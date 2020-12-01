Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТОрепортаж
Киевская полиция усиленно следит за правопорядком в правительственном квартале. Главная задача правоохранителей не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить публичную безопасность и порядок во время проведения запланированных мирных акций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.
Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сказано в сообщении.
Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и карантин, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
"В связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и на улице Грушевского. Поэтому, призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.
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типа - "вышли погулять"...
Уже дрыснул со столицы?
Тобто "1 грудня 2020 ми будемо збиратись на Банковій". Виконавча влада повинна забезпечити наявність швидких та охорону порядку. Заборонити не мають ніякого права.
хуже не будет говорили они
кстати когда уже начнутся протесты за повышение тарифов в платёжке и вообще за вторую платёжку по доставке газа и воздуха
А что не запрещено ...