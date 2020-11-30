Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж
Украина договорилась о сотрудничестве с Турцией по изучению опыта реализации проекта городской больницы в Анкаре.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время посещения больницы в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Украина нуждается сегодня в таких современных медучреждениях, поскольку большая часть медицинской системы устарела. В процессе ее реформирования мы должны строить больницы по новым принципам", - подчеркнул премьер-министр.
По словам Шмыгаля, группа украинских специалистов приедет для изучения опыта строительства городской больницы в Анкаре, чтобы реализовать подобные проекты в рамках государственно-частного партнерства в Украине.
Отмечается, что Анкара Шехир Хастанеси, которая открылась в 2019 году, является третьей по величине городской больницей в мире. Стоимость ее строительства составляет 890 млн евро. Финансирование предоставили восемь турецких и иностранных банков.
Больница рассчитана на обслуживание 30 тысяч пациентов ежедневно. На территории учреждения располагается крупнейшая лаборатория в Турции (7400 м2).
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По словам столичного мэра, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тыс. коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных.
это не интересно!
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
Пол года назад в ленте было много твитов типа "а у вас есть знакомые или родственники, у кого подтвердили Ковид?".
Сейчас в ленте каждый пятый твит про субъективное переживание болезни.
Жесть.((
Кабинет Министров купил 320 наручных часов в подарочных футлярах за 482,4 тысяч гр. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro,
Тендер был обнародован 9 ноября, аукцион проведен 25 ноября.Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Киевский часовой завод".Согласно тендерной документации, Кабмин купил 210 мужских наручных часов и 110 женских часов в подарочных футлярах с изображением малого Государственного Герба и надписью в 2 строки желтого цвета "От премьер-министра Украины".
Каждые наручные часы обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета Министров в 1,5 тысячи гривен. Срок поставки товаров: 23 декабря.
Это опять шутка от "Квартала-95"!!!
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https://twitter.com/Kamzolova_Alena Аlenьkiй https://twitter.com/Kamzolova_Alena @Kamzolova_Alena https://twitter.com/Kamzolova_Alena/status/1330577432533999621 22 ****.
З/п топ менеджеров достигают миллионов в грн, з/п медсестры палаты интенсивной терапии 3700.
Ах... сори, ей доплачивает государство по 2000 тыщ ежемесячно с сентября по декабрь. ******** деньги
К тому же дешевле чем у немцев
Из Украины знающие люди едут туда лечиться . Мне врачи рассказывали
Не верю я, что это маршруточная мафия, это наверняка соседи заинтересованы.
Это какие же деньги соседи вложили, чтобы в Днепре метро не было, потому как в Украине все должно быть плохо.
Я, собственно, к тому, что соседи туркам больницы не дадут строить в Украине, вот к чему я.