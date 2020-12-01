Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной. ФОТОрепортаж
В рамках рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров Украины. В то же время мы имеем большой потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота. Речь идет не только о сырье, но и о продуктах переработки и готовой продукции", - отметил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.
"Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до 10 млрд долларов в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеохватывающего Соглашения для максимального использования его потенциала", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль в разговоре с Эрдоганом отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства.
"Турция имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Нам этот опыт очень интересен. Поэтому ожидаем, что третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время", - отметил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.
Во время встречи премьер-министр Украины и президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, стороны согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики.
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