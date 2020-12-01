В Офисе Генпрокурора больше месяца рассматривают запрос НАБУ о замене прокурора Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

В Офисе Генерального прокурора больше месяца рассматривают просьбу Национального антикоррупционного бюро заменить прокурора, который ранее закрыл так называемое дело "Роттердам+" относительно возможных злоупотреблений на стоимости электроэнергии.

Об этом сообщили в ОГПУ ответ на запрос УП, информирует Цензор.НЕТ.

НАБУ прислало в Офис Генпрокурора письмо о возложении полномочий на другого прокурора. По мнению детективов, прокурор Виталий Пономаренко неэффективно осуществляет надзор за соблюдением законов в расследовании.

27 ноября в ОГП сказали, что письмо детективов до сих пор находится на рассмотрении.

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По данным УП, просьбы были направлены Антикоррупционным бюро еще 28 октября и 3 ноября.

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.

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17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".