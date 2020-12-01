Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость". ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействии преступности и многом другом, без сомнения, очень важных задач прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок", - отметил Глава государства во время встречи с работниками прокуратуры.
Зеленский выразил убеждение, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.
"Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания", - подчеркнул президент.
По его словам, процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен.
"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям", - сказал глава государства.
Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.
"Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещены, возвращены или сэкономлены государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "лупають сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил", - отметил президент.
Также глава государства осмотрел экспонаты Музея истории прокуратуры Украины.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам.
"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве", - подчеркнула Венедиктова.
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Зiленскай , це такий , новий анехдот , га
Или 750 тысяч не пахнут?
Так кАзе понятно зачем пролезли в прокуроры-СТРИЧЬ бабло ЧАМАДАНАМИ, ведь в дипломат много не влезет,так на карманные расходы....
...
Остальное из разряда "одна баба сказала".
Фразу "следствием собрано достаточно материалов" можно услышать только непосредственно от следователя или с его письменного разрешения.
Не уместно, как раз, включать всезнайку.
Здесь не пенсионерская курилка.
Шутник. Есть у вас доступ к ердр, с возможностью смотреть другие производства?
Этого мало если и есть. Следак фабулу набивает как ему скажут.
Или вы из секты свидетелей святой пресс-службы?
"Вышли сроки разумные" - кладите ваш разум на стол. Сроки проведения следствия могут продлеваться, сроки привлечения к ответственности - зависят от степени тяжести,за незаконное обогащение - у конституционного суда сосите.
По виновным в котлах вам зебильная власть ответила, но вам не дошло.
Югик кагтавый - конченый, но только Геннадий знает что ему предъявить.
Геша, тут театра нету. Смотри квартал, сватов...
соблюдения) никаких законов?... Шо оно блеет прокурорам, или он их спонукае по умолчанию? уму не постижимо.
Їх і так "годують", аж вухами лізе.
А впрочем - какая разница!