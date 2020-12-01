Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист. ФОТО

Сегодня ночью на таможенном посту в Краковце СБУ и ГБР задержали инспектора, который "обилечивал" водителей машин на иностранной регистрации.

Об этом пишет журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью СБУ и ДБР на Краковце задержали на взятке инспектора Владимира Дацко который собирал с водителей автомобилей на иностранной регистрации по 1000 грн за беспроблемный проезд поста. За одну смену таких авто проходит около 60 и касса по этой "схемочке" 60 тыс. грн за 12 часов", - отметил Плинский.

Он добавляет, что схема санкционирована Владимиром Юськивым, которого месяц назад новый начальник Галицкой таможни Ярослав Скоромный перевел из резерва ГФС на таможню и поставил "работать" на Краковец.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на своем посту задержанный проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.





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Также Плинский сообщил о недопоступлениях в бюджет за ноябрь от Галицкой таможни: "на утро вчера чистый минус составлял 370 млн грн".

По его словам, чтобы уменьшить недобор, "кассу за понедельник, которая должна идти в зачет первого дня декабря, вечером они зачислили в ноябрь, украв у декабря 140 миллионов гривен и уменьшив недоборы до 230 млн грн".