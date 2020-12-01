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Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной. ФОТОрепортаж

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров Украины. В то же время мы имеем большой потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота. Речь идет не только о сырье, но и о продуктах переработки и готовой продукции", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

"Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до 10 млрд долларов в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеохватывающего Соглашения для максимального использования его потенциала", - подчеркнул глава правительства.

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Шмыгаль в разговоре с Эрдоганом отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства.

"Турция имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Нам этот опыт очень интересен. Поэтому ожидаем, что третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время", - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Во время встречи премьер-министр Украины и президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, стороны согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики.

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Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной 01
Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной 02
Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной 03

Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) ЗСТ (539) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+4
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов" не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.timeze2019.blogspot.com
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01.12.2020 10:27
+2
За все надо платить. Кидать лохов внутри Украины это одно, а кидать партнеров на международном уровне это совсем другое. Хотя лично для зеленского "никакой разницы"
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01.12.2020 10:32
+1
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 5781

с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность - 1 769,00 грн;
- на одного человека в расчете на месяц - 2 189,00 грн;
- для трудоспособных лиц - 2 270 грн;
- для детей до 6 лет - 1 921 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 грн.
Также вырастет на 57 гривен минимальная пенсия и с 1 декабря она составит 1 769 гривен......
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01.12.2020 10:32
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Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов" не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.timeze2019.blogspot.com
показать весь комментарий
01.12.2020 10:27 Ответить
За все надо платить. Кидать лохов внутри Украины это одно, а кидать партнеров на международном уровне это совсем другое. Хотя лично для зеленского "никакой разницы"
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01.12.2020 10:32 Ответить
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 5781

с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность - 1 769,00 грн;
- на одного человека в расчете на месяц - 2 189,00 грн;
- для трудоспособных лиц - 2 270 грн;
- для детей до 6 лет - 1 921 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 грн.
Также вырастет на 57 гривен минимальная пенсия и с 1 декабря она составит 1 769 гривен......
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01.12.2020 10:32 Ответить
Все логично и все продумано . И на х... сесть и рыбку съесть
"в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января."
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01.12.2020 10:37 Ответить
поэтому - гарантия шо "(блин, как по-нашему "локдаун" то?)" этого не будет до 22-го десембера.
Это Шефир Зелю в бараний рог скрутит, если она заикнется, стращая всех шо вот-вот наложит на себя локаут))(ну, не тот что всегда, а Указ )
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01.12.2020 10:38 Ответить
- Идешь прямо к нему на прием и уже в передней, после первых же приветствий, отнимаешь деньги. (с)
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01.12.2020 11:04 Ответить
это уже "бизнес на крови"???? Ау!!!! Зебуины! Отзовитесь!!!
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01.12.2020 11:05 Ответить
Байрактары даавай, даавай Байрактары!!111
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 4403
АН, нет, Шморкалю пофиг оружие, если оно не будет стрелять.....
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01.12.2020 10:35 Ответить
на тих ЗВТ наживаються олігархи, а держава отримує дулю з маком
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01.12.2020 10:43 Ответить
Молодці зелені хлопці. Слава Україні.
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01.12.2020 19:18 Ответить
 
 