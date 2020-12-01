ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах. ФОТО

Казенное предприятие "НПК "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", передало военным новую радиолокационную станцию ​​35Д6М, изготовленную в рамках госзаказа 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - сказано в сообщении.

Радиолокационную станцию можно оборудовать выносными рабочими местами и управлять ею с расстояния в 300 метров. Также она может комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.

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В "Укроборонпроме" отмечают, что эти радиолокационные станции хорошо знают не только в Украине, но и за рубежом, и ценят за надежность и неприхотливость в эксплуатации.







