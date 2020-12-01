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Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 30 ноября посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер-министр также выразил благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

"Предоставление Томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, принадлежащих к византийской духовной традиции", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украина является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и предоставляет ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку.

В разговоре со Вселенским Патриархом Варфоломеем премьер-министр подчеркнул: важным фактором развития религиозных процессов в Украине стало функционирование Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.

Также читайте: Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Ожидаем завершения переговоров по заключению соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной. ФОТОрепортаж

Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине 01
Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине 02
Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине 03
Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине 04

Автор: 

Варфоломей (240) Турция (3379) Томос (259) ПЦУ (788) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+22
И это заслуга Порошенко.Зеленожопый Шмигаль и тут пытается примазаться,ведь у зебилов за годнет ни одной заслуги.
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01.12.2020 14:30
+15
А якесь сцикунятко сміялося з Томоса, не підкажете хто це?
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01.12.2020 14:34
+15
Вот как? Так ваш доблестный президент открыл дело на Порошенко по этому поводу... Вот это лицемерие.
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01.12.2020 14:39
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕ-тыпил, ты хоть Томас - НЕ ТРОГАЙ!!!
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01.12.2020 14:29 Ответить
Ты то, воровитый менеджер ахметовский, каким боком к Томосу? По Закону Божиему, Варфоломей тебя, урода морального, должен был кадилом по башке хлопнуть и отпеть сразу.
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01.12.2020 14:29 Ответить
А "Нарика" не должен был хлопнуть?
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01.12.2020 15:02 Ответить
А, шо, Зеленский с Варфоломеем встречался?
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01.12.2020 15:08 Ответить
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01.12.2020 18:31 Ответить
і відспівати на третій день .
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02.12.2020 16:14 Ответить
Менеджеры ахметова и разного толка слуги народа отпеванию не подлежат.
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02.12.2020 16:36 Ответить
И это заслуга Порошенко.Зеленожопый Шмигаль и тут пытается примазаться,ведь у зебилов за годнет ни одной заслуги.
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01.12.2020 14:30 Ответить
Не зрозумів, зелені ж сміялися з Томоса...
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01.12.2020 14:31 Ответить
Трофимов - колишній продюсер "Студії Квартал 95" - займався в Офісі президента питаннями церковної політики ходить в московську церкву. Сам політик не приховує, що є прихожанином церкви московського патріархату і відвідує Києво-Печерську Лавру. Вінчання його пройшло у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії (храм УПЦ МП). Проводив вінчання митрополит Онуфрій.

А спікер Верховної Ради ходить у московський храм, який діє у Верховній Раді України. Там тільки храм УПЦ МП, інших немає. А Найсвітліший нагородив державними нагородами тільки сектантів московської церкви, які є окупантами українських церков і вірян.
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01.12.2020 17:10 Ответить
Значить сатаністи...
Ті,хто ходить до попів москальського сатанату РПЦ-КДБ, є сатаністами.
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15.12.2020 01:37 Ответить
А якесь сцикунятко сміялося з Томоса, не підкажете хто це?
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01.12.2020 14:34 Ответить
Той хто обіцяв ***** стати перед ним на коліна.
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01.12.2020 15:03 Ответить
і в дупі )(уйда мир узрів.
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01.12.2020 16:05 Ответить
Вот как? Так ваш доблестный президент открыл дело на Порошенко по этому поводу... Вот это лицемерие.
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01.12.2020 14:39 Ответить
І для якого, це «термос», а Україна: «актріса із фільмов для взрослих»...
Двуликі суки...
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01.12.2020 15:10 Ответить
шустро как то зеленые за Томос закосили, за ними не только Варфоломей, но и сам господь Бог не успевает.
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01.12.2020 14:48 Ответить
Слуги Народа со своими врождёными способностями могут и тут поднαςρατь стране. Нельзя их пускать под ясніе очи патриарха Варфоломея.
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01.12.2020 15:32 Ответить
Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине

==================================
Не відкрив пєрспєктіви ,а відновив шляхом надання Томосу історичну справедливість та визнання УПЦ Вселенським патріархатом та відокремив від істинної Української церкви самопроголошену та невизнану московітську рпц
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01.12.2020 16:07 Ответить
Це дуже світла і приємна новина. Промінь надії в темряві останніх майже двох років руйнації морально-етичних, духовних норм життя в Україні, руйнування устоїв держави, відчаю. Якщо Бог за нас, то хто ж проти? До Римлян 8:31-38-39" https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ Вперше за останні 300 років": Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я".
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01.12.2020 16:19 Ответить
А как насчет развития атеизма в Украине?
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01.12.2020 16:44 Ответить
Терміну "атеїзм", як різновиду сатанізму, не відповідає слово "розвиток". Можна казати про розповсюдження атеїзму і занепаду, який він несе. Статистика свідчить, що в процентному відношенні по регіонах України між "атеїзмом" і "руцьким міром" існує пряма кореляція. див: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Атеїстичний рух в Україні
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01.12.2020 18:42 Ответить
А в Новой Зеландии у атеистов тоже корреляция с русским миром?То-то.И если вы используете слово "сатанизм",то я позволю себе ответное хамство,и назову вас мракобес.
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01.12.2020 21:00 Ответить
Коли людина чогось не розуміє, то слова іншої сприймає як образу. А слово "мракобєс" мене не ображає, бо, вчитайтесь, воно складається з двох частин: мрак + бєс. А це не моя релігія. Відносно атеїзму, сатанізму і "руцького міру" в Новій Зеландії - дуже невдале порівняння, типу "на городі бузина". То-то. Краще б проаналізували статистичні дані, які я навів за вашим проханням. див: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Атеїстичний рух в Україні . І останнє, бачу що ви не знайомі з течією сатанізму в ********* світі. Краще познайомтесь з офіційними даними про цю релігію Дійсно, вона має дуже багато спільного з атеїзмом, але атеїзм, як домінуюча релігія руцького міру виглядає більш архаїчно і дико. /про маскавське православ'я в світі - [bleep]/. А для початку ознайомтесь: Петиція президенту України https://www.facebook.com/ukrateo/posts/2426635260914496/ (український атеїстичний портал) потім, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%9B%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%8F Сатанізм Ла-Вея ...,. якщо вистачить натхнення, наступне https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/02/130207_atheistic_church_ko Як виглядає атеїстична церква?
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02.12.2020 00:26 Ответить
Еще бы избавиться от Никоновского Канона.
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01.12.2020 17:18 Ответить
Еврей Шмыгаль говорит о перспективах христианства? Оригинальненько!
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01.12.2020 19:02 Ответить
 
 