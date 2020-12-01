"Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харьковском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием 4 автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдела полиции 1 декабря около 08:00. Предварительно, 44-летний водитель "Volkswagen" во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer". В дальнейшем автомобиль "Volkswagen" осуществила лобовое столкновение с автомобилями "Opel Astra" и "ЗАЗ Славута"", - сказано в сообщении.
В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Volkswagen" и 54-летний водитель "Opel".
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.
В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили в сообществе "ХС Харьков" в Telegram, свидетели инцидента утверждают, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.
Некоторые машины ремонту уже не подлежат. От мощного удара Volkswagen остался без двигателя. Машины разбиты вдребезги.
Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии и агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло.
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Его не защищать надо, а посадить
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Вот реально мы цивилизованные.
Последнее фото .....
Дед, это Вы??(те кто знает - поймут)
Включая зарплаты всех, кто разгребал устроенный им бардак.
"Opel Astra" по встречке шел на обгон "ЗАЗ Славута" (кто-то верит, что Славута была "на хвосте" у "Opel Astra"?)
"Opel Astra" вернулся на свою полосу.
Volkswagen внезапно увидел перед собой "Opel Astra" вместо Славуты и попытался вернуться на свою полосу.
Вдители "ЗАЗ Славута" и "Mitsubishi Lancer" видели двух м*дак0в, которые пошли на обгон в стремной ситуации, но..... оба не стали притормаживать, чтобы освободить для них место на своей полосе. ("Я спешу!!! А чего я должен тормозить?!")
(Возможно, водитель "ЗАЗ Славута", таки, притормозил и пустил "Opel Astra" на свое место)
Получается, что случай свел в одной точке и в одно время трех (возможно, четырех, если водитель "ЗАЗ Славута" не тормозил) м*дак0в
ЗЫ Для особо одаренных: степень вины будет устанавливать суд.
Потому, что все четверо, вероятно, понимают, что именно произошло и что виноваты все четверо. А отвечать придется тому, кто не успел вернуться на свою полосу.
Если адвокат "назначенного виноватого" не сможет доказать обоюдку в суде, конечно.
в который раз долбоводитель угробил кучу народа , даже закона чеб таких сук расстрелять на месте , нет , а жаль