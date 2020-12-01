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Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействии преступности и многом другом, без сомнения, очень важных задач прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок", - отметил Глава государства во время встречи с работниками прокуратуры.

Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: Никогда не теряйте веру в закон и справедливость 01

Зеленский выразил убеждение, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.

"Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания", - подчеркнул президент.

По его словам, процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен.

"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям", - сказал глава государства.

Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: Никогда не теряйте веру в закон и справедливость 02

"Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещены, возвращены или сэкономлены государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "лупають сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн

Также глава государства осмотрел экспонаты Музея истории прокуратуры Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам.

Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: Никогда не теряйте веру в закон и справедливость 03
Фото: сайт президента

"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве", - подчеркнула Венедиктова.

Зеленский Владимир (20343) поздравление (1057) прокуратура (5011) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+24
Вор поздравил воров с профессиональным праздником ))
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01.12.2020 13:35
+20
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 9229
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01.12.2020 13:37
+19
Шабаш подонков.
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01.12.2020 13:37
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Вор поздравил воров с профессиональным праздником ))
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01.12.2020 13:35 Ответить
Венедиктова -семейка ворюг, верните 750 000 на помощь пострадавшим на передовой ВРАЧАМ !
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01.12.2020 14:35 Ответить
Пусть обнародует премии которые оно выписало этим молодцам ко дню трагедии для Украины. .
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01.12.2020 16:45 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 9229
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01.12.2020 13:37 Ответить
А девка то свеженькая что с весами стоит и мечом! Деды не промах оказались.
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01.12.2020 13:44 Ответить
Прокуроры Украины,депутаты ,депутатки,и венгры матросы Закарпатья с Вами!
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01.12.2020 15:01 Ответить
Шабаш подонков.
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01.12.2020 13:37 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость".

Зiленскай , це такий , новий анехдот , га
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01.12.2020 13:37 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 6185
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01.12.2020 13:38 Ответить
зеля відвідав на 100% свою прокуроршу та її прокурят?

Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 4261
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01.12.2020 13:38 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 6476
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01.12.2020 13:39 Ответить
Віру не втрачати, то таке, а от як насправді, ідіоте? Тобто, можна похрін закон і справедливість головне, щоб віра була?
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01.12.2020 13:40 Ответить
"Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - это лучше было бы пожелать украинскому народу с такими прокурорами и судьями...
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01.12.2020 13:40 Ответить
А чё? Правильно ж сказал: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" -- настоящие закон и справедливость этих прокуровов когда-нибудь настигнут. Верю в это.
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01.12.2020 13:41 Ответить
Вот же ржака пошла по всем прокуратурам после этого предложения, что бы мол не теряли веру в закон и справедливость. Та они и не находили ту веру, что терять то? И не для того шли в ту деятельность!
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01.12.2020 13:42 Ответить
"Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" В. Зеленский - не сцы Вовка . прокуроры никогда ничего не теряют . только зарабатывают
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01.12.2020 13:42 Ответить
Найменше,що потрібно нашим прокурорам - це закон і справедливість...Про найбільше,що треба я навіть не говорю,зрозуміло і так...
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01.12.2020 13:42 Ответить
Актор виконує свою роботу.
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01.12.2020 13:42 Ответить
А у них свой Закон и своя Справедливость... в их Зазеркалье.
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01.12.2020 13:42 Ответить
Все у нього папріколу.
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01.12.2020 13:42 Ответить
Сходка ОПГ.
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01.12.2020 13:42 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 729
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01.12.2020 13:45 Ответить
В контексті вітань - плани та їх реалізація...
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 2596
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01.12.2020 13:48 Ответить
Закон і справедливість яких в україні вже давно немає, вьюхи йому майбуть й далі квартал пише, бо від нього як і від кварталу вже давно хочеться не сміятися, а блювати.
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01.12.2020 13:48 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 922
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01.12.2020 13:49 Ответить
Мощно сказал
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01.12.2020 14:52 Ответить
Привет мужу Венедиктовой передал?
Или 750 тысяч не пахнут?
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01.12.2020 13:52 Ответить
А вера в закон и справедливость остаётся для тех, кого раньше было 73%. Стало намного меньше
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01.12.2020 13:53 Ответить
"никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пож "
Так кАзе понятно зачем пролезли в прокуроры-СТРИЧЬ бабло ЧАМАДАНАМИ, ведь в дипломат много не влезет,так на карманные расходы....
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01.12.2020 13:57 Ответить
В тему - Не могу успокоится!!! Это как можно было увеличить расходы на силовиков до уровня четверти всего бюджета страны?! На эти деньги можно в каждый дом поставить по батальону!!! Не на армию, а на силовиков! Что же они сцуки делают?(с)
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01.12.2020 14:02 Ответить
Жили-были два громилы, Один я, другой Гаврила, Мы вам фокусы устроим, Без ключа замок откроем, Хавиру начисто возьмём, А потом на ней кирнём! Не успели мы кирнуть, А лягавый тут как тут, Забирают в ГПУ, А потом ведут в тюрьму …..Вот заходим в светлый зал, Судьи все давно уж там, Выступает прокурор, Он на морду чистый вор! Сидит справа заседатель, Наш с Гаврилою приятель, А налево заседатель, Он карманов выгребатель! Впереди сидит судья, Рылом - чистая свинья, А когда мы дали в лапу, Стал для нас он РОдным папой !/ Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021." По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц.
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01.12.2020 14:02 Ответить
Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість" - Цензор.НЕТ 7950

...
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01.12.2020 14:09 Ответить
в каком образе бенядиктова изображена у себя в хазе на историческом полотне? клеопатра? жози мутценбахер? ))
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01.12.2020 14:13 Ответить
Громкая посадка прокуроров типа Матиоса,Кулика,Луценко и других,провинившихся перед законом,но чьей-то волей оберегаемых от суда 9хотя следствие нашло много чего) сделало бы куда больше пользы для реальной судовой реформы.чем все эжти праздничные и полкпраздничные обращения...Да и посомтреть если по анкетам,то многие "новобранцы" являются сынками ныне действующих "В СИСТЕМЕ" судей-прокуроров-следователей....
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01.12.2020 14:25 Ответить
это следствие само тебя проинформировало, что "нашло много чего"?
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01.12.2020 14:39 Ответить
это- ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ источников...Кулик,например,стал неподсудным всего лишь потому,что "вышли разумные сроки" судебного процесса..Против Матиоса есть материалы,что прикрывал виновных в "котлах" и т.д. Просто прежде чем что-то сказать,отслеживайте хотя бы официальные источники по теме..."Станислаского включать" (типа "не верю") здесь совсем не уместно-не театр...
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01.12.2020 14:58 Ответить
Официальным источником касательно обоснованности обвинений может быть только суд.

Остальное из разряда "одна баба сказала".
Фразу "следствием собрано достаточно материалов" можно услышать только непосредственно от следователя или с его письменного разрешения.
Не уместно, как раз, включать всезнайку.

Здесь не пенсионерская курилка.
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01.12.2020 16:03 Ответить
Официальные источники?)))
Шутник. Есть у вас доступ к ердр, с возможностью смотреть другие производства?
Этого мало если и есть. Следак фабулу набивает как ему скажут.
Или вы из секты свидетелей святой пресс-службы?
"Вышли сроки разумные" - кладите ваш разум на стол. Сроки проведения следствия могут продлеваться, сроки привлечения к ответственности - зависят от степени тяжести,за незаконное обогащение - у конституционного суда сосите.
По виновным в котлах вам зебильная власть ответила, но вам не дошло.
Югик кагтавый - конченый, но только Геннадий знает что ему предъявить.
Геша, тут театра нету. Смотри квартал, сватов...
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01.12.2020 22:22 Ответить
ген надий, завалите свой прелестно- гнилой РОТ!
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01.12.2020 16:05 Ответить
і головне в бабло не втрачайте віру!
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01.12.2020 14:26 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість" - Цензор.НЕТ 3569
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01.12.2020 14:27 Ответить
Щоб вони усі передохли.
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01.12.2020 14:34 Ответить
Тоже верно.
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01.12.2020 14:37 Ответить
Как, ну как оно умудряется каждый раз превзойти тупость собственных изречений?!
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01.12.2020 14:36 Ответить
Финальная песня 95 рыгоквартала.
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01.12.2020 14:43 Ответить
Не терять веру в закон... на шо намек, в ближайшем обозримом зебудущем не будет(соблюдения) никаких законов?... Шо оно блеет прокурорам, или он их спонукае по умолчанию? уму не постижимо.
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01.12.2020 14:48 Ответить
Печальное зрелище.
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01.12.2020 14:59 Ответить
зе ! Добавляй їм гроші - це самі знедолені та зубожілі ! Але скоро й вони тобі не допоможуть .
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01.12.2020 15:00 Ответить
Зеленский поздравил прокуроров/ Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./Слуга Коломойского Венедиктова с Аваковым и Бакановым из кожи лезет чтобы выполнит приказ Коломойского а результата нет. И поздравлять Зеленскому слуг- охранников Коломойского не с чем.
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01.12.2020 15:14 Ответить
Самая паскудная организация на теле государства благодаря личному составу
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01.12.2020 16:35 Ответить
Чудненько.Это все,на что способен президент.Бесхребетный "херант".
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01.12.2020 18:40 Ответить
Ну, сегодня кабаки отобъют все потери от карантина. И пусть какой-то мусор хоть морду засунет с претензиями, как и раньше, "иди *****". А вот завтра могут прийти, у вас тут люди были после "вечерней сказки".
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01.12.2020 18:51 Ответить
А на куя їм та законність та справедливість?
Їх і так "годують", аж вухами лізе.
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01.12.2020 19:30 Ответить
Дотепний анекдот
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01.12.2020 20:31 Ответить
Цитата в заголовке - словно обращение к осужденным.
А впрочем - какая разница!
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01.12.2020 22:07 Ответить
 
 