Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря. ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В ходе сегодняшнего заседания Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин.
Также парламентарии перенесли применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек.
Тем временем под Радой протестовали против фискализации и карантина ФОПы: "Не убивайте малый бизнес".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Гео Лерос и Сергей Бабак ("СН").
"Слуга народа" Галина Третьякова общается с коллегами.
"Слуга народа" Марина Никитина одевает наушники.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Сергей Швец (СН).
"Слуга народа" Марченко Людмила беседует с коллегой.
Спикер ВР Дмитрий Разумков здоровается с нардепами и наблюдает за перешептыванием коллег.
Даниил Гетманцев (СН) дискутирует с Сергеем Бабаком.
Лиза Богуцкая (СН).
Внефракционные Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.
Разумков продолжает приветственный обход сессионного зала и здоровается с Павлом Халимоном (СН). Тем временем, Галина Третьякова беседует с Михаилом Волынцем.
"Слуга народа" Игорь Васильев ознакомливается с предложениями Минздрава по опорным больницам.
"Слуги народа" Елена Мошинец и Елена Копанчук.
Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк.
Святослав Юраш (СН) здоровается с Гео Леросом.
Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассказывает что-то Владимиру Кальцеву (ОПЗЖ).
Вадим Новинский.
Глава фракции СН Давид Арахамия
"Слуга народа" Николай Тищенко.
"Слуга народа" Сергей Литвиненко беседует с коллегой.
Александр Фельдман (ОПЗЖ)
"Слуга народа" Дмитрий Любота в желтых перчатках и черной маске не одетой на нос.
Объятия нардепов: Виктор Балога приветсвует коллегу..
"Защита прежде всего": парламентарии одевают маски.
Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.
Ирина Верещук собрала на совещание коллег из "Слуги народа" и показывает пальцем на Юрия Камельчука.
Фото: Цензор.НЕТ
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1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов
https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
И на всё пуговицы застебайся . А то , пля , рубаха в светлую клеточку как-то некошерно -- ведь чёрная кипа это ультроортодокс ... Я про Фельдмана !
Не люблю деланных типа "религиозный" .