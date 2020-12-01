Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 30 ноября посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Премьер-министр также выразил благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.
"Предоставление Томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, принадлежащих к византийской духовной традиции", - сказал глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украина является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и предоставляет ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку.
В разговоре со Вселенским Патриархом Варфоломеем премьер-министр подчеркнул: важным фактором развития религиозных процессов в Украине стало функционирование Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.
Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.
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А спікер Верховної Ради ходить у московський храм, який діє у Верховній Раді України. Там тільки храм УПЦ МП, інших немає. А Найсвітліший нагородив державними нагородами тільки сектантів московської церкви, які є окупантами українських церков і вірян.
Ті,хто ходить до попів москальського сатанату РПЦ-КДБ, є сатаністами.
Двуликі суки...
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Не відкрив пєрспєктіви ,а відновив шляхом надання Томосу історичну справедливість та визнання УПЦ Вселенським патріархатом та відокремив від істинної Української церкви самопроголошену та невизнану московітську рпц