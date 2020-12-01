РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9128 посетителей онлайн
Новости Фото
13 308 10

Военнослужащий избил и поджег сослуживца в зоне ООС на Донетчине, - ГБР. ФОТО

Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя, совершенного 26 ноября 2020 на территории проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время досудебного расследования проведен неотложный обыск, осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в результате которых установлено лицо, вероятно совершившее уголовное преступление.

"По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопилы, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен. Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги", - говорится в сообщении.

27 ноября 2020 военнослужащему сообщено о подозрении в:

- нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющих характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины);
- нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте: ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку

Военнослужащий избил и поджег сослуживца в зоне ООС на Донетчине, - ГБР 01
Военнослужащий избил и поджег сослуживца в зоне ООС на Донетчине, - ГБР 02

Автор: 

избиение (9797) ограбление (1369) поджог (1071) Донецкая область (9636) военнослужащие (6133) операция Объединенных сил (6766) ГБР (2985)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
понабирали тогда урок и алкашей...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:09
+3
много водяры не бывает - да...
показать весь комментарий
01.12.2020 11:18
+2
Зато военкомы план выполняют
показать весь комментарий
01.12.2020 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Командир, снимай мундир, робу одевай-ка?
На месте командира вроде бы надо.... командирить?
показать весь комментарий
01.12.2020 11:00 Ответить
И опять мать не дождется сына...
показать весь комментарий
01.12.2020 11:05 Ответить
много водяры не бывает - да...
показать весь комментарий
01.12.2020 11:18 Ответить
атошник - мудошник
ума нэма - считай калека
показать весь комментарий
01.12.2020 11:36 Ответить
понабирали тогда урок и алкашей...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:09 Ответить
Зато военкомы план выполняют
показать весь комментарий
01.12.2020 13:45 Ответить
Подобная новость была на прошлой неделе. Это то самое или уже новенькое?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:10 Ответить
Просто заробитчан набрали, а мотивированные бойцы уходят из армии- смысл гнить в окопах с запретом ответки?
показать весь комментарий
01.12.2020 17:44 Ответить
 
 