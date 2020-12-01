Военнослужащий избил и поджег сослуживца в зоне ООС на Донетчине, - ГБР. ФОТО

Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя, совершенного 26 ноября 2020 на территории проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время досудебного расследования проведен неотложный обыск, осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в результате которых установлено лицо, вероятно совершившее уголовное преступление.

"По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопилы, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен. Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги", - говорится в сообщении.

27 ноября 2020 военнослужащему сообщено о подозрении в:



- нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющих характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины);

- нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте: ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку



