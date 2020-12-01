Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В ходе сегодняшнего заседания Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин.

Также парламентарии перенесли применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек.

Тем временем под Радой протестовали против фискализации и карантина ФОПы: "Не убивайте малый бизнес".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Гео Лерос и Сергей Бабак ("СН").

"Слуга народа" Галина Третьякова общается с коллегами.

"Слуга народа" Марина Никитина одевает наушники.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Сергей Швец (СН).

"Слуга народа" Марченко Людмила беседует с коллегой.

Спикер ВР Дмитрий Разумков здоровается с нардепами и наблюдает за перешептыванием коллег.

Даниил Гетманцев (СН) дискутирует с Сергеем Бабаком.

Лиза Богуцкая (СН).

Внефракционные Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.

Разумков продолжает приветственный обход сессионного зала и здоровается с Павлом Халимоном (СН). Тем временем, Галина Третьякова беседует с Михаилом Волынцем.

"Слуга народа" Игорь Васильев ознакомливается с предложениями Минздрава по опорным больницам.

"Слуги народа" Елена Мошинец и Елена Копанчук.

Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк.





Святослав Юраш (СН) здоровается с Гео Леросом.

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассказывает что-то Владимиру Кальцеву (ОПЗЖ).

Вадим Новинский.

Глава фракции СН Давид Арахамия





"Слуга народа" Николай Тищенко.

"Слуга народа" Сергей Литвиненко беседует с коллегой.





Александр Фельдман (ОПЗЖ)





"Слуга народа" Дмитрий Любота в желтых перчатках и черной маске не одетой на нос.

Объятия нардепов: Виктор Балога приветсвует коллегу..

"Защита прежде всего": парламентарии одевают маски.

Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.

Ирина Верещук собрала на совещание коллег из "Слуги народа" и показывает пальцем на Юрия Камельчука.

Фото: Цензор.НЕТ