ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах. ФОТО
Казенное предприятие "НПК "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", передало военным новую радиолокационную станцию 35Д6М, изготовленную в рамках госзаказа 2020 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - сказано в сообщении.
Радиолокационную станцию можно оборудовать выносными рабочими местами и управлять ею с расстояния в 300 метров. Также она может комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.
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В "Укроборонпроме" отмечают, что эти радиолокационные станции хорошо знают не только в Украине, но и за рубежом, и ценят за надежность и неприхотливость в эксплуатации.
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"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
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Оно ножкой ещё дергает? Как там альцгеймер?
ЦЕ ВИПАДКОВО.
Амінь.
https://media.az/politics/1067794417/unichtozhena-rls-koordiniruyuschaya-vsyu-sistemu-pvo-protivnika-video/