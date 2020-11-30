НБУ вводит в обращение памятные монеты "Місто Слов’янськ" и "Самійло Величко". ФОТО
Национальный банк Украины с 1 декабря 2020 года вводит в обращение памятные монеты "Місто Слов’янськ" и "Самійло Величко".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, памятная монета "Місто Слов’янськ" посвящена городу, расположенному на р. Казенный Торец, у Торских соляных озер. Современный город Славянск - один из символов украинской борьбы за возвращение временно оккупированных территорий, утраченных в результате российской агрессии 2014 года. Монета выйдет тиражом 35 тысяч единиц.
Серебряная монета "Самійло Величко" номиналом 10 грн вводится тиражом 3000 единиц, сообщают в регуляторе. Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII - начала XVIII в. Работая над летописью, Самуил Величко (ок. 1670 - после 1728) творчески и критически использовал много национальных и иностранных исторических источников, дал объяснение событиям и фактам казацкой истории.
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И ещё насчёт шнельки - суды какого города её оправдали и засудили дать ей *возмещение*> 3 000$??? И какие законы разрешили ей баллотироваться? При ком её выпустили?