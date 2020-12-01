Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействии преступности и многом другом, без сомнения, очень важных задач прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок", - отметил Глава государства во время встречи с работниками прокуратуры.

Зеленский выразил убеждение, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.

"Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания", - подчеркнул президент.

По его словам, процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен.

"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям", - сказал глава государства.

Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

"Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещены, возвращены или сэкономлены государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "лупають сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн

Также глава государства осмотрел экспонаты Музея истории прокуратуры Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам.



Фото: сайт президента

"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве", - подчеркнула Венедиктова.