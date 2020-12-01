Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТОрепортаж

Киевская полиция усиленно следит за правопорядком в правительственном квартале. Главная задача правоохранителей не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить публичную безопасность и порядок во время проведения запланированных мирных акций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.

Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сказано в сообщении.

Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и карантин, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

"В связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и на улице Грушевского. Поэтому, призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт полиции