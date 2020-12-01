Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 30 ноября посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер-министр также выразил благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

"Предоставление Томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, принадлежащих к византийской духовной традиции", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украина является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и предоставляет ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку.

В разговоре со Вселенским Патриархом Варфоломеем премьер-министр подчеркнул: важным фактором развития религиозных процессов в Украине стало функционирование Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.

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