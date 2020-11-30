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НБУ вводит в обращение памятные монеты "Місто Слов’янськ" и "Самійло Величко". ФОТО

Национальный банк Украины с 1 декабря 2020 года вводит в обращение памятные монеты "Місто Слов’янськ" и "Самійло Величко".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, памятная монета "Місто Слов’янськ" посвящена городу, расположенному на р. Казенный Торец, у Торских соляных озер. Современный город Славянск - один из символов украинской борьбы за возвращение временно оккупированных территорий, утраченных в результате российской агрессии 2014 года. Монета выйдет тиражом 35 тысяч единиц.

НБУ вводит в обращение памятные монеты Місто Слов’янськ и Самійло Величко 01

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Серебряная монета "Самійло Величко" номиналом 10 грн вводится тиражом 3000 единиц, сообщают в регуляторе. Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII - начала XVIII в. Работая над летописью, Самуил Величко (ок. 1670 - после 1728) творчески и критически использовал много национальных и иностранных исторических источников, дал объяснение событиям и фактам казацкой истории.

НБУ вводит в обращение памятные монеты Місто Слов’янськ и Самійло Величко 02

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Автор: 

история (2017) монеты (145) НБУ (4835) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+2
ну хоть дыркина пока не чеканят...
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30.11.2020 22:18
+2
Нормальная такая монета для ватников Слов'янська.
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30.11.2020 22:26
+1
І хто дав таке розпорядження? Скільки списали державних коштів на розробку і виробництво цієї муйні?
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30.11.2020 22:05
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30.11.2020 22:05 Ответить
І хто дав таке розпорядження? Скільки списали державних коштів на розробку і виробництво цієї муйні?
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30.11.2020 22:05 Ответить
какой куйнёй зебики занимаются, дебилы
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30.11.2020 22:17 Ответить
ну хоть дыркина пока не чеканят...
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30.11.2020 22:18 Ответить
Нормальная такая монета для ватников Слов'янська.
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30.11.2020 22:26 Ответить
А ничего, что при тыркинсе 90% населения оттуда эвакуировалось и называло их не иначе, как бандитами! По нэльке ты всех не равняй! Но мне понравилось, когда город освободили, со всей Украины аграрии привозили туда всякой еды и бесплатно раздавали народу продукты.
И ещё насчёт шнельки - суды какого города её оправдали и засудили дать ей *возмещение*> 3 000$??? И какие законы разрешили ей баллотироваться? При ком её выпустили?
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30.11.2020 22:38 Ответить
її ще не виправдали, справа ще розглядається, а тому могла балотуватись, хоча вже давно мала сидіти.
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01.12.2020 08:05 Ответить
Из серебра это дело и сока этот червонец будет стоить? Пора бы уж и золотые чирики шлемпать
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30.11.2020 22:29 Ответить
это того славянска который ватным террористам подмахивал? тогда новым санжарам тоже надо посвятить монету в честь борьбы с ковидом
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30.11.2020 22:57 Ответить
Задолбали эти "юбилейные монеты". Их автоматы не принимают. Зато чертовы деньги тратят на их разработку и выпуск. Эту практику пора отменить - до "лучших дней".
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01.12.2020 07:39 Ответить
Оленька, вы эти юбилейные монеты никогда не увидите. Какие автоматы?!! Если не понимаете, зачем монетный двор чеканит такие монеты, то не надо писать всякую фигню.
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01.12.2020 09:25 Ответить
 
 