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ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах. ФОТО

Казенное предприятие "НПК "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", передало военным новую радиолокационную станцию ​​35Д6М, изготовленную в рамках госзаказа 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - сказано в сообщении.

Радиолокационную станцию можно оборудовать выносными рабочими местами и управлять ею с расстояния в 300 метров. Также она может комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.

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В "Укроборонпроме" отмечают, что эти радиолокационные станции хорошо знают не только в Украине, но и за рубежом, и ценят за надежность и неприхотливость в эксплуатации.

ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах 01
ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах 02
ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах 03
ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах 04

Автор: 

оружие (10215) радар (69) Укроборонпром (1238) украинское оружие (163) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+9
Дякую робітникам, інженерам, керівництву підприємства "Іскра" за якісну і таку потрібну військову техніку !
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01.12.2020 16:47
+6
Крим втрачено поки що, а от Карпати ще ні, але все дуже серйозно і владі не потрібно соплі жувати, а притягувати до відповідальності,бо мадьяри вже на голову вилізли і ножки звісили
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01.12.2020 16:50
+5
Всех бурятов, мой махнарылый друг, увёз Кобзон из донецких больниц!

"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
© News.bigmir.net
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01.12.2020 17:00
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Всех бурятов, мой махнарылый друг, увёз Кобзон из донецких больниц!

"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
© News.bigmir.net
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01.12.2020 17:00 Ответить
Меря, расскажи про своего плешивого сморчка!
Оно ножкой ещё дергает? Как там альцгеймер?
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01.12.2020 17:03 Ответить
ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах.
ЦЕ ВИПАДКОВО.
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01.12.2020 16:41 Ответить
Це добре, якраз потрібно в горах Карпатах, там мадьярська сепарня вже голови піднімає...
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01.12.2020 16:43 Ответить
В Криму!
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01.12.2020 16:47 Ответить
Крим втрачено поки що, а от Карпати ще ні, але все дуже серйозно і владі не потрібно соплі жувати, а притягувати до відповідальності,бо мадьяри вже на голову вилізли і ножки звісили
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01.12.2020 16:50 Ответить
ні, то ми їх на голову посадили.
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01.12.2020 16:55 Ответить
Дякую робітникам, інженерам, керівництву підприємства "Іскра" за якісну і таку потрібну військову техніку !
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01.12.2020 16:47 Ответить
а вона дійсно працює?
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01.12.2020 17:08 Ответить
щось я там не бачу фазованих решіток
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01.12.2020 17:12 Ответить
Бачили практично такий у армян. Фанерний турецький безпілотник розніс його вщент. Навіть досі ще не всі гайки попадали.
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01.12.2020 16:54 Ответить
Я дуже вибачаюсь, але на&ера він потрібен, коли потерпілий заборонив стріляти навіть у відповідь?!
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01.12.2020 16:58 Ответить
Потерпілий піде, а корисна річ залишиться
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02.12.2020 13:38 Ответить
Сколько там прицепов?
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01.12.2020 17:01 Ответить
там ще пара причепів автоматизованого керування
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01.12.2020 17:09 Ответить
А на каком расстоянии он обнаруживает Байрактар?
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01.12.2020 17:07 Ответить
на нескінченном
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01.12.2020 17:10 Ответить
тепер її можна в Африку продать якимсь дикунам-людожерам
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01.12.2020 17:32 Ответить
Щось старе підфарбували, гроші розікрали, як завжди. В умовах справжньої війни не буде кому ним користуватись, а якщо тільки включиться, його накриє дрон.
Амінь.
https://media.az/politics/1067794417/unichtozhena-rls-koordiniruyuschaya-vsyu-sistemu-pvo-protivnika-video/
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01.12.2020 18:47 Ответить
Наш передний край необходимо нашпиговать СБР(станция ближней разведки),в СА каждая мср имела такую,она компактна,переносная и неплохо в любую погоду"видит"даже перемещение одиночного солдата...
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01.12.2020 19:27 Ответить
Вони часом не один і той самий радар "відправляють" у війська кожен раз під новим індексом????
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02.12.2020 09:59 Ответить
 
 