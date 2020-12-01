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Новости Фото Будни полиции
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Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТОрепортаж

Киевская полиция усиленно следит за правопорядком в правительственном квартале. Главная задача правоохранителей не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить публичную безопасность и порядок во время проведения запланированных мирных акций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.

Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сказано в сообщении.

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 01

Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и карантин, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

"В связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и на улице Грушевского. Поэтому, призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 02
Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 03
Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 04
Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 05
Фото: сайт полиции

акция (2425) дороги (2512) Киев (25516) Нацполиция (16458) транспорт (1757)


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Топ комментарии
+10
шо, памперс то у Бубочки протекает?
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01.12.2020 09:39
+8
Боятся, суки... Собственного народа. Люди выйдут на свежий воздух подышать, чтобы вирус не распространялся, а они уже обосрались.
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01.12.2020 09:47
+8
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? .... Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. ...И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!(с)
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01.12.2020 09:52
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шо, памперс то у Бубочки протекает?
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01.12.2020 09:39 Ответить
Гражданских отсекать будет.
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01.12.2020 09:51 Ответить
вот для этого и введут лох-даун...
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01.12.2020 10:19 Ответить
показательно, что ВСЕ сми, включая цензор - НЕ пишут против чего акции, кто на них, что требуют...
типа - "вышли погулять"...
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01.12.2020 11:30 Ответить
1 декабря - символическая дата.
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01.12.2020 09:39 Ответить
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? .... Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. ...И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!(с)
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01.12.2020 09:52 Ответить
Есть ещё Белая гвардия того же автора...
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01.12.2020 09:59 Ответить
КЛАССКА --бессмертна !!!!
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01.12.2020 10:08 Ответить
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 609
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01.12.2020 09:56 Ответить
А какие требования?
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01.12.2020 09:41 Ответить
Зелебобиков на кичу
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01.12.2020 09:48 Ответить
поблагодарить, может, хотят?..
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01.12.2020 10:47 Ответить
Еххх, не встигли залокдаунити. Вас жеж Авакаян попереджав: негайно.
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01.12.2020 09:44 Ответить
Боятся, суки... Собственного народа. Люди выйдут на свежий воздух подышать, чтобы вирус не распространялся, а они уже обосрались.
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01.12.2020 09:47 Ответить
А шо там излеченный криворожский лох-даун?
Уже дрыснул со столицы?
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01.12.2020 09:49 Ответить
"В соответствии с ранее поданными заявками..." А с каких это пор у нас, в свободной стране, подают заявки на проведение народных собраний? Совсем власть оборзела!
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01.12.2020 09:50 Ответить
Ты наверное до сих пор не знаешь, что дорогу нужно переходить на пешеходном переходе и на зелёный свет.
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01.12.2020 09:59 Ответить
Ну что тебе, мудила, ответить? Воздержусь.
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01.12.2020 12:22 Ответить
Цією заявкою організатори лише ставлять до відома виконавчу владу про проведення масових заходів.
Тобто "1 грудня 2020 ми будемо збиратись на Банковій". Виконавча влада повинна забезпечити наявність швидких та охорону порядку. Заборонити не мають ніякого права.
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01.12.2020 10:02 Ответить
что ни день то какие то протесты
хуже не будет говорили они

кстати когда уже начнутся протесты за повышение тарифов в платёжке и вообще за вторую платёжку по доставке газа и воздуха
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01.12.2020 09:53 Ответить
страной управлять не видосики снимать и не членом по клавишам стучать. И Трускавец тут не поможет. Из всех талантов у Зеленского- президента только один, непревзойденный лжец.
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01.12.2020 09:56 Ответить
Зараз поліція "усілєно наблюдаєт і проводіт прєвєнтівную работу",але тільки появиться конкретна загроза її власній безпеці як вони повтікають як щури і позабиваються в нори...Так вже було у Львові за часи Майдану,жодного мусора не можна було знайти...В Галицькому райвідділку їх з десяток не встигли втікнути,так їх пропустили через стрій де кожний давав або копняка,або запотиличника...Сипонули в різні сторони,в основному вверх на Цитадель...
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01.12.2020 10:02 Ответить
У нас, коли ховали Олександра Царька, то тодішня міліція злякано з-за райвідділку виглядала. А оперативники проводжали процесію клаксонами...
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01.12.2020 10:05 Ответить
Это случайно не те 73 процента избирателей бубачки,наконец пришли поддержать своего прэЗедента в его достижениях по повышению уровня жизни,беспощадном искоренении коррупции,корректной и адекватной работе силовых органов,достижений и побед на фронте, эффективной и своевременной борьбе с эпидемией,радости от пополнения закромов страны на фоне экономических достижений их любимой власти, беспрецендентного развития малого бизнеса?
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01.12.2020 10:03 Ответить
Саме вони. Намазують "сватів" на хліб та запивають "95 кварталом".
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01.12.2020 10:06 Ответить
Я очень рад,что большая часть избирателей не ошиблась со своим выбором. Что хоть кого то не обманули,не обокрали и не заперли по домам без денег и перспектив. Не ссут каждый день в глаза. Не откинули материально в 90 годы с лозунгом ,,выживай как сможешь,,. Не обосрались в каждом деле к чему прикоснулись и за что отвечают. Не гробят армию и не усиливают продажных ментов,внадежде,что эти бепринципные ублюдки защитят их от обворованного населения. Рад,очень рад,что в Украине такие умные,прозорливые и заботящиеся о будущем своих детей и Государства Граждане.
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01.12.2020 10:20 Ответить
Если что-САРКАЗМ.А то я совсем не уверен в умственных способностях избирателей зеленского.
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01.12.2020 10:50 Ответить
вот почему не закрывают международное авиасообщение... поэтому просьба к протестующим - перед началом мероприятий возьмите под контроль все пункты въезда-выезда дабы ни одна падлюка не успела выскочить и избежать справедливого народного правосудия...
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01.12.2020 10:11 Ответить
К стати, жечь шины и строить баррикады законом не запрещено!
А что не запрещено ...
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01.12.2020 10:12 Ответить
КСТАТИ пишется слитно, барикадник
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01.12.2020 10:21 Ответить
Grammar nazi лютує)))
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01.12.2020 10:26 Ответить
Главное, по шинам и баррикадам никаких разногласий!
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01.12.2020 11:29 Ответить
Зажечь пламя мировой рээволюции!!!
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01.12.2020 11:58 Ответить
За півтора року правління "я не лох" найбільше масових протестів. Ні при одному президенту такого не було, а це відволікає поліцію від боротьби і розслідування інших злочинів.
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01.12.2020 11:25 Ответить
А чому не виходять ті смєтуни, що казали: єслі шо, ми єго смєтьом? «Єслі шо» вже давно настало.
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01.12.2020 12:07 Ответить
А проти кого це протестуємо?Лишбинепороха?І хто це зробив разом?
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01.12.2020 12:30 Ответить
 
 