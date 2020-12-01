"Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием 4 автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдела полиции 1 декабря около 08:00. Предварительно, 44-летний водитель "Volkswagen" во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer". В дальнейшем автомобиль "Volkswagen" осуществила лобовое столкновение с автомобилями "Opel Astra" и "ЗАЗ Славута"", - сказано в сообщении.

В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Volkswagen" и 54-летний водитель "Opel".

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщили в сообществе "ХС Харьков" в Telegram, свидетели инцидента утверждают, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.

Некоторые машины ремонту уже не подлежат. От мощного удара Volkswagen остался без двигателя. Машины разбиты вдребезги.

Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии и агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло.



Фото: сайт полиции













Фото: соцсети