Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист. ФОТО
Сегодня ночью на таможенном посту в Краковце СБУ и ГБР задержали инспектора, который "обилечивал" водителей машин на иностранной регистрации.
Об этом пишет журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью СБУ и ДБР на Краковце задержали на взятке инспектора Владимира Дацко который собирал с водителей автомобилей на иностранной регистрации по 1000 грн за беспроблемный проезд поста. За одну смену таких авто проходит около 60 и касса по этой "схемочке" 60 тыс. грн за 12 часов", - отметил Плинский.
Он добавляет, что схема санкционирована Владимиром Юськивым, которого месяц назад новый начальник Галицкой таможни Ярослав Скоромный перевел из резерва ГФС на таможню и поставил "работать" на Краковец.
Как сообщает пресс-центр СБУ, на своем посту задержанный проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.
Также Плинский сообщил о недопоступлениях в бюджет за ноябрь от Галицкой таможни: "на утро вчера чистый минус составлял 370 млн грн".
По его словам, чтобы уменьшить недобор, "кассу за понедельник, которая должна идти в зачет первого дня декабря, вечером они зачислили в ноябрь, украв у декабря 140 миллионов гривен и уменьшив недоборы до 230 млн грн".
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Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
Вас зеленський лохотронить і обкрадає.
Кидайте ті старі меми вже. І вертайте до реальності.
Зелі більше рочків.
Він ще за Кучми прийшов. І при Петі працював.
Точно: "Ярослав Скоромний родом із Вінниці. З 2012 до 2017 року працював у органах прокуратури Вінницької області, а потім - у органах доходів і зборів на митниці.Наприкінці 2017 року став заступником начальника Львівської митниці ДФС - начальника управління протидії митним правопорушенням.
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
2. Изучить опыт Словакии
3. Договориться с Евросоюзом и ПО ОПЫТУ Словакии организовать производство нормальных авто
4, опустить проценты кредитов за авто до 3 % годовых ( с помощью ЕС)
КАЦ, ты прав , руки у украинцев умелые, только мозги у власти слабые И ОЛИГАРХИ ВАМПИРЯТ УКРАИНУ СИЛЬНО
Словаки на автозаводы берут украинцев с удовольствием - бо украинцы есть техническая нация , как и словаки
Запускать завод в Украине невыгодно - при ввозе в ЕС надо будет платить растаможку.
Продавать все авто в Украине - нет, украинский рынок слишком мал чтобы оправдать работу завода.
Вот как-то так получается.
Словакия собирает машины и передаёт их материнским концернам ПО себестоимости.
вся прибыль НЕ В СЛОВАКИИ .
но в Словакии есть рабочие места, построена инфраструктура вокруг заводов и т д . И ЕС оплачивает Словакии строительство автобанов
https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/ https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
Вот ознакомьтесь
а поки працюють декілька заводів по проводці і салонам.
п.с. тут навіть прикручувати колеса не вигідно, бо нових авто практично не купляють....
То есть европейцев ПОБОКУ ЖТИМ ЗАКОНОМ, а кацапов в Украину пустили ?
Всем корпуса - новье. 160 авто в год на одного словака выпускают
Просто СЛОВАКИ ТЕХНАРИ , и украинцы- технари. Надо уже сейчас работать с ЕС над этими вопросами . И снять растаможку с евроблях. В сёлах людям ездить не на чем .