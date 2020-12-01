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Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист. ФОТО

Сегодня ночью на таможенном посту в Краковце СБУ и ГБР задержали инспектора, который "обилечивал" водителей машин на иностранной регистрации.

Об этом пишет журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью СБУ и ДБР на Краковце задержали на взятке инспектора Владимира Дацко который собирал с водителей автомобилей на иностранной регистрации по 1000 грн за беспроблемный проезд поста. За одну смену таких авто проходит около 60 и касса по этой "схемочке" 60 тыс. грн за 12 часов", - отметил Плинский.

Он добавляет, что схема санкционирована Владимиром Юськивым, которого месяц назад новый начальник Галицкой таможни Ярослав Скоромный перевел из резерва ГФС на таможню и поставил "работать" на Краковец.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на своем посту задержанный проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.

Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн дани с евробляхеров, а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист 01
Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн дани с евробляхеров, а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист 02

Смотрите также: Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник. ФОТО

Также Плинский сообщил о недопоступлениях в бюджет за ноябрь от Галицкой таможни: "на утро вчера чистый минус составлял 370 млн грн".

По его словам, чтобы уменьшить недобор, "кассу за понедельник, которая должна идти в зачет первого дня декабря, вечером они зачислили в ноябрь, украв у декабря 140 миллионов гривен и уменьшив недоборы до 230 млн грн".

Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн дани с евробляхеров, а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист 03

взятка (6158) таможня (1958)


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Топ комментарии
+10
Старий, проте - Актуальний.
Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
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01.12.2020 12:43
+9
Да переделайте уже закон про евробляхи
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
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01.12.2020 12:29
+8
АбинеПетя...
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01.12.2020 12:26
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АбинеПетя...
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01.12.2020 12:26 Ответить
Ксеню , це вже старий мем , давай шось нове
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01.12.2020 12:38 Ответить
Старий, проте - Актуальний.
Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
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01.12.2020 12:43 Ответить
- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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01.12.2020 12:45 Ответить
А до чого тут Свинарчуки ?
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01.12.2020 13:00 Ответить
Та Свинарчуків вже давно немає.
Вас зеленський лохотронить і обкрадає.
Кидайте ті старі меми вже. І вертайте до реальності.
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01.12.2020 13:09 Ответить
Слава зеленой шобле, Бене и 200 млрд. дыре в бюджете.
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01.12.2020 13:42 Ответить
Ксюша, это будет долго. Я не знаю сколько тебе лет, но можешь и не дожить. У Президента только первая каденция. А Владимир Александрович человек не старый, может и по второму разу после перерыва....
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01.12.2020 12:54 Ответить
За це не хвилюйся, хам..
Зелі більше рочків.
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01.12.2020 13:01 Ответить
Інспектор 20 років пропрацював.
Він ще за Кучми прийшов. І при Петі працював.
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01.12.2020 13:56 Ответить
мем "советы херового предсказателя"
Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн "данини" з "євробляхерів", а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 9683
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01.12.2020 12:45 Ответить
От молодець , послухався Куприка та й зробив скрiн , бережи він ще знадобиться
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01.12.2020 12:52 Ответить
АбинеПетя...

Точно: "Ярослав Скоромний родом із Вінниці. З 2012 до 2017 року працював у органах прокуратури Вінницької області, а потім - у органах доходів і зборів на митниці.Наприкінці 2017 року став заступником начальника Львівської митниці ДФС - начальника управління протидії митним правопорушенням.
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01.12.2020 19:16 Ответить
Да переделайте уже закон про евробляхи
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
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01.12.2020 12:29 Ответить
а у вас русни одна извилина, неужели тяжело проследить причинно - следственные связи? нет вы примитивы прямого действия - шо и так давно известно))))
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01.12.2020 12:38 Ответить
до чого тут якась логіка? та ще "українська". Може там в вас таможня не бере хабарів? Москалику б тільки посрать на щось "українське"
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01.12.2020 12:39 Ответить
У них не бере. В кіно...
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01.12.2020 12:54 Ответить
кто тебя из псарни сюда выпустил?
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01.12.2020 12:52 Ответить
А чё, его зеля ещё не посадил?!))
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01.12.2020 12:37 Ответить
Краще по ліцензії випускати на ЗАЗі якесь недороге європейське авто. А євробляхмотлох хай отруює міста Європи.
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01.12.2020 12:39 Ответить
Сначала посадить Васадзе . Это пункт N 1 за ВСЕ .
2. Изучить опыт Словакии
3. Договориться с Евросоюзом и ПО ОПЫТУ Словакии организовать производство нормальных авто
4, опустить проценты кредитов за авто до 3 % годовых ( с помощью ЕС)

КАЦ, ты прав , руки у украинцев умелые, только мозги у власти слабые И ОЛИГАРХИ ВАМПИРЯТ УКРАИНУ СИЛЬНО
Словаки на автозаводы берут украинцев с удовольствием - бо украинцы есть техническая нация , как и словаки
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01.12.2020 12:54 Ответить
София, автомобили собранные в Словакии идут на рынок ЕС без растамаживания. Если бы Словакия не была в ЕС, то никто бы в ней не строил заводы.
Запускать завод в Украине невыгодно - при ввозе в ЕС надо будет платить растаможку.
Продавать все авто в Украине - нет, украинский рынок слишком мал чтобы оправдать работу завода.
Вот как-то так получается.
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01.12.2020 14:52 Ответить
Потому я пишу - договорится с ЕС . Ведь в ЕС можно завозить авто без колёс 😀😀😀, как запчасти . Как делают украинские автобарыги , завозя авто из ЕС в Украину
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01.12.2020 14:59 Ответить
Мы движемся в ЕС ИЛИ НЕТ ? Если да, то давайте начнём с заводов авто строения
Словакия собирает машины и передаёт их материнским концернам ПО себестоимости.
вся прибыль НЕ В СЛОВАКИИ .
но в Словакии есть рабочие места, построена инфраструктура вокруг заводов и т д . И ЕС оплачивает Словакии строительство автобанов
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01.12.2020 15:03 Ответить
А шо в Украине делается ? Сплошные аферы с завезёнными авто .

https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/ https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
Вот ознакомьтесь
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01.12.2020 15:05 Ответить
а чому побудували там завод ? бо роб сила дешева і ринок збуту один, так як одна податкова зона. От вступимо до ЄС то і у нас можливо будуть заводи Вагів на пожному кроці.
а поки працюють декілька заводів по проводці і салонам.
п.с. тут навіть прикручувати колеса не вигідно, бо нових авто практично не купляють....
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01.12.2020 15:27 Ответить
Так пусть снимут УДАВКУ украинцам с закона про евробляхи , который протянул Васадзе и южанина . А теперь Васадзе собирает кацапские авто и приносит агрессору прибыль ?

То есть европейцев ПОБОКУ ЖТИМ ЗАКОНОМ, а кацапов в Украину пустили ?
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01.12.2020 16:10 Ответить
У нас в Словакии 5(!!!!) крупнейших автозаводов мировых брендов
Всем корпуса - новье. 160 авто в год на одного словака выпускают
Просто СЛОВАКИ ТЕХНАРИ , и украинцы- технари. Надо уже сейчас работать с ЕС над этими вопросами . И снять растаможку с евроблях. В сёлах людям ездить не на чем .
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01.12.2020 16:13 Ответить
Їж-те
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01.12.2020 17:02 Ответить
Маланцы проклятущие! Везде "доярами" пристраиваются.
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01.12.2020 12:29 Ответить
только это наверняка самый что ни есть расовый украинец. Во всяком случае, так представляется.
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01.12.2020 12:36 Ответить
це просто справжній український жлоб, йому пох всі нації і раси
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01.12.2020 12:43 Ответить
там прям там
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01.12.2020 14:23 Ответить
Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 1035
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01.12.2020 12:31 Ответить
Ну пана Шута и зеКоМанду нужно кормить..
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01.12.2020 12:32 Ответить
У меня вопрос. К каждого евробляхера по штуке, в бюджет - минус 370 лямов. Сколько оседает в кармане самого потужного министра? е
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01.12.2020 12:33 Ответить
Только я вижу сходство фото с фейсом гидранта?
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01.12.2020 12:36 Ответить
Вовка одягнув шапку і думав шо не впізнають.
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01.12.2020 12:43 Ответить
Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист - Цензор.НЕТ 1575
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01.12.2020 12:36 Ответить
так и живем. И этот же хабарник будет требовать себе государственную пенсию. Все больше убеждаюсь в неспособности украинцев создать государство. Может нас всей страной в состав Польши попроситься? Там вон пенсионный возраст понизили. Может хоть поляки пересажают этих тварей.
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01.12.2020 12:38 Ответить
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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01.12.2020 12:40 Ответить
А что зеленский думал -- это как-то иначе буде проходить? Да всё мимо кассы, т.е. казны, -- себе/шефу в карман.
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01.12.2020 12:41 Ответить
У нас вчора бехі-євроблясі з крутою низькопрофільною літньою гумою всю бочину об стовпа зніс собі.
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01.12.2020 12:41 Ответить
Сначала бляхеры как тупые бараны налево-направо взятки раздают и плодят коррупцию, а потом жалуются на цены. Так вам уродам и нужно!
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01.12.2020 12:42 Ответить
Оце так новина! Ніколи не було і ось знову!
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01.12.2020 12:47 Ответить
хосподи, якогось мента взяли на мікрохабарі, а такий підняли галас, ця новина не коштує місця, що займає на сайті, тільки як довід, щоб вчергове посрать на владу
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01.12.2020 12:49 Ответить
Та влада вже пристосувалася до гівна на голові...
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01.12.2020 13:02 Ответить
А что же молчит наш гарант зеленский!! Или он тоже в доле??
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01.12.2020 12:54 Ответить
не царське то - він харчуеться по -дорослому...- оборонка, тепер дорожньо- ковідний... - там сьогодні куш...
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01.12.2020 13:18 Ответить
взятки у верхзраді кабміні мільярдні і нічого , за вирубку лісу карпат і України і дозвіл на експорт мільярди доларів к кармани і нічого - а за бляхи то перш за все треба знайти звідки ноги ростуть ? чому немає закону про розмитнення авто як у Європі ? хто той ворог Вільної України? чому нема закону ? тому що пропалата пройшла
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01.12.2020 12:55 Ответить
що там із проїздом великих рейсових Автобусів маршрутних - там такса 3000 грн.... -на одних тільки шегінях за зміну не менше 30 пролітае...- копійка до копійки , і е чергова Хатинка...
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01.12.2020 13:16 Ответить
Митники повинні ходити зі сканерами і не вміти навіть написати слова «гроші» або «готівка». Яка може бути готівка на кордоні в наш час?!
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01.12.2020 13:25 Ответить
 
 