.11.2020 22:07 Ответить
Опыт хорошо, но где взять деньги, с дырами в бюджете, может олигархи будут строить?
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30.11.2020 22:07 Ответить
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena


https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena Аlenьkiй https://twitter.com/Kamzolova_Alena @Kamzolova_Alena https://twitter.com/Kamzolova_Alena/status/1330577432533999621 22 ****.

З/п топ менеджеров достигают миллионов в грн, з/п медсестры палаты интенсивной терапии 3700.
Ах... сори, ей доплачивает государство по 2000 тыщ ежемесячно с сентября по декабрь. ******** деньги
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30.11.2020 22:08 Ответить
Дураков учить - только портить.
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30.11.2020 22:10 Ответить
А чому саме в Туреччині?
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30.11.2020 22:26 Ответить
Там теплое море и много курортов где все включено.
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01.12.2020 11:47 Ответить
німецька медицина продвинутіша,може у них повчитися?зеля турок?шо його на турок тяне?
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30.11.2020 22:27 Ответить
Опыт прост-нефиг деньги налогоплательщиков воровать и "асфальтом" прикрывать своё воровство!
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30.11.2020 22:31 Ответить
А что там изучать ? Красть просто не надо при строительстве, вот и весь секрет!
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30.11.2020 22:44 Ответить
👏👏👏👍
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01.12.2020 06:10 Ответить
В Турции сейчас очень сильная медицина Наверно научились у немцев

К тому же дешевле чем у немцев
Из Украины знающие люди едут туда лечиться . Мне врачи рассказывали
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30.11.2020 22:51 Ответить
Не воровать попробуйте (
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30.11.2020 22:54 Ответить
А СМЫСЛ ЕСЛИ ТАКИХ ДЕНЕГ КАК В ТУРЦИИ НЕ БУДЕТ ИЗ ЗА КОРРУПЦИИ !!!
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30.11.2020 22:58 Ответить
ПУСТЬ СНАЧАЛА ЛУЧШЕ ИЗУЧАТ ДРЕВНИЙ ОПЫТ ТУРКОВ ПО БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ !!!
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30.11.2020 23:00 Ответить
украинских специалистов хоть учи, хоть не учи - у них в голове только одно - как завысить смету и украсть...
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30.11.2020 23:10 Ответить
Вот Вам и турки ! И байракторы , и больницы , и тепличные огурцы !
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01.12.2020 07:53 Ответить
Это новый проект по распилу бабла.
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01.12.2020 08:33 Ответить
Шмыгаль, ты скажи, почему туркам, а конкретно компании Лимак, такие палки в колеса при строительстве метро в Днепре ставили?
Не верю я, что это маршруточная мафия, это наверняка соседи заинтересованы.
Это какие же деньги соседи вложили, чтобы в Днепре метро не было, потому как в Украине все должно быть плохо.
Я, собственно, к тому, что соседи туркам больницы не дадут строить в Украине, вот к чему я.
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01.12.2020 08:36 Ответить
А опыт строительства больниц в Грузии не подходит?Засекайте время "изучения",сколько лет им понадобится.
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01.12.2020 10:45 Ответить
Члены украинской делегации будут изучать турецкий опыт на курортах Анталии и Аланьи?
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01.12.2020 11:44 Ответить
 
 