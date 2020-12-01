В Офисе Генпрокурора больше месяца рассматривают запрос НАБУ о замене прокурора Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам+". ДОКУМЕНТ
В Офисе Генерального прокурора больше месяца рассматривают просьбу Национального антикоррупционного бюро заменить прокурора, который ранее закрыл так называемое дело "Роттердам+" относительно возможных злоупотреблений на стоимости электроэнергии.
Об этом сообщили в ОГПУ ответ на запрос УП, информирует Цензор.НЕТ.
НАБУ прислало в Офис Генпрокурора письмо о возложении полномочий на другого прокурора. По мнению детективов, прокурор Виталий Пономаренко неэффективно осуществляет надзор за соблюдением законов в расследовании.
27 ноября в ОГП сказали, что письмо детективов до сих пор находится на рассмотрении.
По данным УП, просьбы были направлены Антикоррупционным бюро еще 28 октября и 3 ноября.
Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.
17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".
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НЕ прошло и двух лет, как сбылись прогнозы адекватных людей. На фоне всеобщего пздца во власти, островком адекватности выглядит далеко не идеальное НАБУ и его директор Артем Сытник.
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Власть Зе-команды в четырех картинках, вам понравится. Садитесь поудобнее, это шорт-рид
Несколько месяцев назад, Глава ОПЫ Андрей Ермак, назначет угольного черного мента времен Януковича своим замом по "реформе правоохранительной системы".
Тот начинает строить "антикоррупционный рейх" имени Ермака, но так как сам он рак - ничего у него не получается.
Несмотря на решение КСУ "признать назначение Сытника неконституционным" и заяву АП в стиле "Мы ждем, Артем Сергеевич, когда вы свалите нахер" - ничего не произошло. Так как решение КСУ Сытника не увольняет, а лишь просит раду привести закон в лад с конституцией Украины.
Одним из маяков МВФ является "независимость антикор.органов", то есть НАБУ и САП. Их трогать нельзя, для того чтобы они могли спокойной работать, и не слушать "вказивки из АП".
Когда деньги закончились, деньги, Зеленский быстренько набрал всех послов G7 и сказал "Сытник точно остается это я вам гарантирую". (фото 1)
После чего, зам Ермака Татаров дает интервью, где говорит что "Корень всех проблем - Сытник". Четко показывая что позиция АП ничего не стоит. (фото 2)
Понимая что "на западе могут не понять", ОПА моментально выдает фейсбук пост в стиле "мнение Татарова это его личное мнение" (фото 3). С поста все ржут, понимая что в АП сидит просто сборище *********. которые не то что деньги, спички в руки давать нельзя.
Ну и вишенка на торте - оказвыается в НАБУ сейчас есть дело на Татарова. Кстати, там есть еще и дело на брата Ермака.
Вот таких замов и помощников выбирает себе Ермак - максильно решальных ватанов, "щоб сближатися с Европою".
Вот поэтому МВФ и требует независимости наших антикор.органов. Чтобы ДАЖЕ ЕСЛИ наши избиратели понавыбирали дебилов рулить страной, были кто-то кто будет бегать за этим ворьем и бить им палками по рукам.
Офис Президента Украины уже давно можно переименовать в Офис Пиз....бола Украины.