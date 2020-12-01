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Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В ходе сегодняшнего заседания Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин.

Также парламентарии перенесли применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек.

Тем временем под Радой протестовали против фискализации и карантина ФОПы: "Не убивайте малый бизнес".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 01

Гео Лерос и Сергей Бабак ("СН").

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 02

"Слуга народа" Галина Третьякова общается с коллегами.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 03

"Слуга народа" Марина Никитина одевает наушники.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 04

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Сергей Швец (СН).

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 05

"Слуга народа" Марченко Людмила беседует с коллегой.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 06

Спикер ВР Дмитрий Разумков здоровается с нардепами и наблюдает за перешептыванием коллег.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 07

Даниил Гетманцев (СН) дискутирует с Сергеем Бабаком.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 08

Лиза Богуцкая (СН).

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 09

Внефракционные Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 10

Разумков продолжает приветственный обход сессионного зала и здоровается с Павлом Халимоном (СН). Тем временем, Галина Третьякова беседует с Михаилом Волынцем.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 11

"Слуга народа" Игорь Васильев ознакомливается с предложениями Минздрава по опорным больницам.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 12

"Слуги народа" Елена Мошинец и Елена Копанчук.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 13

Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 14
Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 15

Святослав Юраш (СН) здоровается с Гео Леросом.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 16

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассказывает что-то Владимиру Кальцеву (ОПЗЖ).

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 17

Вадим Новинский.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 18

Глава фракции СН Давид Арахамия


Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 19

"Слуга народа" Николай Тищенко.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 20

"Слуга народа" Сергей Литвиненко беседует с коллегой.


Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 21

Александр Фельдман (ОПЗЖ)


Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 22

"Слуга народа" Дмитрий Любота в желтых перчатках и черной маске не одетой на нос.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 23

Объятия нардепов: Виктор Балога приветсвует коллегу..

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 24

"Защита прежде всего": парламентарии одевают маски.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 25

Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.

Рассказ Медведчука, объятия от Балоги, совещание у Верещук, дискуссия Гетманцева и приветствие Разумкова Халимону, - день работы ВР 1 декабря 26

Ирина Верещук собрала на совещание коллег из "Слуги народа" и показывает пальцем на Юрия Камельчука.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Волынец Михаил (158) ВР (29244) Новинский Вадим (438) Фельдман Александр (120) Шуфрич Нестор (952) Арахамия Давид (989) Богуцкая Лиза (67) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1520) Гетманцев Даниил (409) Бабак Сергей (32) Верещук Ирина (504) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (336) Любота Дмитрий (6)


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Топ комментарии
+3
Ситуация мрачная. Почему Украина вряд ли получит транш МВФ
1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов

https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
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01.12.2020 17:19
+3
Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.Источник: https://censor.net/ru/p3234343
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
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01.12.2020 17:43
+2
блин, как не выбирай, не обновляй...одни отвратные паскуды получаются...вот это и есть отображение, нашего крайне больного общества
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01.12.2020 18:41
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Второе фото, считая с низу в верх: швейцаром подрабатывает.
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01.12.2020 17:16 Ответить
Вишибалою.
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01.12.2020 17:21 Ответить
Ситуация мрачная. Почему Украина вряд ли получит транш МВФ
1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов

https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
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01.12.2020 17:19 Ответить
«работяги».......☹️
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01.12.2020 17:27 Ответить
Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.Источник: https://censor.net/ru/p3234343
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
показать весь комментарий
01.12.2020 17:43 Ответить
блин, как не выбирай, не обновляй...одни отвратные паскуды получаются...вот это и есть отображение, нашего крайне больного общества
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01.12.2020 18:41 Ответить
вследующей раде будут те же самые))) депутату нужно хорошо платить и серьезно с него спрашивать
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01.12.2020 20:14 Ответить
Если уж напялил чёрную кипу , то будь любезен по форме лапсердак тоже носи .
И на всё пуговицы застебайся . А то , пля , рубаха в светлую клеточку как-то некошерно -- ведь чёрная кипа это ультроортодокс ... Я про Фельдмана !

Не люблю деланных типа "религиозный" .
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01.12.2020 20:58 Ответить
а чому кощей у чорних рукавицях?сцить,що російська вакцина,яку йому вкололи,не подіє?
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01.12.2020 22:59 Ответить
 
 