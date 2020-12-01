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Новости Фото ДТП
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"Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием 4 автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдела полиции 1 декабря около 08:00. Предварительно, 44-летний водитель "Volkswagen" во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer". В дальнейшем автомобиль "Volkswagen" осуществила лобовое столкновение с автомобилями "Opel Astra" и "ЗАЗ Славута"", - сказано в сообщении.

В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Volkswagen" и 54-летний водитель "Opel".

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 01

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел поучиться ездить: на Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП. ФОТОрепортаж

Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 02

Как сообщили в сообществе "ХС Харьков" в Telegram, свидетели инцидента утверждают, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.

Некоторые машины ремонту уже не подлежат. От мощного удара Volkswagen остался без двигателя. Машины разбиты вдребезги.

Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 03

Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии и агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло.

Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 04
Фото: сайт полиции

Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 05
Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 06
Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 07
Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 08
Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 09
Шел на обгон по встречке: на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей 10
Фото: соцсети

ДТП (7673) пьянство (867) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+16
В Харькове точно пороблено. Надо облететь город на вертолете с мощами Гепы.
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01.12.2020 12:51
+13
Та подожди. Эти мощи надо сначала предъявить на первое заседание горсовета
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01.12.2020 12:53
+12
Один идиот наделал горя.
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01.12.2020 12:48
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Один идиот наделал горя.
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01.12.2020 12:48 Ответить
Якби він в нашій "славній" Україні був один.....
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01.12.2020 13:08 Ответить
Та да. На дороге постоянно таких дятлов встречаешь.
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01.12.2020 13:12 Ответить
Не тільки на дорогах. Вони кругом.
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01.12.2020 13:15 Ответить
В Харькове точно пороблено. Надо облететь город на вертолете с мощами Гепы.
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01.12.2020 12:51 Ответить
Та подожди. Эти мощи надо сначала предъявить на первое заседание горсовета
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01.12.2020 12:53 Ответить
та предъявят)) один раз моргнул - согласен, два раза моргнул - не согласен, пукнул - воздержался, Адольфович всех переживёт.
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01.12.2020 13:15 Ответить
Слава Богу, что Славута относительно цела. Ибо в этой жестянке никто не выжил бы
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01.12.2020 12:52 Ответить
Она просто с дороги съехала и погнулась зарываясь в опавшие листья)
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01.12.2020 13:00 Ответить
Погнулась от листьев 😀😀😀?
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01.12.2020 13:04 Ответить
каГбэ там ни было , как грит пан Пистолет, но факт остается фактом: славуты - везучие машины, даже при аварии.
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01.12.2020 14:40 Ответить
И Вы в защиту Васадзе кинулись 😀😀😀?

Его не защищать надо, а посадить
Рекомендую почитать . По определённым причинам жто не цитирую - сами поймёте почему
«Васадзе Тариэл: как грузин угробил украинский автопром своим «УкрАвто». ЧАСТЬ 2»
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01.12.2020 14:48 Ответить
https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
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01.12.2020 14:49 Ответить
Він не просто його угробив, а за великі гроші, які держава йому заплатила. Наші гроші з вами.
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01.12.2020 17:04 Ответить
за грудки "хероя дня" тягают... а он как... на промилле???
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01.12.2020 12:57 Ответить
Та да. На вид клиент под мухой.
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01.12.2020 13:14 Ответить
пока вонючие мусора будут просто свои жопы катать по дорогам за нас счёт...а не работать....
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01.12.2020 13:51 Ответить
Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии та агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло. Источник: https://censor.net/ru/p3234260\\\\\\\\\

Вот реально мы цивилизованные.
Последнее фото .....
"Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей - Цензор.НЕТ 891
Дед, это Вы??(те кто знает - поймут)
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01.12.2020 12:58 Ответить
Passat не из дешевых, а водила на вид бомжеватый.
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01.12.2020 13:04 Ответить
Не удивлюсь, если евробляха
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01.12.2020 13:15 Ответить
это биток из штатов.
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01.12.2020 19:38 Ответить
Это не Пассат а СС. И мотор с коробкой от него на дороге лежит TFSI
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01.12.2020 14:53 Ответить
А виновник, ****, бухой в хлам, даже наглые глазенки фокус не держат. Представляю, каких сил стоило водителям не накостылять ему конкретно.
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01.12.2020 13:06 Ответить
Посадить в тюрьму, до тех пор пока не заработает возместить все убытки!
Включая зарплаты всех, кто разгребал устроенный им бардак.
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01.12.2020 13:10 Ответить
ага щас..так и возместил! Будут вычитать по 1-2 к грн в мес.... как у Зайцевой.. и ничего они ему не сделают.. и полной выплаты не дождутся жизни не хватит
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01.12.2020 16:53 Ответить
Место там проклятое с покон вику.Дорога там давно хорошая,одни летят с горы,другие набирают скорость перед горой.Скоростной режим никто не соблюдает.Не зря там сплошная полоса,обгон запрещён.Проезжая часть весьма узкая,на гору 2 полосы ,под гору -1.Есть пешеходные переходы.Дорога мокрая,занесло.В принципе нетрудно было бы расширить проезжую часть по 2 полосы в каждую сторону,чтобы уменьшить смерти.При савке там с трейлера упал 40 тонный негабарит придавил жигуль обгоняющий.
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01.12.2020 13:31 Ответить
Volkswagen по встречке шел на обгон Mitsubishi Lancer
"Opel Astra" по встречке шел на обгон "ЗАЗ Славута" (кто-то верит, что Славута была "на хвосте" у "Opel Astra"?)

"Opel Astra" вернулся на свою полосу.
Volkswagen внезапно увидел перед собой "Opel Astra" вместо Славуты и попытался вернуться на свою полосу.

Вдители "ЗАЗ Славута" и "Mitsubishi Lancer" видели двух м*дак0в, которые пошли на обгон в стремной ситуации, но..... оба не стали притормаживать, чтобы освободить для них место на своей полосе. ("Я спешу!!! А чего я должен тормозить?!")
(Возможно, водитель "ЗАЗ Славута", таки, притормозил и пустил "Opel Astra" на свое место)

Получается, что случай свел в одной точке и в одно время трех (возможно, четырех, если водитель "ЗАЗ Славута" не тормозил) м*дак0в

ЗЫ Для особо одаренных: степень вины будет устанавливать суд.
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01.12.2020 13:40 Ответить
"Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии и агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло."

Потому, что все четверо, вероятно, понимают, что именно произошло и что виноваты все четверо. А отвечать придется тому, кто не успел вернуться на свою полосу.
Если адвокат "назначенного виноватого" не сможет доказать обоюдку в суде, конечно.
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01.12.2020 13:47 Ответить
ДЫк, сплошная полоса никому не дает шанса быть оправданым.
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01.12.2020 14:44 Ответить
Неужели эти легковушки из чего-то более прочного нельзя делать?
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01.12.2020 15:01 Ответить
Славута, як корова не передні колюшки присіла...
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01.12.2020 15:22 Ответить
Бухеньке воно було!
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01.12.2020 17:00 Ответить
водила знает че ему ничего не будет , гражданам очень нужен короткоствол , чеб на месте можно было решить подобный вопрос , на суды надежды нет
в который раз долбоводитель угробил кучу народа , даже закона чеб таких сук расстрелять на месте , нет , а жаль
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01.12.2020 17:03 Ответить
 
 